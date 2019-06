Nói Tháng Sáu Ảm Đạm Cũng Đúng Với Mất Điện Vì Bóng Bay SCE Cảnh Giác Khách Hàng Đừng Để Quà Bay Làm Mất Điện

Làm sao có việc — chỉ cách nhau có ba tháng rưỡi — cũng những khách hàng đó, gần như cùng một giờ trong ngày lại bị mất điện vì bóng tráng kim?Hóa ra là, việc này rất có thể đã xảy ra cho gần 4,000 khách hàng của Southern California Edison ở Santa Monica, lần đầu là vào Tết Tây bắt đầu lúc 10 giờ 27 phút sáng rồi đến ngày 14 tháng Tư, bắt đầu lúc 10 giờ 09 phút sáng, và cả hai lần đều kéo dài hơn chín giờ.Một trong những khách hàng bị ảnh hưởng, ông Sean Tao, chủ nhân của nhà hàng Chomp Eatery and Juice Station, lúc đó đã không biết nguyên nhân gây ra mất điện nhưng, khác với nhiều khách hàng, ông không ngạc nhiên chút nào khi biết lý do.Ông Tao nói: “Tôi chỉ ngạc nhiên sao điều này lại không xảy ra thường hơn. Rất nhiều người luôn có bóng tráng kim.”Tuy nhiên, vào tháng Sáu, việc này xảy ra thường xuyên hơn, chủ yếu là vì có nhiều lễ tốt nghiệp.Trong năm năm vừa qua, ngoại trừ một năm xảy ra vào tháng khác (tháng Năm, 2016), SCE trải nghiệm nhiều vụ mất điện do bóng tráng kim vào tháng Sáu hơn bất kỳ tháng nào trong năm, đỉnh điểm cao nhất từ trước tới nay là tháng Sáu năm vừa rồi, một tháng có tới 206 vụ mất điện, dẫn tới con số kỷ lục 1,128 vụ mất điện của năm ngoái.Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch SCE đảm trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh cho biết: “Hãy nghĩ về việc đó, có nghĩa là gần bảy vụ mất điện trong một ngày. Để tránh những vụ mất điện như thế trong tháng này cũng như trong cả năm, không bao giờ chúng ta nên thả bóng tráng kim ra ngoài trời mà phải luôn buộc chặt vào vật nặng theo luật của tiểu bang. Khi thả ra ngoài trời, bóng bay không chỉ là mối đe dọa cho sự an toàn mà còn đe dọa đến việc giữ cho điện sáng.”Đứt dây điện — xảy ra ở cả hai lần mất điện ở Santa Monica— có tiềm năng trở thành mối hiểm họa lớn nhất với sự an toàn từ các vụ cháy nổ thường vì bóng tráng kim chạm vào thiết bị điện. SCE nhắc nhở khách hàng luôn tránh xa và gọi 911 bất kỳ khi nào họ thấy có dây điện bị đứt.Giữ cho điện luôn sáng hiển nhiên là ưu tiên hàng đầu cho ông Tao, cũng là ưu tiên hàng đầu của SCE. Nhận thấy rằng ông không có điện dự phòng và lò nấu gas của nhà hàng cho phép ông vẫn mở cửa phục vụ trong suốt hai lần mất điện, ông nói rằng trong cả hai lần, ông không thể sử dụng điện cho “lỗ thông gió kiểm soát khói,” điều hòa nhiệt độ và thậm chí cả việc nhận thực đơn của khách và lấy tiền trả.Ông Tào đã vận hành nhà hàng này được năm năm, nói rằng: “Chúng tôi phải chắp vá, mọi việc đều cũng qua thẻ tín dụng và tự động. Chúng tôi phải viết xuống từng thực đơn của khách bằng tay và điều này thực sự rất khó khăn. Chúng tôi chỉ phục vụ được tối thiểu. Chúng tôi phụ thuộc vào điện rất nhiều.”Dĩ nhiên, không phải chỉ một mình ông Tao, và đó là lý do mà SCE đã phát động chiến dịch “Luôn Cảnh Giác. Luôn Giữ An Toàn” và ủng hộ luật mới của tiểu bang vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng đòi hỏi rằng tất cả bóng tráng kim do các nhà sản xuất của tiểu bang phải in cảnh báo về những nguy hại khi thả ra ngoài trời.Khi nói về cách phòng tránh tốt nhất đối với việc thả bóng bay này, ông Tao cũng có ý kiến như ông Martinez.Ông nói: “Tại sao phải thả bóng, chẳng có nghĩa gì khi thả bóng ra ngoài. Vừa xả rác, vừa nguy hiểm và luôn ở gần dây điện. Chỗ của bóng bay là ở trong nhà và trong thùng rác [khi đã dùng xong] chứ không phải ở trên trời.”###Lời Khuyên về An Toàn Bóng Tráng KimKhông bao giờ thả bóng tráng kim ra ngoài trời.Luôn buộc chặt bóng tráng kim vào vật nặng.Tiệm và nhà cung cấp chỉ bán bóng bay được buộc chặt đúng cách vào vật nặng.Người có bóng bay không bao giờ tháo bỏ vật nặng.Không được cố gỡ bóng bay bị mắc vào các đường dây hoặc thiết bị điện.Chọc thủng bóng bay trước khi vứt bỏ.