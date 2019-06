VN Có 1,100 Tờ Báo, 19,000 Nhà Báo

Việt Nam hiện có 1,100 tờ báo và 19,000 nhà báo có thẻ hoạt động, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 5 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 4/6, đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo quy hoạch đến năm 2025.“Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 5/6/2019.“Hồi đầu tháng 4 vừa qua Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt quyết định Quy hoạch báo chí đến năm 2025 theo chiều hướng giảm số lượng, và nhắm đến việc xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội.“Theo kế hoạch mới của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức trung ương có cơ quan báo chí nằm trong diện sắp xếp phải có đề án trước ngày 31/7. Và trước 30/9, các cơ quan chủ quản của các tờ báo phải có hồ sơ đề nghị cấp phép, hoặc thu hồi giấy phép hay chuyển cơ quan chủ quản.v.v…“Cũng theo kế hoạch này, trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, phải xây dựng đề án truyền thông chủ lực đa phương tiện.“Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng đề án quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo.“Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải sắp xếp, báo cáo trước ngày 31/12/2019, hay chậm nhất là 30 ngày trước khi giấy phép của cơ quan báo chí do mình quản lý hết hiệu lực.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Tính đến khoảng giữa năm 2018, Việt nam có hơn 1.100 cơ quan báo chí các loại, với hơn 19.000 nhà báo được cấp thẻ.”