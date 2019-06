Bằng Cấp, Ma Túy, Rác Nhựa, Đầu Tư, Hàng Giả…

Lại chuyện bằng cấp bất minh… Hiệu Trưởng Đại Học cũng lộ ra chuyện bằng cấp…Báo Thanh Niên hỏi: Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng sử dụng bằng cấp có hợp pháp không?Tiến sĩ Lê Vinh Danh có bằng chứng nhận giáo sư được cấp tại Preston University (Alabama, Mỹ) do ông Jeery Haenisch, hiệu trưởng, ký ngày 20.7.2007. Trên cơ sở bằng chứng nhận giáo sư được cấp bởi Preston University, năm 2012 tiến sĩ Lê Vinh Danh làm thủ tục công nhận giáo sư tại Việt Nam. Tuy nhiên, có căn cứ cho thấy Jeery Haenisch là hiệu trưởng có hoạt động cấp bằng giả mạo dù không qua thực tế đào tạo trong năm 2007. Đến nay các bằng cấp do trường này cấp chưa bao giờ được công nhận tại Mỹ.Báo Pháp Luật kể: Ma túy xâm nhập TP.SG ngày càng nhiều… Theo báo cáo, ngoài nguồn ma túy xâm nhập TP theo các đường tiểu ngạch từ các cửa khẩu Tho Mo - Long An, cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát - Tây Ninh… đã xuất hiện nguồn ma túy từ Trung Quốc, Lào với số lượng lớn đi qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau đó xuất đi các nước thông qua các cảng biển... Tội phạm về ma túy tổng hợp tăng mạnh từ số lượng đường dây, tổ chức cho đến tang vật bị thu giữ.Báo Tuổi Trẻ kê: Chỉ 11% rác thải nhựa ở TP.SG được thu hồi tái chế… Rác thải nhựa không chỉ hiện diện ở mọi nẻo đường mà còn xuất hiện dày đặc trên các kênh rạch, thậm chí... chui vào hệ thống cống thoát nước.Theo ông Bùi Trọng Hiếu - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.SG, qua các số liệu nghiên cứu cho thấy trong khoảng 9.000 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên địa bàn TP.SG có 1.800 tấn rác thải nhựa (chiếm tỉ lệ hơn 20%). Tuy vậy chỉ có khoảng 200 tấn được thu hồi tái chế (chiếm khoảng 11% lượng rác thải nhựa).Báo Dân Trí kể: Theo các chuyên gia bất động sản, thị trường bất động sản tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đang trở nên sôi động khi có sự “đổ bộ” của hàng loạt doanh nghiệp lớn. Trong đó, đáng chú ý là nhiều “tên tuổi” trong ngành bất động sản tại TP.SG cũng đã có mặt để đầu tư ở thành phố này.Các chuyên gia nhận định, giá đất mặt tiền ở nội thành TP.Quy Nhơn đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Đặc biệt, các trục đường ven biển như Xuân Diệu, An Dương Vương có giá bình quân lên tới hơn 300 triệu đồng/m2.Infonet kể chuyện Sài Gòn: Mạnh tay xử lý hàng giả gắn mác “Made in Vietnam”…Ngày 10/6, Văn phòng UBND TP.SG thông tin, lãnh đạo thành phố vừa chỉ đạo các sở ngành tăng kiểm tra, xử lý vi phạm về giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam” trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh, hoạt động này nhằm bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, chứa trữ và vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, thời trang... giả mạo xuất xứ, nhãn mác ở khu vực cảng biển, cửa sông, bến bãi, tàu thuyền.Trong khi đó, Cục Hải quan cần tổ chức đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ, hàng giả... trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.VnExpress kể chuyện giang hồ xứ Bắc vào Nam quậy: Hàng trăm người Sài Gòn vay giang hồ lãi suất 30% một tháng. Hùng cùng đàn em trang bị súng quân dụng, roi điện, còng... để hăm doạ, trấn áp những người chậm trả tiền. Ngày 10/6, Công an TP.SG bắt băng nhóm do Phạm Ngọc Hùng (43 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS 2015, làm rõ nhiều dấu hiệu tội phạm khác.Xăng giả… báo Công An Thành Phố kể về vụ đường dây sản xuất, mua bán xăng giả cực lớn của “đại gia” Trịnh Sướng: Nhiều đại gia xăng dầu ở TP.SG “nhúng chàm”…Vì sao xăng giả của đường dây này lại được các đại lý chấp nhận mua về để bán? Còn ai liên quan đến đường dây trên? Lực lượng chức năng phát hiện Trịnh Sướng là một mắt xích sản xuất xăng giả với quy mô lớn. Trước siêu lợi nhuận từ việc mua bán xăng giả, nhiều đối tượng trở thành “đại gia” trong giới kinh doanh xăng dầu....Do bán hàng dỏm nên Sướng chỉ cung cấp xăng cho đại lý thân quen, còn lại những cây xăng của Sướng. Nhờ buôn gian bán lận, Sướng nhanh chóng trở thành “đại gia” ở Sóc Trăng. Để phô trương tên tuổi, gã thường tham gia làm từ thiện và đầu tư sang cả lĩnh vực bất động sản.Báo Nông Nghiệp VN kể: Nhiều bản án của tòa án các cấp đã được ban hành nhưng chính quyền huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã không thực thi.Những bất bình của người dân nơi đây đã được chuyển đến tòa án nhân dân các cấp. Những người nông dân mất đất tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc cũng thường xuyên có mặt tại trụ sở tòa án để khiếu nại những quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền của UBND huyện Phú Quốc.Hàng chục bản án có hiệu lực pháp luật, khẳng định sai trái từ những quyết định của UBND huyện Phú Quốc nhưng bị chính quyền huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang phớt lờ, không thực thi.Báo Pháp Luật kể: Cục CSGT đề xuất ngoài việc xử phạt người mua thì cũng sẽ áp dụng chế tài đối với người bán xe nếu không thực hiện việc sang tên đổi chủ.... Cục CSGT sẽ kiến nghị bổ sung việc xử phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên khi thực hiện các giao dịch mua bán, cho, tặng xe.Trong sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1,8 triệu trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền gần 1.200 tỉ đồng; tạm giữ 21.000 ô tô, 258.000 mô tô… Riêng về xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy, CSGT đã xử lý 239 trường hợp lái xe vi phạm về ma túy, hơn 73.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.Bản tin Zing kể: Cựu tướng công an đứng tên thành lập công ty bình phong trái luật… Chủ tọa khẳng định việc cựu trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn đứng tên thành lập công ty bình phong cùng với Vũ “Nhôm” là trái Luật Doanh nghiệp.Chiều 10/6, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”, cựu Phó trưởng phòng thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) được đưa trở lại tòa sau khi bị cách ly trong thời gian HĐXX xét hỏi một số bị cáo từng là cấp trên phụ trách trực tiếp của Vũ.VOV kể chuyện tuyển mộ người tài: ĐBQH cho rằng, việc quan trọng giúp phát triển, thu hút, trọng dụng người tài là phải tháo gỡ rào cản, không cần tiêu chuẩn viên chức.Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) cho rằng, việc quan trọng giúp phát triển tài năng, thu hút nhân tài là phải tháo gỡ rào cản đơn giản. “Muốn mời giáo sư nước ngoài về Việt Nam làm lãnh đạo một đơn vị chuyên môn sẽ khó khăn vì vị giáo sư ấy sao có thể là viên chức, có bằng trung cấp chính trị. Cũng như người trẻ ở Việt Nam không phải viên chức thì không thể đưa vào vị trí bổ nhiệm, quy hoạch”- đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu cụ thể. Do vậy, đại biểu Hiếu đề xuất nên có một hội đồng cho từng chuyên ngành, đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp công lập để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng.Khoa Học & Phát Triển kể về: Ngày không khí trong lành tại TP.SG… "Chúng ta cùng thở chung bầu không khí" là chủ đề được nhấn mạnh tại sự kiện ‘Ngày không khí trong lành’ sẽ được diễn ra tại thành phố Sài Gòn vào ngày 14/06/2019.Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí, rác thải tại TP.SG đang tăng nhanh, đặc biệt là các chỉ số không khí đang vượt ngưỡng cho phép. Theo kết quả quan trắc ô nhiễm không khí thời gian qua trên địa bàn TP.SG tại 20 vị trí cho thấy, ô nhiễm bụi, nồng độ bụi mịn (PM2.5) trong không khí ở mức cao.Báo Thanh Niên kể: Sách tham khảo tiếng Anh bị lỗi chính tả, dịch sai nghĩa, lủng củng, dàn trang kiểu tốn giấy để bán giá cao... hiện đang được bày bán rất nhiều trong các nhà sách khiến người mua không chỉ bị sai lệch kiến thức mà còn tốn tiền.Thạc sĩ Châu Thế Hữu, giảng viên môn tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.SG, cho biết: “Ngoài các sách được phê duyệt và kiểm định gắt gao từ các cơ quan có thẩm quyền và nhà xuất bản có uy tín, không ít sách tham khảo học tiếng Anh ngày nay do người Việt biên soạn thường gặp những vấn đề mà người học cần lưu ý.Chẳng hạn do không cẩn trọng lúc biên soạn, tác giả đã để lại nhiều lỗi chính tả trong quyển sách. Đơn cử như quyển Ngữ pháp tiếng Anh (English Grammar) của hai tác giả Hoàng Yến, Xuân Tùng (NXB Thời đại) ngay trên trang bìa đã có những lỗi sai như “The bokk is ful knowledge about grammar”. Một số trang bên trong cũng bị lỗi tương tự.