Xăng Giả, Cát Tặc, Ma Túy, Ngân Hàng…

Xăng giả, xăng giả… thế là xe phựt cháy.Bản tin VTC nêu câu hỏi: Đại gia Trịnh Sướng cùng đồng bọn bỏ 3.000 tỷ đồng mua hóa chất pha chế xăng giả thế nào?Doanh nghiệp mua dung môi chưng cất trong dầu mỏ có chỉ số RON 60-87, sau đó pha với xăng A95 theo tỷ lệ 30-50% cùng chất tạo màu để thành xăng RON A92 giả.... sau khi công an Đắk Nông phát hiện 1 trường hợp xe cháy và 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu giả ở địa phương thì đã báo Bộ công an để chỉ đạo và lên chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh khác làm rõ vụ án.Đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Trịnh Sướng cùng đồng phạm khai nhận sử dụng mua dung môi chế tạo xăng giả là trên 3.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.Báo Lao Động kể chuyện: TP.SG chi hơn 160 tỉ đồng “chiến” với cát tặc… Thành phố sẽ chi ra hơn 160 tỉ đồng (từ nguồn chi phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) để trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, kiểm tra xử lý “cát tặc” giai đoạn 2020-2012 và điều tra thăm dò trữ lượng cát xây dựng.Bản tin VietnamPlus kể: Ngành hải quan phát hiện 40.000 viên ma túy giấu trong lộc bình. Qua kiểm tra, kiểm soát hành lý của hành khách bằng máy soi chiếu, ngành hải quan phát hiện 2 bình gỗ chứa khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp.Thông tin tối 6/6, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Đối tượng bị phát hiện bắt giữ vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 5/6 tại luồng nhập cảnh khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đối tượng tên Phan Tất Hưởng, sinh ngày 14/7/1986, quốc tịch Việt Nam, số hộ chiếu: C7152067, trú tại xóm 5A, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Quảng Ninh: Cán bộ ngân hàng vay 4 tỷ đồng rồi…trốn.Do nợ nần và không có khả năng chi trả, Hứa Hùng Mạnh đã vay của người quen 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đầu thú đối tượng Hứa Hùng Mạnh (SN 1989, trú tại thôn 7, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".Báo SGGP kể chuyện: Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng tại lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” vừa diễn ra vào ngày 3-6 cho thấy, số trẻ em Việt Nam thiệt mạng do đuối nước dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, khoảng 2.000 trẻ em/năm. Con số đau lòng này cao gấp 10 lần so các nước phát triển, cao hơn 5 lần các nước ASEAN, đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè ở nước ta....nhiều trẻ em biết bơi nhưng vẫn chết đuối bởi các em không được trang bị kỹ năng mềm phòng chống đuối nước, nên chính các nạn nhân đã gặp phải những rủi ro đau lòng. Trong khi đó, môi trường sống xung quanh trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn, hệ thống sông ngòi, ao, hồ chằng chịt. Nhiều ngôi nhà, trường học, đường giao thông, nơi vui chơi gần sông ngòi, ao, hồ nhưng không có rào chắn, hay biển báo nguy hiểm. Đây chính là sự chủ quan và trách nhiệm của những người lớn khi chưa tạo dựng được môi trường sống, học tập, vui chơi cho trẻ thực sự an toàn.Báo Thể Thao & Văn Hóa kể chuyện Ninh Bình: Đòi nợ không được, bắt giữ con gái người vay tiền.Ngày 6/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 4/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Lê Quyết Tiến và Bùi Chí Tuấn cùng trú tại xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn) để điều tra hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.Báo Tuổi Trẻ kể: 3% trẻ sinh ở Hà Nội và TP.SG là nhờ thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.SG, cho biết như vậy. Theo bác sĩ Tường, con số tương ứng ước tính cả nước là khoảng 1% trẻ sinh ra hằng năm là nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản....Bác sĩ Tường cũng chia sẻ riêng Hà Nội và TP.SG có đặc thù là sinh ít nhưng số làm thụ tinh trong ống nghiệm nhiều. So sánh về số ca thụ tinh trong ống nghiệm trên dân số, ông Tường cho biết số lượng ca thụ tinh ống nghiệm ở Việt Nam xếp thứ 3 ở ASEAN, sau Singapore và Thái Lan. Việt Nam cũng là nơi có chi phí thực hiện kỹ thuật này tương đối rẻ, khoảng 3.500 USD/chu kỳ (bằng 1/3 so với Thái Lan và tương đương 25% so với Singapore).Báo Văn Hóa kể: Cán bộ, công chức, người lao động nhận tin vui tăng lương từ 1.7.2019. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo về việc hàng loạt các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá theo lương.Từ cuối tháng 3.2019, giá điện đã chính thức tăng, theo công bố của EVN là 8,36% nhưng thực tế số tiền phải trả tăng thêm của mỗi gia đình công chức, viên chức bình thường đã tăng lên hàng trăm nghìn đồng. Điều này có nghĩa, việc tăng lương có khi còn chưa đủ để bù vào tiền điện mới tăng. Chưa kể, hàng loạt các mặt hàng thiết yếu khác ăn theo điện cũng tăng giá. Hy vọng cải thiện cuộc sống từ việc được tăng lương đã kịp nguội lạnh từ trước khi lương chính thức được tăng.Bản tin Sputnik kể: Hiện nay, ngoài nguồn ma túy thẩm lậu vào TP từ Campuchia qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Tho Mo - Long An, cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát - Tây Ninh… đã xuất hiện nguồn ma túy từ Trung Quốc, Lào với số lượng lớn chuyển vào TP qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như: Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh sau đó xuất đi các nước thông qua các cảng biển.TP.SG hiện có 2 tuyến, 9 địa bàn, 10 tụ điểm, 20 điểm phức tạp về ma túy. Đối tượng sử dụng ma túy thường chọn cầu bộ hành, toilet công cộng, trạm dừng xe… để tụ tập hút chích ma túy.Còn đối tượng dùng ma túy tổng hợp thường xuyên chọn quán bar, vũ trường, karaoke trá hình để sử dụng thuốc lắc hoặc thuê mướn các căn hộ chung cư, khách sạn, biệt thự có các thiết bị audio cố định, di động công suất lớn để chơi ma túy đá.Hà Nội Mới kể: Không có bất cứ chùa nào được gọi là chùa “BOT”…Phát biểu sau đó, đại biểu - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam khẳng định, tất cả các chùa trên phạm vi cả nước đều do GHPG Việt Nam và GHPG các địa phương cùng nhân dân xây dựng, quản lý.“Không có chùa nào nằm ngoài hệ thống này. Đặc biệt, không có bất kỳ chùa nào có sự góp vốn đầu tư xây dựng từ cá nhân, công chức, tập thể với mục đích kinh doanh mà có đại biểu đã nêu dưới cụm từ rất mới đó là "BOT”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định.Báo Công An kể: Bắt vụ tàng trữ ngà voi từ phản ánh của Báo Công an TP.SG. Từ thông tin do phóng viên Báo Công an TP.SG cung cấp, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an TX.Từ Sơn, Bắc Ninh đã tổ chức khám xét cơ sở kinh doanh đồ mỹ nghệ Tâm Anh (thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và thu giữ 6kg sản phẩm nghi là ngà voi....Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện, quả tang cơ sở kinh doanh đồ mỹ nghệ Tâm Anh đang bày bán 5 vòng ngà voi cùng các sản phẩm lâm sản khác. Sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, chủ cơ sở đồ gõ mỹ nghệ này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ các sản phẩm chế tác từ ngà voi (vòng tay, vòng cổ, vật trang trí chế tác với nhiều kích thước khác nhau) có tổng khối lượng khoảng 6kg.Báo Pháp Luật kể chuyện Huế: Chủ đầu tư lấy lý do chưa khai trương nên chặn kín cổng, đoàn kiểm tra phải trèo tường vào nhằm làm rõ các sai phạm xây dựng.Vào sáng 5-6, đoàn công tác liên ngành của UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế đã đến khu resort Hoàng Mai (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) của ông Lê Ngọc Thiện để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và những hành vi liên quan đến công trình xây dựng lấn chiếm đất công, xây bít đường giao thông. Tuy nhiên, ông Thiện lấy lý do khu resort chưa mở cửa khai trương nên chặn kín cổng, cấm cửa đoàn kiểm tra tiếp cận hiện trường. Trước tình thế này, đoàn kiểm tra buộc phải leo qua tường rào bị ông Thiện xây chặn ở lối vào hợp pháp thuộc phần đất công do Nhà nước quản lý để tiếp cận phía bên trong.VnExpress kể: Báo Thái Lan xấu hổ vì đội nhà bị chê đá xấu. Theo trang Thairath, đang có một làn sóng phẫn nộ từ CĐV Việt Nam sau trận giao hữu ở King's Cup tối 5/6."Nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng đã đưa bình luận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thắng Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019. Họ không hài lòng với lối chơi của Thái Lan trận này", tờ Thairath bình luận về thất bại của thầy trò Sirisak Yodyadthai trên sân Chang.Nhật báo có trụ sở ở Bangkok dẫn nguồn từ Fox Sports về các bình luận của CĐV Việt Nam. Phần lớn trong số này đều chê trách chủ nhà King's Cup chơi rắn, đá xấu tới mức thô bạo.