Thành Tích Học Vấn Của Học Khu Garden Grove

Các học sinh thủ khoa chụp ảnh chung với Hội Đồng Giáo Dục. Từ trái qua phải, Slayan Campson, Bolsa Grande, Đại Biểu Học Sinh; Ls Dina Nguyễn, Ủy Viên; Hillary Nguyễn, La Quinta; Bob Harden, UV; Anabella Phạm, Garden Grove; Walter Muneton, UV; Nghiêm Phạm, Garden Grove; Jennifer Nguyễn, Rancho Alamitos; Ls Nguyễn Quốc Lân, UV; Quyên Nguyễn, Santiago; Teri Rocco, UV; Katherine Ngô, La Quinta; Dr. Gabriela Mafi, Tổng Quản Trị Học Khu; Jamie Vũ, Bolsa Grande; Angel Pivaral, Hare; Tiffany Trần, Los Amigos và Andrew Huỳnh, Pacifica.

Học Khu Garden Grove đang tiễn đưa khoảng 3,337 học sinh tốt nghiệp trong các buổi lễ ra trường tại 8 trường trung học trên toàn học khu. Trong số 10 học sinh thủ khoa, có đến 9 em mang tên họ Việt Nam và trong số 10 học sinh á khoa, có đến 8 em mang tên Việt Nam. Số học sinh thủ khoa hay á khoa nhiều hơn số trường học là vì có trường có đến hai em có cùng điểm cao nhất để được vinh danh đồng hạng thủ khoa hay á khoa.Trong số các thành tích cá nhân còn có 35 học sinh được giải thưởng National Merit Scholars, dựa trên điểm thi ACT và SAT, tức khoảng 1% cao nhất trên toàn quốc. Thêm vào đó, có 611 em được cấp Dấu Ấn Đa Ngôn Ngữ (Seal of Biliteracy) để chứng nhận trình độ thông thạo một ngoại ngữ khác như Tây Ban Nha, Pháp Ngữ và Việt Ngữ.Trong số các học sinh ra trường, có khoảng 383 các em theo học các trường đại học University of California (UC), 667 em theo học các trường đại học Californis State University (CSU) và 1,745 em theo học các trường đại học cộng đồng (community colleges). HKGG có tỉ lệ học sinh hoàn tất các tiêu chuẩn cần thiết để theo học đại học (college readiness) cao hơn tỉ lệ trung bình của Quận Cam và cả Tiểu Bang California, 57.5% của HKGG so với 53% của Quận Cam và 46.8% của tiểu bang. Nếu so với các học khu lớn trong các khu vực đô thị (urban large districts), Học Khu Garde Grove có tỉ lệ điểm thi của học sinh cao nhất trên toàn tiểu bang.Trong hai năm liên tục, 2018 và 2019, tất cả các trường trung học thuộc HKGG đã được xếp loại Trường Trung Học Tốt Nhất Tại Hoa Kỳ (America’s Best High Schools) theo bảng xếp hạng của Tạp Chí U.S. News & World Report. Các trường trung học Bolsa Grande, Pacifica và Garden Grove đã được chọn là Trường Xuất Sắc của Tiểu Bang năm 2019 (2019 California Distinguished Schools) dựa trên thành tích xuất sắc về học vấn và phục vụ nhu cầu của tất cả mọi thành phần học sinh. Các trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, La Quinta và Rancho Alamitos được vinh danh trong Bảng Danh Dự năm 2019 (2019 Honor Roll Schools) dựa trên điểm thi và tỉ lệ học sinh sẵn sàng theo học đại học. Trường Trung Học Hare còn được vinh danh là 1 trong 31 trường mẫu đặc biệt (Model Continuation High School) trên toàn California năm 2019.Các Thành Tích Khác Của Học KhuHKGG là một trong 26 học khu trên toàn tiểu bang được vinh danh là Honor Roll Schools năm 2019 cùng với 42 trường trung tiểu học trong học khu, với số trường nhiều nhất so với các học khu lớn trên toàn Quận Cam và California. Đây là năm thứ hai Học Khu Garde Grove được vinh dự này. Năm ngoái, HKGG cũng được vinh danh với giải thưởng này cùng với 40 trường trung tiểu học. Năm ngoái, Học Khu Garde Grove còn là học khu đầu tiên và duy nhất trong Quận Cam và 1 trong số 22 học khu trên toàn Tiểu Bang California được chọn là Học Khu Xuất Sắc (California Exemplary District) dựa trên các phương pháp giảng dạy xuất sắc và hiệu quả.Bên cạnh các thành tích học vấn, Học Khu Garde Grove còn là một trong 4 học khu tại Quận Cam và 18 học khu trên toàn tiểu bang được giải thưởng về giáo dục âm nhạc (2019 Best Communities for Music Education). HKGG còn được Giải Thưởng Lãnh Đạo Vận Động (2019 Advocacy Leadership) do Bộ Giáo Dục Quận Cam cấp dựa trên các thành tích huấn luyện và hỗ trợ phụ huynh giup đỡ con em trong việc học.Các Yếu Tố Đóng GópCác thành tích về học vấn của HKGG cũng như các em học sinh không phải tự nhiên mà có. Các thành tích và giải thưởng của HKGG phần lớn dựa trên các chính sách và phương thức giảng dạy cấp tiến để đáp ứng nhu cầu riêng của nhiều thành phần học sinh và phụ huynh trong học khu. Trong nhiều năm qua, HKGG đã đưa ra một kế hoạch chiến lược thực tế và rõ ràng với những mục tiêu cụ thể mở rộng khả năng vươn lên của tất cả các học sinh, hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn, tạo ra môi trường lành mạnh cho các học sinh thi đua và ham học trong mọi lãnh vực không những trong các môn chính, nhưng còn về cả thể thao, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng cung như hỗ trợ và huấn luyện các phụ huynh hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ để có thể hỗ trợ việc học của con em minh một cách hiệu quả hơn.Các thành quả đặc biệt của HKGG không những làm tăng thêm niềm hãnh diện của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, mà còn tăng thêm giá trị nhà cửa cho thị trường địa ốc trong khu vực HKGG. Toàn thể cộng đồng cư dân cho dầu có con em theo học trong HKGG hay không nên tiếp tục hỗ trợ HKGG để làm tăng thêm niềm hãnh diện chung cho mọi người cho khu vực bao gồm một phần của 7 thành phố trong khu vực Trung Tâm Quận Cam.