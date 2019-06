Khmer Krom Hải Ngoại Đòi Quyền Tự Trị Cho Dân Khmer Tại VN

Tổ chức của Người Khmer Krom hoạt động tại hải ngoại đang tìm cách đòi lại quyền tự trị cho Người Khmer Krom tại Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.“Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom và đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đang tìm kiếm các quyền tự trị cho người Khmer Krom ở Việt Nam.“Tuyên bố này được đưa ra tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm vùng đất của người Khmer Kampuchia Krom bị người Pháp cắt cho Việt Nam vào năm 1949. Tuy nhiên trên thực tế, người Việt Nam đã quản lý vùng đất này từ thế kỷ 17.“Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 2.000 người Khmer Krom và đại diện của Quốc vương Sihmaoni diễn ra tại The Hague, Hà Lan vào cuối tuần qua.“Ông Son Yoeng Ratana, đại diện báo chí của Liên đoàn Khmer Kampuchia Krom cho Đài Á Châu Tự Do biết tổ chức này đang tìm hiểu cách đòi các quyền tự trị cho người Khmer Krom ở Việt Nam. Ông cho biết chính phủ Việt Nam hiện đang hạn chế các quyền của người Khmer Krom, bao gồm các quyền tiếp cận mạng xã hội, sử dụng ngôn ngữ Khmer và tôn giáo của người Khmer Krom.“Chúng tôi đòi hỏi sự tuân thủ theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi đòi hỏi các quyền tự trị vì chúng tôi là những người bản địa”, ông Son Yoeng Ratana phát biểu tại buổi lễ.“Tuyên bố của đảng Cứu quốc Campuchia, đảng chính trị đối lập đang bị cấm hoạt động ở Campuchia, viết: “Việc chiếm đóng lãnh thổ của người Khmer Kampuchea Krom của phía Việt Nam là bất hợp pháp. Không có người Campuchia nào đồng ý trao đất cho Việt Nam”.“Phó Chủ tịch CNRP Mu Sochua nói với Đài Á Châu Tư Do rằng nếu đảng của bà giành được quyền ở xứ Chùa tháp thì đảng này sẽ tìm kiếm các quyền tự trị cho người Khmer Krom ở Việt Nam và đòi lại lãnh thổ của Khmer Krom.“Đảng CNRP bị tòa án ở Campuchia cấm hoạt động vào tháng 11/2017.“Sok Ey San, người phát ngôn của Đảng Nhân dân cầm quyền tại Campuchia viết trên Facebook rằng việc đòi lại đất cho người Khmer Kampuchea Krom chỉ là một giấc mơ.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Hiện có khoảng một triệu người gốc Khmer Krom đang sinh sống ở Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có đông người Khmer Krom nhất là Sóc Trăng, vốn là tên có nguồn gốc từ tiếng Khmer.”