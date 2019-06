Đánh Cá, Thang Máy, Đội Tuyển, Trái Cây

Cấm ngư dân đánh cá ở Biển Đông? Cấm thì cứ cấm, ngư dân Việt Nam vẫn ra khơi….Dân Trí kể chuyện tỉnh Quảng Nam: Ngư dân vẫn đánh bắt cá sau lệnh cấm của Trung Quốc. Ngày 5/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam – cho hay, ông vừa kí văn bản gởi đến UBND các huyện, thành phố, thị xã Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn; các Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Cửa Đại sau thông báo tạm dừng đánh bắt cá trên biển từ phía Trung Quốc.Sở NN vẫn tổ chức cho ngư dân đi khai thác theo tổ, đội để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Đồng thời nhắc nhở ngư dân thường xuyên cảnh giác đối với các tàu lạ tại các vùng biển nhạy cảm; phát hiện và cung cấp thông tin về các vi phạm của tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam cho cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết.Bản tin VOV kể: Tổng cộng có 21 người được giải cứu, đưa từ bên trong thang máy ra ngoài an toàn trong một khách sạn ở quận 1, TP.SG. Rạng sáng ngày 5/6/2019, Đội Cảnh sát PCCC– Công an Quận 1, TP.SG huy động lực lượng để phá cửa thang máy của một khách sạn, giải cứu 21 người đang mắc kẹt bên trong.... vị trí mắc kẹt là tại thang máy giữa lầu 2 và lầu 3, các nạn nhân đã bị kẹt khoảng hơn 20 phút. Nhiều nạn nhân nữ có dấu hiệu hoảng loạn, kêu cứu bên trong.Hà nội Mới kể chuyện bóng đá: Anh Đức ghi bàn, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 và lọt vào chung kết.Tối 5-6, tại Thái Lan, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã gặp đội tuyển bóng đá chủ nhà Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của Giải Bóng đá quốc tế King's Cup năm 2019.Trước đó, ở trận đấu mở màn King's Cup diễn ra chiều cùng ngày, đội Curacao đã giành chiến thắng trước Ấn Độ với tỷ số 3-1. Như vậy, vào chiều 8-6, Curacao sẽ chơi trận chung kết với Việt Nam, còn Ấn Độ sẽ tranh hạng Ba với Thái Lan.Báo Tiêu Dùng kể chuyện TP.SG: Đau lòng vợ tạt a-xít chồng vì nghe lời thầy bói… Vợ ông H nghe lời thầy bói tạt acid vào chồng để đuổi vong vì gia đình lục đục. Sự việc đau lòng trên xảy ra ở TP.SG.Sáng 5/6, TS-BS Phan Minh Hoàng, Phó Giám đốc BV quận 2, cho biết nạn nhân là ông H (58 tuổi, ở TP.SG). “Vợ ông H. đi coi bói. Thầy bói nói ông H. bị vong đeo bám và luôn quậy phá nên nhà cửa lúc nào cũng lục đục. Muốn “trục” vong khỏi người ông H. chỉ có cách tạt acid. Tin lời thầy bói, vợ ông H. làm thật”, TS-BS Hoàng nói thêm.Báo Dân Việt kể: Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè, hàng trăm loại trái cây ở khắp các vùng miền lại “đổ bộ” vào thị trường TP.SG.Mới đầu giờ sáng, tại các chợ bán lẻ, trái cây các vùng miền đã được bày bán ngập các chợ trên địa bàn TP.SG. Đang mùa trái cây nên loại nào loại ấy tươi rói, nhìn bắt mắt....Người dân TP.SG cũng khá tinh tường trong việc chọn lựa trái cây. Ví dụ sầu riêng nhiều tỉnh trồng được nhưng dân sành ăn thường chọn sầu riêng Bến Tre bởi vỏ mỏng, gai thưa, múi lớn màu vàng ươm, vị ngọt dịu tự nhiên và có vị béo ngậy. Hoặc sầu riêng Tiền Giang hạt lép, vị béo, ngọt và thơm. Giá cả loại trái này hiện dao động từ 75.000 – 85.000 đồng/kg. Tại TP.SG, cam sành là loại trái cây được tiêu thụ mạnh trên thị trường.Báo VnEconomy kể: Cá tra Việt lên sàn Alibaba, mở rộng sang nhiều thành phố lớn Trung Quốc.Cá tra Việt Nam hiện được rao bán trên sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Trung Quốc alibaba và nhiều thành phố lớn khác... Việt Nam đang thuyết phục Trung Quốc nhập khẩu cá tra philê. Doanh số bán hàng đang tăng trưởng tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, thông qua các kênh trực tuyến như sàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc Alibaba.VTC kể: Liên quan đến sự việc 1.000 tấn cá chết trắng bè ở Đồng Nai, ngày 5/6, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, sông La Ngà là một trong các phụ lưu chính của hệ thống sông Đồng Nai, chiếm khoảng 60% tổng lượng nước đổ vào sông Đồng Nai. Trong khi đó, bên cạnh các phụ lưu của sông Đa Nhim, Sông Bé, Sông Sài Gòn…, sông Đồng Nai hiện đang được khai thác để cấp nước cho khu vực TP.SG.Hiện tượng cá chết trên sông La Ngà xảy ra liên tiếp khiến nhiều người dân TP.SG lo sợ về chất lượng nước sạch của thành phố, khi một phần nguồn nước người dân đang sử dụng bắt nguồn tại từ khu vực này.VietnamNet kể chuyện đẻ rơi: Sáng ngày 5/6, người dân chạy đến Bệnh viện Từ Dũ báo tin có 1 sản phụ đẻ con ngay trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 gần bệnh viện. Ngay lập tức, ê-kip bệnh viện Từ Dũ gồm: Bác sĩ Lưu Minh Trâm và hộ sinh Nguyễn Mai Hằng đến hiện trường với trang thiết bị cấp cứu tại chỗ. Em bé chào đời được người dân quấn khăn, chưa cắt rốn còn người mẹ nằm vệ đường chưa sổ nhau.Thế Giới Tiếp Thị kể chuyệ Huế: Ruộng vườn bị sụt lún tạo hố sâu, dân lo lắng, không dám canh tác.Vườn, ruộng của người dân tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp sụt lún. Nhiều khu vực ruộng phải bỏ hoang. Nguyên nhân vẫn còn là ẩn số.... Không những vườn bị sụt lún, một số nhà dân xuất hiện tình trạng nứt tường không rõ nguyên nhân. Cánh đồng Mỏm Lang ở Phong Xuân trước đây là nơi canh tác lúa của người dân trong xã. Theo nhiều người dân, từ năm 2014, khi mỏ đá vôi của Công ty CP xi măng Đồng Lâm được cấp phép khai thác, bỗng nhiên ở các khoảnh ruộng thường xuất hiện những hố sụt lún sâu hoắm.VnExpress kể: Chợ đặc sản miền Trung ở Sài Gòn đón Tết Đoan Ngọ. Chợ Bà Hoa (quận Tân Bình) hiện tấp nập người tìm mua các đặc sản để chuẩn bị cho ngày Tết 5/5 âm lịch.Chợ nằm sâu trên đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình nổi tiếng với các đặc sản miền Trung. Tấm biển trên cổng chợ ghi tên chính thức là Phường 11, nhưng nhiều người dân Sài thành quen gọi là chợ Bà Hoa, tên người phụ nữ có công mua đất lập chợ vào những năm 70 của thế kỷ trước.Báo Công Luận kể chuyện Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng mái kênh dự án thủy lợi nghìn tỷ.Mới đây, hơn 100m mái kênh thuộc dự án nghìn tỷ hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, đoạn chạy qua xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng. Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được phê duyệt năm 2006 với tổng mức đầu tư 9.165,6 tỷ đồng. Công trình xây dựng trên sông Ngàn Trươi thuộc huyện Vũ Quang với tổng diện tích lưu vực 408km2, dung tích hồ chứa 932,7 triệu m3 nước.Đây được xem là hồ chứa lớn thứ 3 trong cả nước, nhằm cung cấp nước cho các khu công nghiệp, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp cho 8 huyện và giảm lũ cho vùng hạ du…Báo Công Thương kể: Báo Malaysia khẳng định du lịch Việt Nam là "một ngôi sao đang lên". Theo phóng viên tại Kuala Lumpur, tờ The Asian Post của Malaysia vừa đăng bài viết nói về sự trỗi dậy của ngành du lịch Việt Nam, trong đó khẳng định Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực du lịch ở khu vực.Theo bài viết, trong quý I/2018, lượng du khách đến Đông Nam Á đã tăng 9,4%, vượt xa mức tăng trung bình 6% của thế giới trong cùng kỳ. Thái Lan là nước có lượng du khách đông nhất trong khu vực, với hơn 35 triệu lượt người trong năm 2017 và hiện đang đứng thứ 4 toàn cầu về thu nhập cao nhất từ du lịch, với 81 tỷ USD trong năm 2017, chỉ sau Mỹ (299 tỷ USD), Tây Ban Nha (96 tỷ USD) và Pháp (86 tỷ USD).Pháp Luật Plus kể chuyện Hà Nội: Nhà xưởng, quán xá rộng hàng trăm m2 "chềnh ềnh" trên đất trường học.Được chấp thuận cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành nghề gia công cơ khí, sửa chữa động cơ để phục vụ công tác đào tạo, nhưng trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội có địa chỉ tại phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) lại tự ý sử dụng làm gara ôtô.Được biết, trên khu đất thuộc địa giới phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tại khu vực phố Trần Văn Lai là xưởng dạy nghề sửa chữa ô tô của một cơ sở đào tạo công lập nhưng không hoạt động đào tạo nghề mà sử dụng vào việc kinh doanh dịch vụ không đúng mục đích.Dù đã xây dựng tồn tại và hoạt động trái phép từ nhiều năm nay, khu vực nhà xưởng này vẫn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ phía chính quyền và cơ quan chức năng.Báo Công Ly kể chuyện Hà Nội: Do mâu thuẫn gia đình, bố Thanh bị em trai đánh, trong cơn nóng giận Thanh không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay sát hại người chú ruột của mình. Ngày 5/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Phùng Đắc Thanh (SN 1983, trú tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS.Theo đó, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Đắc Thanh lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người”.