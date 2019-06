Garden Grove Mời xem Phim ‘Ralph Breaks The Internet’

Một buổi xem phim tại Garden Grove.(hình tài liệu)Thành phố Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự buổi chiếu phim ngoài trời tại Elk’s Lodge #1952, tọa lạc tại 11551 Trask Avenue vào ngày Thứ Tư, 19 tháng Sáu, 2019 lúc 8:30 tối tới đây.Bộ phim của hãng Disney sẽ được trình chiếu là ‘Ralph Breaks the Internet’. Sự kiện miễn phí này là một phần của series phim ngoài trời được tổ chức hàng năm bởi Ban phục vụ Cộng đồng Thành phố Garden Grove.Vào lúc 7:00 giờ tối, khu vực sẽ được mở cửa với các hoạt động thân thiện cùng gia đình, bao gồm bounce house và các trò chơi cho trẻ em. 200 trẻ đầu tiên sẽ nhận được quà tặng miễn phí. Thức ăn nhẹ cũng sẽ được bán tại đây. Vì lý do an toàn và không cản trở mọi người xem phim, không nên mang ghế ngồi có mái che, dù, hoặc mang thức ăn bên ngoài vào.Bộ phim thứ hai là phim ‘Captain Marvel’ sẽ được trình chiếu vào ngày Thứ Năm, 22 tháng Tám, 2019, tại Festival Amphitheatre, tọa lạc tại 12762 Main Street.Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi cho Ban Phục Vụ Cộng Đồng (714) 741-5200 hoặc coi tại ggparksandrec.com.