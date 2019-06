Thôn Tính, Biển Số, Trục Xuất, Ôm Tiền

Thôn tính… Tàu thôn tính Ta… Đó là chuyện doanh nghiệp.Báo Dân Trí kể chuyện và báo động “Cảnh báo doanh nghiệp Việt bị Trung Quốc thôn tính”…Cục Đầu tư nước ngoài nhận định việc gia tăng đầu tư FDI từ Trung Quốc có thể mang đến một số hệ lụy và cảnh báo nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thâu tóm, thôn tính thông qua hoạt động mua bán cổ phần... Theo Cục Đầu tư nước ngoài - cơ quan của Bộ KH&ĐT, trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam là 7,6 tỷ USD. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam trong 5 tháng qua.Cục Đầu tư nước ngoài nhận định việc gia tăng đầu tư FDI từ Trung Quốc có thể mang đến một số hệ lụy... Các nhà đầu tư từ Trung Quốc sẽ gia tăng các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Từ đó dẫn đến nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thâu tóm, thôn tính thông qua hoạt động mua bán cổ phần.Báo Tiền Phong kể: Ô tô chở Viện trưởng VKSND 'rơi mất' biển số sau khi gây tai nạn.Xe ô tô con chở viện trưởng VKSND một huyện ở Thái Bình sau khi đâm xe máy khiến một người bị thương đã 'rơimất' biển số khiến nhiều người dân nghi ngờ, cho rằng lái xe đã tháo biển để che dấu tung tích.Báo Thanh Niên kể: Sáng 9.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng.Công an TP.Đà Nẵng cùng Bộ Công an đã bàn giao 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng này cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào cuối giờ chiều qua 8.6...Những người Trung Quốc này lợi dụng visa du lịch để nhập cảnh vào Đà Nẵng, chia ra nhiều nhóm nhỏ thuê nhà, mỗi nhóm có quản lý lo việc ăn ở, đối phó với chính quyền khi bị kiểm tra hành chính, đồng thời tổ chức cho cả nhóm sử dụng máy tính để lên mạng lôi kéo khách đánh bạc qua mạng, đồng thời tiếp nhận, xử lý các "khiếu nại" của con bạc…Zing kể: Phương mang 50.000 USD từ Campuchia qua An Giang để cho chồng làm ăn thì bị lực lượng biên phòng phát hiện. Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (An Giang) tiếp tục tạm giữ Phan Thị Hoài Phương (33 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để làm rõ hành vi Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới.Người Lao Động kể: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng đã nhận tiền hối lộ của trùm gỗ lậu Phượng "râu" và đồng phạm để các đối tượng này vận chuyển hơn 900 m3 gỗ lậu.Ngày 9-6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (SN 1968, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, tức Phượng "râu") về các tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".Báo Tổ Quốc kể: Nữ tài xế mất lái, lao lên vỉa hè phố Hà Nội, đâm trúng cụ bà thu gom phế liệu.Những hình ảnh hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng được cập nhật trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm, chú ý của người xem.Vụ tai nạn vừa mới xảy ra cách đây không lâu ở gần khu vực công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Theo người chứng kiến chia sẻ trên mạng xã hội thì vào thời điểm xảy ra sự việc, nữ tài xế điều khiển chiếc xe Mercedes C250 mất lái, lao lên vỉa hè, đâm trúng một cụ bà thu gom phế liệu.Bản tin TTXVN kể: Theo UBND TP.SG, trong 5 tháng đầu năm 2019, thành phố thu hút được 2,77 tỷ đô la Mỹ (USD) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái....Các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 451 dự án với tổng vốn đầu tư 472,16 triệu USD (tăng 22,6% số dự án cấp mới và tăng 9,2% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (46,7%) nếu phân theo ngành nghề, lĩnh vực.Tiếp theo là chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 23,4%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 16,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 5,3%...Báo Tiin kể: Dự thảo quy định mới của trường ĐH Bách khoa TP.SG về việc sinh viên không được mang giày cao gót, hạn chế mặc quần jean,... nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, đối với nữ sinh, trong dự nào này ghi: 'Không được mặc quần lửng, áo thun không cổ (ngoài trừ đồng phục thể dục và sự kiện do trường tổ chức), áo dây, áo sát nách, áo lửng, dép lê, dép cao gót. Hạn chế mặc quần chất liệu jean hoặc nhung'.Dự thảo này đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, các bạn sinh viên chỉ ra, có một số điều khá là khắt khe cần điều chỉnh cụ thể hơn, đặc biệt là quy định không được mang giày cao gót.Báo Dân Việt kể: Mới đây, một tấm ảnh chụp tấm biển trên địa bàn Khánh Hòa thông báo khu vực dành cho khách Trung Quốc đã gây xôn xao cư dân mạng. Theo đó, phần phía trên tấm biển ghi tiếng nước ngoài, phần phía dưới ghi dòng chữ khu vực dành cho khách Trung Quốc.Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, từ trước đến nay, chưa có tình trạng này bởi bãi biển là của chung người dân, không phân biệt du khách.Báo VietnamNet kể: Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty du lịch Việt, cho rằng, vấn đề khách Việt Nam bỏ trốn khi đi du lịch nước ngoài là nỗi lo thường trực của bất cứ DN lữ hành outbound nào. Một năm có mấy trăm ngàn khách đi du lịch nước ngoài nên ông Trần Văn Long thừa nhận, dù kiểm tra hồ sơ kỹ đến mấy, hướng dẫn viên có kiểm soát chặt chẽ đến mấy song khách đã có ý định bỏ trốn thì khó mà phát hiện được. Trên thực tế, có hồ sơ xin cấp visa du lịch làm giả 100%.“Trước đây Du lịch Việt có một vị khách 65 tuổi bỏ trốn tại Đức, chúng tôi đã bị đại sứ quán Pháp phạt 4 năm trời. Sau này công ty buộc phải lách bằng cách bỏ ra 500 triệu ký quỹ để lập DN outbound mới”, ông Long kể.Báo Petro Times kể: Giá lợn hơi tăng "chóng mặt", nông sản gặp khó tại thị trường Trung Quốc. Nhiều vùng giá lợn hơi đã tăng sát ngưỡng 40.000 đồng/kg và dự báo còn tiếp tục tăng. Các loại nông sản xuất khẩu như sắn và sản phẩm từ sắn suy giảm mạnh trên cả hai kênh chính ngạch và biên mậu tại thị trường Trung Quốc.Theo ghi nhận, đầu tuần, toàn miền Bắc chỉ có vài tỉnh như: Phú Thọ và Hà Nam tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg, Tuyên Quang tăng 2.000 đồng/kg còn lại các địa phương khác không có thay đổi. Nhưng bắt đầu giữa tuần có xu hướng tăng mạnh mẽ khi nhiều nơi tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/kg như: Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc. Vài nơi khác cũng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, điển hình là Nam Định, Hà Nội...Báo GDVN kể: Năm 2016, anh Lê Minh Lương tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây và xin được dạy hợp đồng tại một trường tiểu học (Thạch Thất, Hà Nội). Hè này anh Lương bị cắt hợp đồng, chính thức “thất nghiệp”.Thầy Lương vừa hóm hỉnh, vừa xót xa: “Mình chịu hết nổi rồi, hết hợp đồng thì nghỉ dạy, chạy grab một thời gian rồi tìm công việc khác. Đến thời điểm này tôi thực sự cảm thấy oải lắm. Hè này bị cắt hợp đồng tôi cũng nói lời tạm biệt nghề giáo. Không chịu nổi!” – thầy Lương mở đầu câu chuyện bằng những tiếng thở dài.Báo Đầu Tư kể: Thủy sản, giày dép, túi xách… tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu sang Canada.Thủy sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép, túi xách…là những mặt hàng đã tận dụng rất tốt cơ hội mở cửa thị trường để tăng xuất khẩu sang Canada kể từ khi Hiệp định Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.Theo số liệu thống kê vừa được Bộ Công thương công bố, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada đạt 1,18 tỷ USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các mặt hàng truyền thống có lợi thế như dệt may; thủy sản; giày dép; gỗ và sản phẩm; hàng nông sản... Trong đó, dệt may tăng 22,6%, giày dép tăng 41,4%, túi xách, vali, mũ, ô dù tăng 21,5%.Sau 4 tháng, Việt Nam xuất siêu sang thị trường Canada 896,14 triệu USD, tăng rất mạnh 73,4% so với cùng kỳ.Báo Đấu Thầu kể: Ngày 8/6, chính quyền xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) xác nhận, ba ngày qua hàng trăm người lại đổ xô về khu vực bãi bồi Đất Mũi để khai thác nghêu. Nhiều người đã xông vào khu nuôi nghêu của Hợp tác xã Đất MũiLãnh đạo Hợp tác xã nghêu Đất Mũi cho biết, người khai thác đã phá bỏ hàng rào bảo vệ rồi bắt nghêu giống, nghêu thương phẩm của đơn vị. Hồi đầu tháng 5, hàng nghìn người cũng đổ về nơi này dùng máy công suất lớn hút nghêu. Sau khi khai thác nguồn thủy sản bên ngoài cạn kiệt, họ bắt đầu tấn công vào khu nuôi nghêu của các tổ chức kinh tế.