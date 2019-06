Annie Oakley, Nữ Thiện Xạ Độc Nhất Vô Nhị Của Mỹ

Annie Oakley tên thật là Phoebe Ann Moses, trong gia đình gọi bà là Annie, sinh năm 1860, tại Ohio. Người phụ nữ này đã từng biểu diễn trước hoàng gia và tổng thống xuất thân từ một gia đình có gia cảnh rất khiêm nhường. Khi Annie lên sáu, cha bị chết vì bịnh sưng cuống phổi – để lại cho mẹ của bà sáu đứa con. Mẹ bà tái gía, nhưng người chồng sau cũng bị chết để lại con nhỏ.Lúc tám hay chín tuổi, sống với gia đình Hiệu trưởng Edington như người chăm sóc cho trẻ con tại một nhà cứu tế. Đổi bù lại, cô được cho học và học nghề may từ bà Edington. Nhờ vậy mà sau này cô tự may lấy quần áo cho mình. Có lẽ vì những kinh nghiệm làm việc ở nhà cứu tế này mà về sau bà rất có lòng thương cảm đối với trẻ con. Cô sống với gia đình Edington cho đến lúc khoản mười ba hay mười bốn tuổi.Khi cô trở về lại với gia đình, mẹ Annie lấy chồng lần thứ ba. Ngay cả lần này, gia đình vẫn sống trong túng quẩn. Annie dùng khẩu súng trừơng cũ của cha mình để săn thú rừng bán cho tiệm, rồi tiệm này bán lại cho các nhà hàng, khách sạn ở Cincinnati, cách đó tám mươi dặm. Annie săn được thú nhiều đến nổi kiếm được hai trăm đồng và trả hết tiền nhà cho mẹ lúc cô mới mười lăm tuổi.Tài thiện xạ xủa cô được Jack Frost, chủ khách sạn ở Cincinnati, người thường mua thú săn được của cô, mời tham dự cuộc thi bắn với một tay thiện xa nổi danh tên Frank E. Butler. Lúc đó Butler đang chu du một vòng với các thiện xạ khác và thường thách thức các thiện xạ ở điạ phương. Annie thắng cuộc thi với điểm hai mươi lăm trên hai mươi lăm. Còn Butler thì thua một điểm. Butler lấy làm kinh ngạc về tài của nữ thiện xạ này. Hai người thường gặp gỡ nhau và họ đi đến hôn nhân năm 1876.Annie và Frank Butler cùng nhau xuất hiện trước khán giả tháng Năm 1882. Người phụ tá cho Butler hôm đó bị bịnh nên Annie thay thế cầm các vật cho Frank bắn và tự mình bắn một vài lần. Đó là lần đầu tiên Annie lấy tên là Annie Oakley. Vài năm sau đó, hai người cùng đi khắp xứ để bắn biểu diễn với con chó tên George như là một phần của toàn buổi trình diễn.Lần trình diễn vào tháng Ba năm 1884 tại St. Paul, Minnessota, Annie là bạn với tù trưởng nổi danh tên Sitting Bull của tộc Dakota. Sitting Bull, tù trưởng Da đỏ đánh bại tướng G.A. Custer của Mỹ năm 1876 tại Trận Little Big Horn khốc liệt, ghi đậm trong lịch sử chiến tranh giữa dân Da đỏ và Mỹ. Ông rất phục tài thiện xạ của Annie cũng như phong cách khiêm nhường và tính tình tự tin của cô. Dù cho lúc đó Sitting Bull vẫn còn là tù binh chính trị tại đồn Fort Yates, ông ta đã tìm cách để gặp cô. Hai người trở nên bạn ngay lúc đó. Sitting Bull đặt cho cô tên “Cô Bé Bắn đâu Trúng đó.”Trong năm 1884, hai vợ chồng gia nhập Gánh Xiệc Sells Brothers như là “Hai Tay súng trường Vô địch” nhưng chỉ ở một mùa. Sau một thời gian ngắn tự trình diễn, hai người gia nhập đoàn trình diễn nổi tiếng của Mỹ thời đó là Buffalo Bill’s Wild West, năm 1885. Đây là một bước ngoặc quan trọng trong đời của Annie và vai trò trình diễn của Butler. Trước đó, Annie còn trong bóng tối nhưng sau khi gia nhập đoàn Wild West, bà trở thành một ngôi sao sáng. Bà được đề trên bản quảng cáo là “ Nữ Thiện xạ Vô địch.” Do đó Butler vui vẻ lui về giữ vai trò giám đốc và phụ tá trình diễn cho vợ. Hai người làm ăn phát đạt trong đoàn Wild West và ở lại với đoàn mười sáu năm.Năm 1887, đoàn Buffalo Bill’s Wild West là tua lưu diễn ở Anh quốc vào dịp Lễ Sinh Nhật của Nữ Hoàng Anh. Trong lần lưu diễn này bà thu được nhiều huân chương, phần thưởng và giải thưởng. Khi đoàn trở lại Âu châu năm 1889, bà trở nên lão luyện và được lương cao. Đoàn diễn ở Paris sáu tháng rồi qua các miền khác của Pháp, Ý, và Tây ban Nha. Bà trờ thành người được phái nữ đặc biệt mến chuộng. Buffalo Bill lấy danh tiếng của bà để chứng tỏ cho thấy môn bắn súng không là nguy hiểm làm chết người, và cũng không là điều gì quá mức đối với phụ nữ và trẻ em.Sau tai nạn xe lửa bà bị thương ở lưng và trình diễn ít lại. Sau cùng, năm 1913, hai người về hưu và định cư ở Cambridge, Maryland.Ở Cambridge, hai người nhận nuôi một chú chó mới tên Dave và khi họ trình diễn trở lại, chú chó Dave được dự vào màn trình diễn với tiết mục trái táo trên đầu để bà bắn.Năm 1917 khi ông bầu Buffalo Bill Cody chết, đọc một bài ai điếu thật là cảm động và coi như sự chấm dứt của một kỳ nguyên Hoàng kim cuả ngành xiệc.Khi Hoa kỳ tham gia vào Thế Chiến II năm 1917, bà đưa ra ý kiến thành lập một đòan nữ binh tình nguyện. Để chiến đấu trong cuộc chiến tranh giữa Mễ và Hoa kỳ bà cũng đưa ra ý kiến tương tự, nhưng cũng không được chấp thuận. Bà cũng tự nguyện dạy môn thiện xạ cho binh sĩ. Bà đóng góp thời gian cho Hội Thanh niên Công giáo trong Hội đồng Chiến tranh Quốc gia. , tố chức Trại Chiến tranh của Cộng đồng và Hội Hồng Thập tự.Bà bắt đầu lên chương trình cho lần tái xuất trình diễn năm 1922. Sau khi thu hút đám đông ở Massachusetts, New York và các đô thị lớn, bà dự định xuất hiện trong phim ảnh. Không may vào cuối năm, bà và chồng bị thương trầm trọng trong tại nạn xe hợi. Phải một năm sau ba mới bình phục lại. Năm 1924, bà trình diễn lại nhưng sức khỏe bà bị yếu dần đi. Năm 1925 , bà và chồng dời về quê nhà ở Ohio, gần gia đình mình. Họ tham dự vào các cuộc thi bắn ở địa phương và bà bắt đầu viết hồi ký đăng trên báo khắp toàn quốc.Năm 1926, sau năm mươi năm sống chung hạnh phúc, bà mất ngày Ba tháng Mười Một, ông mất ngày 21, tháng Mười Một, cách nhau ba tuần. Cả hai chết vì tuổi già sau một cuộc đời dài và đầy phiêu lưu.Xuất thân từ ngèo nàn, bà trở thành tay thiện xạ vô địch và một ngôi sao của đoàn xiệc lừng danh Buffalo Bill’s Wild West của Mỹ – người phụ nữ này được người ta nhớ tới như là một nữ danh nhân mang tính huyền thoại, và được xem là một biểu tượng sáng ngời. Trong suốt cuộc đời nghề nghiệp cuả mình, bà luôn giữ được tư cách và phong thái đáng trọng cùng với cách khiêm nhường, bà chứng tỏ là tài thiện xạ của mình quả là cao hơn nam giới. Một phụ nữ độc nhất vô nhị.Nguồn: Buffalo Bill Center of the West