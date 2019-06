Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Vinh Danh Hội Ung Thư Việt Mỹ “Tổ Chức Vô Vụ Lợi Xuất Sắc Trong Năm 2019”

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg trao Nghị Quyết vinh danh “California Non-Profit of the Year cho đại diện VACF: cô Becky Nguyễn, Giám đốc điều hành; cô Kathleen Nguyễn, Ban Quản Trị; và anh Dương Nguyễn.

Hình ảnh trong buổi vinh danh Hội Ung Thư Việt-Mỹ.

Sacramento, CA – Sáng thứ Tư, ngày 5 tháng Sáu, 2019, tại phòng họp Thượng Viện Quốc Hội tiểu bang California, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg vinh danh Hội Ung Thư Việt Mỹ/ Vietnamese American Cancer Foundation (VACF) là “Tổ chức Vô Vụ Lợi Xuất Sắc Năm 2019 – 2019 California Non-Profit of the Year” với thành tích tuyệt vời trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Cô Becky Nguyễn, Giám đốc Điều hành và cô Kathleen Nguyễn, thành viên Hội Đồng Quản Trị có mặt tại Quốc Hội để nhận vinh dự cao quý này.Trong dịp này, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu:”Tôi rất hân hoan khi có cơ hội vinh danh và công nhận tất cả thành viên của Hội Ung Thư Việt Mỹ từ Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, các nhân viên và toàn thể thiện nguyện viên. Tôi đề cao những đóng góp to lớn và hiệu quả của Hội Ung Thư Việt Mỹ trong hoạt động hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư trong suốt nhiều năm qua. Sự cống hiến đáng quý của VACF đã tiếp sức rất nhiều cho bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị và chiến đấu chống lại căn bệnh nguy hiểm này. VACF đã giúp cho người bệnh và thân nhân của họ tiếp tục có hy vọng và ước mơ.”Được biết, từ năm 1998, trong suốt hơn 20 năm qua, VACF đã và đang nỗ lực làm việc không ngừng với sứ mệnh ngăn ngừa ung thư, cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thông qua giáo dục, nghiên cứu, vận động và dịch vụ ngăn ngừa ung thư trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt."Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Tiểu bang California công nhận và vinh danh hôm nay. Công việc của chúng tôi cần phải tiếp cận càng nhiều người càng tốt, và bất kỳ sự công nhận nào chúng tôi nhận được sẽ giúp làm điều đó. Giải thưởng này có lợi cho cộng đồng của chúng tôi,- Bà Kathleen Nguyễn, thành viên Hội Đồng Quản Trị của VCAF cho biết,- nhiều người trong cộng đồng nên biết nhiều hơn về những lợi ích để được tư vấn về bệnh ung thư, điều trị, kiểm tra y tế để phát hiện sớm ung thư, hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Chúng tôi luôn tâm niệm làm việc hết sức mình để giúp đỡ cho tất cả mọi cư dân trong quận Cam của chúng ta, cho mọi lứa tuổi, dân tộc và nguồn gốc.”Cộng đồng người Việt Quận Cam là một trong những cộng đồng nhập cư phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 200.000 người Mỹ gốc Việt cư trú trong khu vực, và tương tự như các nhóm dân tộc khác, cộng đồng có nhu cầu tìm hiểu về căn bệnh ung thư bằng các phương tiện phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ của mình.VACF cung cấp dịch vụ miễn phí cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, quan hệ chính trị hay khuynh hướng tình dục - cũng cung cấp cho bệnh nhân ung thư và gia đình họ sự hỗ trợ tâm lý phù hợp với văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam.Trong số các chương trình và dịch vụ do VACF cung cấp là hội thảo y tế cộng đồng, thuyết trình của các bác sĩ và chuyên viên, chương trình phát thanh giáo dục về bệnh ung thư hàng tuần và phổ biến rộng rãi tài liệu giáo dục bằng tiếng Việt, thử máu miễn phí truy tầm viêm gan B và C, truy tầm sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung, hướng dẫn và hỗ trợ bệnh nhân qua chương trình giải đáp thắc mắc, tổ chức hằng năm buổi tiệc mừng các bệnh nhân ung thư đã vượt qua điều trị và sống vui sống khoẻ nhiều năm sau đó, và còn nhiều nữa. Hội Ung Thư Việt Mỹ đã giúp nâng cao niềm tin và chất lượng cuộc sống của mọi người bằng các hoạt động ý nghĩa và đáng tự hào.Lễ Vinh Danh đã được tổ chức trọng thể vào “Ngày của các tổ chức Vô Vụ Lợi California” tại Quốc Hội tiểu bang California vào lúc 11:30 sáng ngày 5 tháng 6 năm 2019. Xin chúc mừng Tổ chức Ung thư Hoa Kỳ Việt Nam đã được chọn là “2019 California Non-Profit of the Year”. Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành quả hôm nay cũng như cho những nỗ lực xứng đáng trong tương lai của Hội Ung Thư Việt Mỹ.Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County