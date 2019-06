Mỹ Giúp VN Tăng Cường Phòng Thủ

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng họ đang giúp cho VN “cải thiện khả năng phòng thủ của Việt Nam bằng cách cung cấp hỗ trợ an ninh, trong đó có máy bay không người lái ScanEagle, máy bay huấn luyện T-6, tàu tuần duyên cũ, trọng tải cao của Tuần duyên Mỹ và một số xuồng tuần tra loại nhỏ cũng như các cơ sở bảo dưỡng và huấn luyện liên quan”, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 6 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Bộ Quốc phòng Mỹ mới xác nhận rằng Hoa Kỳ “cung cấp” cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 để giúp quốc gia cựu thù tăng cường “khả năng phòng thủ”.“Lầu Năm Góc cũng nói rằng Hoa Kỳ “đang ưu tiên mối quan hệ mới với Việt Nam”, theo tài liệu có tên gọi “Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương”.“Bộ Quốc phòng đang làm việc để cải thiện khả năng phòng thủ của Việt Nam bằng cách cung cấp hỗ trợ an ninh, trong đó có máy bay không người lái ScanEagle, máy bay huấn luyện T-6, tàu tuần duyên cũ, trọng tải cao của Tuần duyên Mỹ và một số xuồng tuần tra loại nhỏ cũng như các cơ sở bảo dưỡng và huấn luyện liên quan”, phúc trình được công bố hôm 1/6 có đoạn.“Hiện chưa rõ thời gian diễn ra việc "cung cấp" này. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, T-6 là loại máy bay được Không quân Hoa Kỳ sử dụng để tiến hành huấn luyện phi công cơ bản và sĩ quan phục vụ hoạt động tác chiến. Mỗi chiếc có giá hơn 4 triệu đôla.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Hai ngày sau khi phúc trình được công bố, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng tải hình ảnh một phi công quân sự Việt Nam, đang được Hoa Kỳ đào tạo, đứng trước một chiếc máy bay huấn luyện T-6 một động cơ và 2 chỗ ngồi.“Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết “đang củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam dựa trên các nguyên tắc và lợi ích chung”, trong đó có "quyền tự do hàng hải, tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ theo luật pháp quốc tế và công nhận chủ quyền quốc gia”.“Quân đội Mỹ cũng tham gia vào nhiều cuộc trao đổi huấn luyện thường niên nhằm tăng cường hợp tác và tương tác song phương với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Không quân, Hải quân và Tuần duyên [Cảnh sát biển] Việt Nam”, phúc trình cho biết.“Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương” nói thêm rằng “trong khi duy trì các chính sách ngoại giao độc lập”, Việt Nam “có cùng tầm nhìn chung của khu vực về một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở” và “tập trung vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế thịnh vượng trong khu vực”.