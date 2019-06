100,000 Trẻ Em Ấn Chết/Năm Vì Ô Nhiễm Không Khí

NEW DEHLI - Biên bản khảo sát công bố nhân dịp World Environnent Day cho hay: không khí ô nhiễm tại các thành phố khắp tiểu lục địa Ấn Độ chịu trách nhiệm về 100,000 tử vong hàng năm của trẻ em dưới 5 tuổi.Trong nhiều năm, chính quyền New Dehli không thể giải quyết các lo ngại về ô nhiễm. Phúc trình 2018 của LHQ ghi: 14 trong 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới là thuộc Ấn Độ. Nhu cầu kiểm soát ô nhiễm bị phớt lờ trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.Phúc trình về “tình trạng môi trường” công bố ngày 5-6 ghi: ô nhiễm không khí là nguyên nhân của 12.5% tử vong hàng năm.Cuộc khảo sát thực hiện bởi cơ sở bất vụ lợi “Centre for Science and Environment - CSE” cũng nhận thấy 86% nguồn nước bị ô nhiễm.Hồi Tháng 4, phóng viên của CBS tường thuật từ thủ đô New Dehli : gần 1000 người xếp hàng hàng ngày tại khu cấp cứu của Viện bài lao và bệnh hô hấp để được cứu chữa.Viên chức y tế nói “Coi như Ấn Độ không có ai không hút thuốc, vì phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày”.Khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Ấn Độ tăng trên 20% trong thời kỳ giữa 2010 và 2014. Trong tháng qua, khắp Ấn Độ có 280,000 xe chạy bằng bình điện, trong khi chỉ tiêu dự liệu năm 2020 là trên 15 triệu xe.Theo ghi nhận của CBS, khả năng đạt chỉ tiêu về năng lượng thay thế là rất thấp : điện gió 6.3% và điện mặt trời 5.86%.