Vấn Nạn Di Dân Ở Biên Giới Phía Nam; Tòa Bạch Ốc Bỏ Kế Họach Đưa Di Dân Ở Biên Giới Đến Florida Và Các Tiểu Bang Khác

Tổng thống Donald Trump từ chối những tin tức cho rằng hàng trăm di dân sẽ được bay từ biên giới Mễ Tây Cơ đến tiểu bang Florida và những nơi khác ở Hoa Kỳ để giảm số di dân quá đông đúc ở những nơi tạm trú được cơ quan Biên Phòng kiểm sóat. Và Bộ Nội An nói rằng các viên chức liên bang đã nói với các viên chức chính phủ địa phương về khả năng sẽ đưa người di dân đến hai quận hạt ở phía Nam tiểu bang Florida. Nhưng ông Trump đã khẳng định rằng "Chẳng có kế họach nào đưa di dân đến những nơi tạm trú ở phía Bắc hoặc vùng Biên Hải".Chính phủ Hoa Kỳ đã không còn chỗ để duyệt xét những di dân đã đến vùng biên giới tiểu bang Texas. Bộ Nội An nói rằng hiện có 16,000 người bị giam giữ ở những trạm Biên Phòng và những cửa khẩu nhập cảnh. Chính phủ đã bắt đầu chở hàng trăm di dân từ tiểu bang Taxas đến thành phố san Diego thuộc tiểu bang California, để giảm bớt tình trạng ứ đọng ở những trung tâm Biên Phòng.Sau khi những người di dân này được duyệt xét đơn xin lánh cư của họ, họ sẽ được thả ra và có một ngày hẹn ra tòa ở thành phố nơi họ dự tính cư ngụ, thường là với thân nhân gia đình, và có thể ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.Vì nơi tạm trú "quá tải", nhân viên biên phòng ở California phải đổ người di dân xuống các trạm xe busTại California, làn sóng di dân ở biên giới Mễ Tây Cơ - Hoa Kỳ đã đưa đến tình trạng các trung tâm tạm giam giữ di trú không còn chỗ để chứa người, đã khiến cho cơ quan Biên Phòng Hoa Kỳ phải thả nhiều di dân xuống các trạm xe bus. Cơ quan Biên Phòng Hoa Kỳ ở khu vực thành phố El Centro phía Nam California nói rằng họ đã bắt đầu phải thả người di dân xuống Trạm Bus Greyhound ở thành phố San Bernardino vào ngày thứ Tư vừa qua sau khi không còn phòng để giữ người di dân. Cơ quan Biên Phòng nói rằng họ không thể chứa thêm những gia đình khác nữa và không thể giữ họ được lâu hơn vì sức chứa có giới hạn.So với một năm trước, việc bắt giữ những gia đình di dân bất hợp pháp ở khu El Centro của tiểu bang California đã tăng 383% từ tháng 10 năm 2018 cho đến tháng Tư năm 2019. Đây là con số kỷ lục về người di dân ở Trung Mỹ vượt biên giới.Tại thành phố San Bernardino, người di dân đã được các Nhân Viên Biên Phòng và Thuế Quan thả xuống trạm xe bus để đợi gia đình, bạn bè hoặc những người thiện nguyện đến đón họ. Không có gì bảo đảm rằng họ sẽ tìm được những người giúp đỡ họ.Từ nhiều năm nay, giới thẩm quyền di trú đã từng bỏ người di dân xuống trạm xe bus ở vùng Tây Nam. Họ được thả ra trong thời gian chờ ngày ra tòa di trú để quyết định về đơn xin lánh cư của họ. Sau khi được thả xuống các trạm xe bus, họ được tự do di chuyển bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ.Đây là con số kỷ lục của những gia đình từ Trung Mỹ đến biên giới Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ để xin lánh cư tại Hoa Kỳ. Dòng người đông đảo này đã tràn ngập các trạm Biên Phòng Hoa Kỳ được xây lên để cho những di dân thành niên tạm trú và cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) đã không còn chỗ để chứa họ nữa.Điều gì sẽ xảy ra khi người di dân được bỏ xuống trạm xe bus nhưng không có ai giúp đỡ họ?Tại tiểu bang New Mexico, có một số người đầy lòng nhân từ. Những người này đã đi xe đạp, xe gắn máy, chở khỏang 30.000 phần ăn đến cho người di dân ở một nơi chứa họ. Hai mươi lăm xe gắn máy đã mang đến những phần ăn có thể giữ lâu ngày. Họ đã đến ngày 17 tháng Năm với năm hoặc sáu kiện hàng chứa các phần ăn đầy phẩm chất từ tổ chức "Pack Away Hunger". Đây là một tổ chức thiện nguyện có cơ sở ở tiểu bang Indiana. Họ đã chia thức ăn trong các túi để có thể dùng với nước sôi.Những người lái xe gắn máy này đến không báo trước và với sự giúp đỡ của người di dân, các phần ăn đã được mang xuống rất nhanh. Ở trung tâm tạm trú này tại thành phố Las Cruces, cơ quan Biên Phòng tiếp tục thả người di dân và hiện được xem là hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi chờ đợi để xin lánh cư vì lý do chính trị. Việc thả những người xin lánh cư hàng ngày vẫn đang diễn ra ở thành phố Las Cruces kể từ ngày 12 tháng Tư và đã lên đến con số 5.000 người xin lánh cư.Quận hạt King ở tiểu bang Washington chặn cơ quan ICE trục xuất người di dân tại phi trường ở địa phươngTại tiểu bang Washington, đang có một trận đấu giữa một thành phố có nhiều di dân và cơ quan ICE vì một phi trường nhỏ ở trong vùng. Phi Trường Quận Hạt King đã từng được cơ quan ICE sử dụng để trục xuất 34.000 di dân bất hợp pháp trong hơn 10 năm qua. Những các viên chức của quận hạt này muốn các công ty cung cấp xăng cho máy bay ngừng phục vụ các chuyến bay của ICE. Nếu các công ty này không ngừng, họ sẽ hủy bỏ hợp đồng.Cơ quan ICE họat động ở Trung Tâm Giam Giữ Vùng Tây Bắc tại thành phố Tacoma, nơi những di dân bất hợp pháp bị giam giữ trong khi chờ hồ sơ của họ được chuyển qua hệ thống tòa di trú. Trong quá khứ, khi trục xuất di dân qua Phi Trường Quận Hạt King, những người bị giam giữ bị còng tay được đưa lên một xe bus chạy khỏang 40 phút trước khi được đưa lên một chuyến bay. Hiện nay, vì sự bất đồng của Phi Trường Quận Hạt King, cơ quan ICE phải lái xe chở người bị trục xuất chạy khỏang 3 tiếng đến phi trường Yakima.Cơ quan ICE phổ biến một thông cáo báo chí chi tiết hóa về một số di dân bất hợp pháp bị trục xuất trên những chuyến bay phát xuất từ Phi Trường Quận Hạt King. Danh sách này gồm có một công dân Mễ bị truy nã vì tội buôn người, một công dân nước Hondura bị cáo buộc tội hiếp dâm và giết người và một công dân nước Guatamala bị kết tội tra tấn và giết người. Nói cách khác, đây là những phạm nhân đáng bị trục xuất.Bộ Giao Thông Hoa Kỳ đã gửi cho các viên chức hành pháp của Quận Hạt King một lá thư "chấm dứt và ngưng hành động". Tổng Cố Vấn của Bộ Giao Thông nói rằng theo luật liên bang, các viên chức quận hạt không thể cấm cơ quan ICE sử dụng phi trường này.Tiểu bang California quan tâm việc chăm sóc sức khỏe cho di dân bất hợp phápNhững câu chuyện về những di dân bất hợp pháp đã chết vì họ không được chăm sóc y tế đã khiến các nhà làm luật tiểu bang California quan tâm đến những đề nghị chăm sóc sức khỏe mới. Những đề nghị này sẽ làm cho California trở thành tiểu bang đầu tiên cung cấp việc chăm sóc sức khỏe với ngân sách của tiểu bang cho những di dân bất hợp pháp trên 19 tuổi. Nhưng quyết định về ai sẽ được chăm sóc sức khỏe còn tùy vào phí tổn.Thống đốc Gavin Newsom muốn chi 98 triệu mỹ kim mỗi năm cho những di dân có lợi tức thấp từ 19 đến 25 tuổi đang sống bất hợp pháp. Quốc hội tiểu bang California có một dự luật sẽ giúp cho tất cả những di dân bất hợp pháp ở tiểu bang này tuổi từ 19 tuổi trở lên. Thống đốc Newsom không muốn điều này vì phí tổn dự trù khỏang 3 tỷ 400 triệu mỹ kim mỗi năm.Ông Jeff Stone, Thượng nghị sĩ tiểu bang, nói về việc bảo hiểm sức khỏe cho những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp như sau: "Chúng ta sẽ trừng phạt công dân của tiểu bang này đã từng tuân theo luật và chúng ta sẽ để cho những người nào đó không theo luật đến nơi này và được những dịch vụ miễn phí. Tôi nghĩ điều này không đúng".Nhiều di dân ở Hoa Kỳ bất hợp pháp đã được cấp những chương trình với ngân quỹ của chính phủ, nhưng các chương trình này chỉ cấp cho những trường hợp cấp cứu và sinh nở.Những chính trị gia của California có đang nghĩ rằng việc cho bảo hiểm Medi-Cal cho di dân bất hợp pháp là việc nhân đạo phải làm không? Hoặc họ có đang hy vọng cử tri ủng hộ họ trong tương lai không? Dù như thế nào đi nữa, đây là vấn đề có lẽ sẽ dành cho người trả thuế của California quyết định, chứ không phải các chính trị gia. Một cuộc trưng cầu dân ý cần thực hiện. Và có lẽ nên cần một cuộc trưng cầu dân ý để hỏi rằng người trả thuế của California có muốn giảm học phí hoặc cấp giáo dục miễn phí cho di dân bất hợp pháp hay không.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Có bao nhiêu di dân bất hợp pháp có thể nộp đơn bảo hiểm y tế Medi-Cal nếu luật thay đổi?- Đáp: Có khoảng 1 triệu 800 ngàn di dân bất hợp pháp ở California không có bảo hiểm sức khỏe. Trong số này, có khoảng 1 triệu 260 ngàn người có lợi tức thấp hội đủ tiêu chuẩn xin chương trình Medi-Cal.- Hỏi: Theo đề nghị về vấn đề gánh nặng xã hội mới đây của Tòa Bạch Ốc, liệu di dân bất hợp pháp có thể sử dụng Medi-Cal không?- Đáp: Di dân bất hợp pháp cần ghi nhớ rằng nếu sử dụng Medi-Cal, họ có thể không thể nộp đơn xin quy chế Thường Trú Nhân được.- Hỏi: Tại sao hai cơ quan Biên Phòng và ICE không thể cung cấp nơi tạm giữ và săn sóc di dân bất hợp pháp?- Đáp: Từ tháng Mười năm 2018 đến tháng Tư năm 2019, gần 293,000 trẻ em không thân nhân hoặc những người đi với gia đình đã bị bắt giữ ở biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Con số này tăng gần gấp bốn lần số người đến Hoa Kỳ cùng thời gian này vào năm trước đó. 