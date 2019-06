10 Thủ Khoa Học Khu Garden Grove Khoá 2018-19 Có tới 9 HS Gốc Việt

Từ hàng trên xuống hàng dưới, từ trái sang phải: Jamie Vũ, Anabella Phạm, Nghiêm Phạm, Angel Pivaral, Hillary Nguyễn, Katherine Ngô, Tiffany Trần, Andrew Huỳnh, Jennifer Nguyễn, và Quyên Nguyễn.(Hình Học Khu Garden Grove cung cấp)Sau đây là 10 học sinh Thủ Khoa của Học Khu Garden Grove niên khóa 2018-2019.1- Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Jamie Vu sẽ theo học University of California, Los Angeles, ngành học chính của em là tâm-sinh vật học để làm việc trong lãnh vực y tế. Jamie nhận được nhiều tưởng thưởng về học vấn như danh hiệu Carson Scholar do thành tích học tập xuất sắc và thể hiện những đức tính nhân đạo trong cộng đồng và được khen thưởng là Học Sinh Tài Năng Toàn Quốc ‘National Merit Commended Scholar’ về những hứa hẹn vượt trội trong việc học. Em cũng nhận học bổng ‘Joseph Adams Senior Scholarship’ củaTổ chức Sociedad Honoraria Hispanica nhờ thành tích học tiếng Tây Ban Nha ở bậc trung học. Những sinh hoạt em yêu thích ở trung học gồm có tham gia ban hợp xướng, kỳ thi quán quân mười môn ‘academic decathlon’, và tham gia hội học sinh danh dự Tiếng Tây Ban Nha. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là ngày đầu tiên vào lớp 9 vì em được biết thêm nhiều người, kết bạn, và tìm hiểu môi trường mới. Jamie là con của ông Klan Vu và bà Vickie Ha, và là cư dân thành phố Garden Grove.2- Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Anabella Pham sẽ theo học ngành Chính Trị Học ở UCLA vào mùa thu tới. Em muốn vào trường luật để trở thành chính trị gia hay quan toà. Những thành tích em tự hào gồm có Huy Chương dành cho Luật Sư Xuất Sắc và Đối Thủ Đáng Giá Nhất ‘Medal for Outstanding Attorney and Most Valuable Player’ trong chương trình Tập Xử Án của Hạt Orange, là Đại Diện Nhóm Nữ Sinh Tiểu Bang California, đoạt giải nhất kỳ thi quán quân mười môn trong phần ‘SuperQuiz and Team divisions’, được tặng danh hiệu Honored Argo, và đã phục vụ cộng đồng 500 giờ tại Hope Summer School. Những sinh hoạt em yêu thích ở trung học gồm tập xử án, kỳ thi quán quân mười môn, và tình nguyện tại Hope Summer School. Anabella là con bà Ivy Dinh và ông David Pham, và là cư dân thành phố Garden Grove.3- Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Nghiem Pham sẽ theo học ngành Ngôn Ngữ Học ở MIT vào mùa thu tới đây để trở thành nhà nghiên cứu và giáo sư đại học. Những sinh hoạt em yêu thích ở trung học gồm kỳ thi quán quân mười môn, hát hợp xướng, và học tiếng La-tinh. Em tự hào đã được chọn làm Simon Scholar, được huy chương phần diễn thuyết trong kỳ thi quán quân mười môn, và được tuyên dương vì đã nỗ lực nhất trong ban hợp xướng. Phụ huynh của em là bà Hanh Thai và ông Nghia Trung Pham, cư dân thành phố Garden Grove.4- Trường Trung Học Cấp II Hare: Angel Pivaral sẽ vào trường Cao Đẳng Cypress với mục tiêu chuyển lên trường Đại Học Cal State Fullerton để chuyên ngành về Sinh Vật Học. Angel hy vọng sẽ trở thành bác sĩ giải phẫu vì em thích làm việc trong những môi trường nhiều áp lực và ao ước giúp cho mọi người được khoẻ mạnh. Em tự hào nhất vì đã được Chứng Chỉ Hoàn Tất Chương Trình Nối Kết Ngành Nghề Thanh Thiếu Niên ‘Certificate of Completion in the Youth Career Connections’, được nhiều đề cử giải Top Dawg (chương trình Học Sinh Xuất Sắc trong Mùa Học và Học Sinh Xuất Sắc trong Tuần của trường Hare), học Anh ngữ lưu loát và cố gắng từ năm lớp 10 học lớp ELD Căn Bản khi mới từ Guatemala đến và tốt nghiệp kịp thời với điểm hạng là 4.0. Trong thời gian ở trung học, Angel yêu thích lớp quay phim, chơi túc cầu trong giờ thể dục, và giúp các giáo viên trường Hare quay phim tuyên dương các học sinh. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em là ngày đầu tiên vào trung học ở Hoa Kỳ, em được giáo viên xếp ngồi cạnh một bạn học để được giải thích bài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi về đến nhà, em lập tức học từ vựng tiếng Anh và cảm thấy hào hứng với mục tiêu phải tốt nghiệp đúng thời hạn. Angel là cư dân thành phố Stanton và là con của ông Jose Escobar và bà Merlen Arriola.5- Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Hillary Nguyen sẽ theo học ngành Thần kinh học tại trường Đại Học Yale vào mùa thu. Em là một trong số 300 học sinh trên toàn quốc được nhận lãnh học bổng toàn phần bốn năm “Gates Scholarship” do tổ chức “Bill and Melinda Gates Foundation” tài trợ. Hillary đã đạt rất nhiều thành tựu như được giải thưởng Học Sinh Mỹ gốc Việt Gương Mẫu và giải thưởng Nhân Cách Danh Dự, bốn năm liền đạt giải nhất kỳ thi Chính Tả và Luận Văn tiếng Việt miền Nam California, được Bằng Khen Danh Dự và được vinh danh Tài Năng Ưu Hạng Trình Độ 10 của Nghiệp Đoàn Giáo Chức Dương Cầm Quốc Gia. Những sinh hoạt trong trường mà Hillary thích nhất là tham gia Kỳ thi Quán quân 10 môn trong bốn năm liền, tham gia cuộc thi California Math League và Caltech Harvey Mudd Math Competition và Buổi Biểu Diễn Năng Khiếu dành cho Giáo Viên (Teacher Talent Show). Kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em ở trường trung học là làm một chiếc thuyền trong lớp vật lý và để người giáo viên em thích nhất chèo thuyền. Chiếc thuyền này đã thắng giải nhì trong cuộc đua. Em là con của ông Nam Nguyen và là cư dân của thành phố Westminster.6- Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Vào mùa thu tới đây, Katherine Ngo sẽ theo học ngành Vi sinh vật, Miễn dịch và Phân tử Di truyền học ở trường UCLA với ước vọng là sẽ vào trường y khoa để trở thành bác sĩ giải phẫu. Katherine đã đạt rất nhiều thành tựu học vấn như được vào chung kết học bổng Gates, là Học sinh Xuất Sắc AP Quốc Gia, Học sinh Xuất Sắc Ngoại Hạng AP, Học sinh Xuất Sắc được Tuyên Dương trên toàn quốc, được giải thưởng Bạc của Nữ Hướng Đạo, đạt điểm 4 và 5 trong 14 bài thi lớp Cao Cấp, đạt tổng số điểm xuất sắc 1570 trong bài thi SAT với phần thi Toán đạt 800 điểm, có tên trong Bảng Danh dự Golden Aztec, và đạt điểm trung bình (GPA) 4.61 từ lớp 10 đến lớp 12. Ba hoạt động ở trường trung học mà em thích nhất là giữ chức vụ chủ tịch và thư ký Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia; Chủ tịch, thư ký và trưởng ban dự án của UNICEF và nhận Bằng Khen của Huấn Luyện Viên đội bơi và bóng nước nữ. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em ở trường trung học là làm một chiếc thuyền bằng giấy và xốp PU rồi chèo thuyền ngang qua hồ bơi thành công trong một tiểu án cho lớp vật lý. Katherine là con gái của ông Tony Khai Ngo và bà Van Thanh Vu và là cư dân của thành phố Garden Grove.7- Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Tiffany Tran là một học sinh xuất sắc toàn diện, đạt nhiều thành tựu trong mọi lãnh vực học tập, thể thao và nghệ thuật. Em đã đạt các thành tựu như được lên Bảng Danh dự của Hiệu Trưởng, được khen thưởng Học Sinh Gương Mẫu trong Tháng, đạt giải ba trong cuộc thi quần vợt đôi cho đội tuyển trường, được tuyên dương MVP môn quần vợt nữ, nhận Bằng Khen Danh Dự môn dương cầm, được vinh danh Tài Năng Ưu Hạng của Nghiệp Đoàn Giáo Chức Dương Cầm Quốc Gia. Vào mùa thu này, Tiffany sẽ vào trường UCI theo chuyên ngành Sinh Vật học với mục tiêu là trở thành bác sĩ phòng cấp cứu. Những hoạt động ở trường trung học mà em thích nhất là đồng trưởng đội quần vợt nữ và chủ tịch Câu Lạc Bộ Hồng Thập Tự. Tiffany là con của ông bà Alex và bà Mary Tran và là cư dân của thành phố Fountain Valley.8- Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Andrew Huynh sẽ theo học ngành phi thuyền. Những thành tựu làm em hãnh diện nhất là được vào Bảng Danh Dự Của Hiệu Trưởng và được chọn là Học Sinh Giỏi Trong Mùa Học. Em thích tham gia cuộc thi mười môn học, Câu Lạc Bộ Liên Hội Học Sinh Ưu Tú và Câu Lạc Bộ Anh Em Tranh Tài (CSF and Super Smash Bros.). Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là chuyến đi đến Anyang, Nam Hàn cùng với 9 học sinh trung học của GGUSD do Hiệp Hội Garden Grove Sister Cities Association bảo trợ. Trong thời gian ở chung với một gia đình người Đại hàn, em có dịp được học hỏi về văn hoá của họ. Andrew là con trai của bà Tiffany Nguyen và ông Danny Huynh, hiện đang sống tại thành phố Garden Grove.9- Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos: Jennifer Nguyen đang theo học ngành kỹ thuật công trình sinh học/kỹ thuật sinh học tại Trường Đại Học UC San Diego. Trong suốt thời gian ở bậc trung học cấp II, em đã được vô số bằng khen của ban khoa học, toán và lịch sử. Em là thành viên của ban nhạc giao hưởng Trường Trung Học Cấp II, Hội Sinh Viên Việt Nam (Vietnamese Student Association) và Liên Hội Học Sinh Ưu Tú California (California Scholarship Federation). Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là được tham gia dàn nhạc giao hưởng Segerstrom Center for the Arts. Em Jennifer hiện đang sống tại Garden Grove, là con của ông Thomas Nguyen và bà Nancy Huynh.10- Trường Trung Học Cấp II Santiago: vào mùa thu em Quyen Nguyen sẽ theo học ngành khoa học điện toán, chú trọng vào việc sản xuất nhu liệu tại Trường Đại Học UC San Diego. Mục tiêu nghề nghiệp của em là trở thành nhà sáng lập một công ty sản xuất nhu liệu mới. Những thành tựu em hãnh diện nhất: bốn lần được tuyên dương là Học Sinh Giỏi Trong Mùa Học, tốt nghiệp thủ khoa, được nhận vào đại học và kiên trì tham gia cả bốn mùa với ban nhạc diễn hành. Các sinh hoạt em yêu thích trong thời gian ở bậc trung học gồm có tham gia chương trình chơi trống mùa đông, đứng thứ năm về môn kinh tế học trong cuộc thi quán quân mười môn học tại Hạt Orange và cùng với các bạn của em tình nguyện giúp cho thư viện trường. Kỷ niệm em thích ở thời trung học là đi tìm hiểu các thành phố mới và thử các thức ăn khác nhau với bạn của em trong các ngày có 14 giờ tranh tài giữa các ban nhạc. Em là con gái của ông Toan Nguyen và bà Hoa Dao, cư dân thành phố Garden Grove.Các Á khoa GGUSD Niên Khoá 2018-20191- Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Johnny Thai sẽ theo học ngành sinh hoá học và đặc biệt là dự bị y khoa vào mùa thu tại trường University of California, Los Angeles với mong muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa da hay dược sĩ. Những thành tựu học vấn của Johnny gồm có Học Sinh AP Danh Dự và Xuất Sắc (AP Scholar with Honors and Distinction), được xét nhận Học Bổng Cựu Học sinh UCLA và được trường UCI nhận vào Chương Trình Dành Cho Học Sinh Danh Dự. Các sinh hoạt em thích ở bậc trung học gồm có phục vụ trong Ban Đại Diện Học Sinh (ASB), thành viên điều hành Ban Truyền Thông Kỹ Thuật Số, thủ quỹ Câu Lạc Bộ Hồng Thập Tự và huấn luyện đội bóng rổ trẻ của thành phố Fountain Valley. Kỷ niệm đáng nhớ thời trung học của em là khoảng thời gian luyện tập trong mùa hè cùng với các thành viên ASB và đạt giải nhất cuộc thi năng khiếu Nhóm Học Sinh Huấn Đạo Hạt Orange (Orange County Leadership Camp) tại trường UC Santa Barbara. Em Johnny là con của bà Khanh Thị Phạm và ông Thung Xuân Thái, cư dân thành phố Garden Grove.2- Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Raymond Sabino sẽ theo học tại University of Southern California và dự tính theo đuổi ngành kỹ sư điện toán và thảo chương. Em được tưởng thưởng những thành quả học vấn về nhiều mặt như được chọn vào chung kết chương trình học bổng cao quý Questbridge National College Match, là Học Sinh Xuất Sắc lớp Trình Độ Cao (AP), được tuyên dương là Học Sinh Xuất Sắc của Khoa Trưởng tại USC. Vài sinh hoạt mà Raymond ưa thích ở trung học gồm việc tham gia MESA (Câu Lạc Bộ Công Trình), đội Việt Dã và Điền Kinh, và dành thời gian với bạn bè. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học của em là lần tham gia cuộc thi biểu diễn tài năng trong trường. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Ramir và bà Maria.3- Trường Trung Học Cấp II Hare: Carlos Marquez Jr. sẽ theo học Golden West College về môn thông tin kỹ thuật số, chuyên về chỉnh sửa phim ảnh video. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề chỉnh sửa phim ảnh video để có thể mở cơ sở riêng. Carlos hãnh diện đã vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, biết sắp xếp thứ tự những ưu tiên của em và với thành quả tốt nghiệp á khoa bậc trung học. Trong số những sinh hoạt em ưa thích ở trung học có một tiểu án đồ hoạ của lớp, em đã sáng tạo ra một quốc gia hư cấu, có quốc kỳ, tiền tệ, câu chuyện và bưu tem. Em cũng thích cuộc du ngoạn ngoài trời của học sinh lớp 12. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học của em là đã làm được một đoạn phim về cuộc đời mình để em có thể trình bày những cách em vượt trở ngại chông gai cho cả trường thấy và cho những học sinh khác học hỏi qua câu chuyện đời em. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Carlos Marquez Sr. và bà Julieta Marquez.4- Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Karen Ly sẽ theo học University of Southern California chuyên ngành Kỹ sư Y sinh học. Karen được tưởng thưởng những thành quả học vấn về nhiều mặt và được nhiều học bổng gồm có học bổng trị giá $40,000 của Southern California Edison, được tuyên dương là Học Sinh Xuất Sắc lớp Trình Độ Cao (AP), vào chung kết Học Bổng Gates, và nhận Học Bổng của Khoa Trưởng USC, Học Bổng USC Norman Topping và Học Bổng Jim Wicker Memorial. Karen được vào Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng mỗi mùa học vì được điểm trung bình 4.0 hoặc cao hơn. Em là phó chủ tịch Hội Học Sinh Danh Dự Toàn Quốc và là thành viên của Hiệp Hội Học Sinh Ưu Tú California. Em thích phục vụ trong vai trò lãnh đạo, giữ chức Trưởng Ban Hiệu Đính kỷ yếu trường/xuất bản, trưởng nhóm Các Nhà Lãnh Đạo Y Khoa Tương Lai, và từng làm Trưởng Ban Điều Hành Các Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên tại Thư Viện Fountain Valley. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học của em là thấy được thành quả của bốn năm tận tuỵ khi em ngạc nhiên vì được nhận học bổng Edison trong buổi họp Battle of the Aztecs, và được các trường danh tiếng như Brown University, John Hopkins, Duke University, NYU, UCLA, UCI, và UCSD nhận và cấp học bổng, và đặc biệt nhất vì em thuộc thế hệ đầu tiên của gia đình được vào đại học. Em hiện cư ngụ ở thành phố Westminster với cha mẹ là bà Dung Ly và ông Jason Ly.5- Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Timmy Pham sẽ theo học ngành Kỹ Sư Y Sinh Học (Biomedical Engineering) tại trường đại học UC Irvine. Ở trường trung học cấp II, em được chọn là Học Sinh Lớp 12 Xuất Sắc Nhất của tháng Hai năm 2019, được vào Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng và là Học Sinh Ưu Tú của chương trình AP. Em cũng là một hướng đạo sinh và sẽ có bằng Eagle trong tương lai. Em là hội phó của Hội Danh Dự Quốc Gia và là một thành viên của Câu Lạc Bộ Hồng Thập Tự. Phụ huynh của em Timmy là bà Thuy Nguyễn và ông Thông Phạm, cư ngụ tại thành phố Santa Ana.6- Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Emily Thao Tran sẽ theo học ngành y tá (nursing) tại trường Cal State Long Beach. Ở trường trung học cấp II, em được vào Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng, được chọn là vũ công có tiến bộ nhiều nhất, nhận được ấn chứng song ngữ Tiếng Việt của học khu, là sứ giả Chương Trình Sister City Exchange của thành phố Garden Grove, cũng như cống hiến hơn 100 giờ thiện nguyện để làm các công việc cộng đồng của Câu Lạc Bộ Khai Đạo. Em là Thủ Quỹ của Hội Danh Dự Quốc Gia, Thủ Quỹ và Người Hoạ Kiểu Trang Phục cho Nhóm Múa của trường Los Amigos, Đồng Thủ Quỹ trong Câu Lạc Bộ Khai Đạo, Trưởng Ban Giao Tế của Câu Lạc Bộ Hồng Thập Tự, và là thành viên của Hiệp Hội Học Sinh Ưu Tú. Phụ huynh của em Emily là ông Brian và bà Jenny Trần, cư ngụ tại thành phố Santa Ana.7- Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Sydney Bui sẽ theo học ngành Kinh Doanh/Kinh Tế tại trường đại học UC Berkeley. Thành tích mà Sydney tự hào nhất là làm thực tập sinh cho Nghị Sĩ Alan Lowenthal. Trong thời gian này, em được học thêm nhiều điều về chính trị, phục vụ cộng đồng và gặp được nhiều người tài đức. Em cũng hãnh diện khi được chọn là Học Sinh Tiêu Biểu Của Tháng, Chủ Tịch Hội Danh Dự Quốc Gia và thủ quỹ Ban Đại Diện Học Sinh. Những sinh hoạt ở trường mà em ưa thích nhất bao gồm Tranh Tài Giữa Các Ban Nhạc (Battle of the Bands), Hội Chợ Ẩm Thực Quốc Tế (International Food Fair) và Thi Đấu Giữa Các Lớp (Clash of Classes). Kỷ niệm ở trường mà Sydney nhớ nhất là đi vào lớp của cô Stultz và cô Liogys (2 cô giáo em mến nhất) để giúp đỡ hoặc nói chuyện. Em nói rằng 2 cô luôn làm cho giờ học sinh động cũng như giúp em ham học hơn. Phụ huynh của em Sydney là bà Tâm Phạm và ông Bai Bùi, cư ngụ tại thành phố Garden Grove.8- Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Phi H. Nguyen sẽ theo học ngành Kỹ Sư Cơ Khí tại trường đại học UCLA với mục tiêu trở thành một Kỹ Sư Hàng Không cho NASA. Thành tích của em gồm việc được công nhận là Học Sinh Giỏi Nhất của Bộ Môn Toán và Bộ Môn Khoa Học Xã Hội, cũng như được vào Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng. Những sinh hoạt ở trường mà em ưa thích nhất là Ca Đoàn Trình Diễn Encore, A Capella và Hội Danh Dự Quốc Gia. Kỷ niệm ở trường mà Phi nhớ nhất là cùng với các bạn tham gia chương trình Âm Nhạc Tại Công Viên (Music in the Parks) tại Disneyland. Do một người bạn trong nhóm bị trật khớp và phải ngồi xe lăn nên cả nhóm được quyền ưu tiên không phải xếp hàng! Phụ huynh của em Phi là ông Hung Huỳnh và bà Thuy Nguyễn, cư ngụ tại thành phố Garden Grove.9- Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos: Andre Thien Vu sẽ theo học ngành Y khoa, Khoa học và Nhân văn tại trường Đại Học John Hopkins vào mùa thu. Trong bốn năm tới, Andre hy vọng sẽ thành lập tổ chức bất vụ lợi riêng của mình để tái cung cấp thuốc men và các dụng cụ y tế cho vùng Nam Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Em có ước vọng trở thành bác sĩ giải phẫu tim để giúp đỡ người dân sống trong những vùng không được trợ giúp y tế. Những thành tựu nổi bật của Andre gồm có được học bổng Simon Family Foundation, được nhận vào trường John Hopkins và những trường đại học nổi tiếng khác, đạt Đai Đen môn thái cực quyền, và nhận bằng khen của Khoa Anh Ngữ. Những sinh hoạt ngoại khoá em yêu thích bao gồm Hướng Đạo, chơi bóng rổ, và Hội Hồng Thập Tự. Những kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em ở trường trung học là khi em vui đùa cùng bạn bè thân thiết và làm khó lẫn nhau. Em là con của bà Thuy Ai Truong và ông Trung Vu và là cư dân của thành phố Stanton.10- Trường Trung Học Cấp II Santiago: Michelle Le sẽ theo ngành Chính Trị Học ở trường UCLA vào mùa thu. Ước vọng của em là sẽ trở thành Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ và sau đó là Tổng thống nước Mỹ. Em rất hãnh diện được nhận bằng khen Resilience Orange County’s 2019 Transformative Youth Award, tốt nghiệp trung học và là người đầu tiên trong gia đình vào đại học, và học cách tự trang điểm trong vòng 5 phút. Những sinh hoạt ở trường mà em yêu thích gồm có trình diễn trong Nhóm Drill Dance, tham gia trình diễn trong dàn nhạc giao hưởng và tranh đấu cho công bằng xã hội cùng với câu lạc bộ OC và các Nghị Sĩ trẻ. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em ở trường trung học là khi em trình diễn một màn kịch độc đáo có một không hai ở buổi biểu diễn tài năng tại trường Santiago. Michelle là con của ông bà Tuan Le và Linh Dao và là cư dân của thành phố Garden Grove.