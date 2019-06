Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Và Chùa Điều Ngự Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2563-2019

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản PL. 2563 tại Chùa Điều Ngự.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội truờng chùa Điều Ngự ở số 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, đây cũng là văn phòng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2563-2019 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2019, Hơn 500 Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni và hàng ngàn đồng hương tham dự.Chư tôn đức chứng minh có: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Thích Viên Thành, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; HT. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Hòa Thượng, HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN viện chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp, HT. Thích Tâm Vân, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT.Thích Viên Huy, phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN Trụ Trì Chùa Điều Ngư, HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN… quý chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa phụ trách các tổng vụ trong Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, quý chư tôn đức Tăng đến từ Sirlanka, Thái Lan, Lào, Campuchia… cùng qúy chư tôn đức tăng, ni đến từ các chùa và tự viện Hoa Kỳ, Nam California…Quan khách có: ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, BS. Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng và Ngị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, LS. Lê Công Tâm, Phụ tá Giám Sát Viên LS. Andrew Đỗ, qúy vị huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Trung Ương và địa phương, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, Gia Đình Phật Tử, Câu Lạc Tình Nghệ Sĩ, các cơ quan truyền thông…Trước khi vào lễ chính thức, tại chánh điện phòng trai đường lễ tác bạch cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Trì Bát Khất Thực. Đoàn Tăng Ni đi từ trai đường vòng quanh khuôn viên chùa giữa hai hàng Phật tử cúng dường phẩm vật, sau đó trở về trai đường.Trong lúc chư tôn đức tăng, ni đi trì bát khất thực thì tại hội trường ban giảng sư đã có thời thuyết pháp nói về ý nghĩa ngày Đản sanh của Đức Phật. Sau thời pháp.Ban thỉnh sư cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.Điều hợp chương trình: Thượng tọa Sakya Thích Minh Quang cùng các MC: Minh Phượng, Tuyết Nha, Ái Cầm và nhá báo Thái Tú Hạp.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút Nhập Từ Bi Quán do nhà báo Thái Tú Hạp điều khiển.Tiếp theo Hòa Thượng Thích Viên Huy, Trưởng ban tổ chức lên đọc Diễn văn khai mạc, trong diễn văn khai mạc có đoạn HT. nói: “Đức Thế Tôn ra đời vì mục đích tối thượng là muốn cho chúng sinh thấy được những gì Ngài đã thấy, biết được những gì Ngài đã biết, Thực hành những gì Ngài đã thực hành và giác ngộ những gì Ngài đã giác ngộ. Sự ra đời của Ngài đã đem lại trí tuệ, tình thương, hạnh phúc và an vui cho Chư Thiên và nhân loại. Hàng đệ tử của Đức Phật tại gia hay xuất gia , thế hệ nầy qua, thế hệ khác vận hành bánh xe chánh pháp, gait bỏ những quyền lợi ngã chấp riêng tư tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp, phát huy bản thể tăng già đoàn kết hòa hiệp để báo đáp ân Phật, xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.”Cuối cùng HT. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư tôn đức tăng, ni thân tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm để hoàn thành sứ mạng của bậc chúng trung tôn, qúy vị dân cử luôn an vui hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp, nguyện cầu quý vị thân hữu, đồng hương Phật tử, luôn an lành trong ánh hào quang của đức từ phụ và luôn là những vị hộ pháp đắc lực cho đạo pháp ngày càng xương minh, hưng thịnh.” Sau đó HT, tuyên bố khai mạc buổi lễ.Tiếp theo Ban hợp ca chùa Điều Ngự lên hợp ca “Mừng Phật Đản Sanh” (Thơ của HT. Thích Viên Lý, Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc).Sau diễn văn khai mạc, Thượng Tọa Thích Minh Quang cung thỉnh HT. Thích Viên Lý lên tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2563-2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN, do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hạnh ký. Trong thông điệp có đoạn: “... Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vésakha Ấn Độ, nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch, ngày Đức Phật Đản sanh, lần thứ 2.563. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành, tôi trân trọng kính gởi đến Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.Nhân dịp này, tôi cũng gởi đến nam nữ Phật tử cư sĩ tại gia, các vị nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ… đồng bào các giới trong và ngoài nước, tâm niệm tùy hỷ công đức, tán dương nỗ lực tinh tấn tu học, thể hiện đức tính kham nhẫn vô úy, ngay giữa dòng đời đầy dẫy ma chướng vô minh và bạo ngược.HT. tiếp: “Năm nay mùa Phật đản lại về, Tăng đoàn Giáo hội còn gánh chịu những sách lược đàn áp khắc nghiệt. Các thành viên lãnh đạo Tăng đoàn vẫn còn bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam cũng cùng chung số phận, trấn áp, ngăn cấm. Những người Cộng sản Việt Nam thường xuyên cáo buộc các tôn giáo là thành phần phản động, là thế lực thù địch, tay sai ngoại bang, cần xóa bỏ!“Mặc dầu vậy, bằng đức tính kiên cố, chúng ta nỗ lực tin tưởng vào chư Phật, chư Tổ, chư vị Bồ tát từ lòng đất xuất hiện (Tùng địa dũng xuất), chư vị Hộ pháp thiện thần và hồn thiêng sông núi… sẽ hộ trì chúng ta, khả năng chuyển hóa mọi khó khăn trở thành thuận duyên, tạo nên một mùa Phật đản tỏa sáng niềm tin bất hoại của Chánh pháp và khai mở ý thức dân tộc hùng mạnh.”“...“Trong khi đó, tình đoàn kết toàn dân ngày một thêm phai nhạt. Nạn quan liêu, cửa quyền, mua quan, bán chức tràn lan khắp nơi. Đời sống nhân dân ngày càng đói rách cơ hàn. Niềm tin vào vai trò quản lý đất nước ngày càng mất dần, nếu không muốn nói xây lưng lại với nhau, không bên nào muốn nhìn mặt nhau!!“Qua hiện tình đất nước hôm nay, Tăng đoàn Giáo hội chúng tôi quan tâm đến mấy vấn đề sau đây:1. An ninh quốc phòng và vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải đang bị uy hiếp, phải nhờ vào sức mạnh toàn quân, toàn dân mới có thể đương đầu.2. Hãy trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, họ chỉ vì yêu Tổ quốc và lên tiếng đòi công bằng cho dân mà bị tù đày, lao lý!!3. Hãy phổ biến ý thức, đặt sự sống còn của Tổ quốc và dân tộc lên trên mọi ý thức hệ cục bộ Xã hội chủ nghĩa. Tôn trọng ý kiến trung thực, xây dựng của nhân dân.4. Can đảm và cấp thời cải tổ thể chế chính trị sâu rộng, từ thể chế độc đảng, sang thể chế chính trị đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập, để toàn dân và các thành phần dân tộc có thể tham gia, cùng chung sức cứu nguy Tổ quốc!5. Hãy về với dân để sống an vui, hạnh phúc với gia đình. Xa dân, ghét dân thì chết, cửa nhà tan nát, tài sản bị tịch thu, trưng dụng!Trong tinh thần ưu tư về đất nước và dân tộc, tôi cầu nguyện sự an lành cho ai nấy, một mùa Phật đản vạn sự như ý…”Sau đó là Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chánh Lạc, trong Đạo Từ mở đầu Ngài nói: “…Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời / Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp / Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu… Nhân ngày Đại Lễ Phật Đản, Mùa An Cư Kiết Hạ và Đại Hội Thường Niên của Tăng Đoàn, chúng ta hãy đoàn kết, khiêm cung, hòa hợp để cùng chung lo Phật sự. HT. tiếp, Đức Phật ra đời mang thông điệp giác ngộ và từ bi cho nhân loại. Cuộc đời Đức Phật là bài pháp từ bi, hùng tráng nhất, cảm động nhất cho nên chúng ta phải nỗ lực tu học, chánh niệm để thể hiện tinh thần của Ngài. Chúng ta không thể làm ngơ trước những đau khổ của chúng sanh.”Nghi thức lễ Khánh Đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh qúy chư tôn Giáo Phẩm quang lâm lễ đài để cử hành lễ theo nghi thức Nam Tông và Bắc Tông, trong lúc nầy tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Tiếp theo là Pháp Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành.Sau đó là lời cảm từ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, trong lời cảm từ những vị nầy đã ca ngợi những đóng góp của Tăng Đoàn cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ cho Việt Nam và những việc làm của Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTNHN và chùa Điều Ngự đối với cộng đồng.Sau đó những vị nầy cũng đã trao bằng tưởng lệ đến Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản. Trong dịp nầy Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đại diện cho Giám Sát Viên Đại Hạt 1 Quận Cam LS. Andrew Đỗ trao bằng tưởng lệ của Hội Đồng Giám Sát đến ban tổ chức.Tiếp theo nghi thức lễ Tắm Phật.Lễ phóng sinh.Đặc biệt hằng năm vào ngày lễ Phật Đản, Tăng Đoàn và Chùa Điều Ngự đều có buổi phát phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc, số học sinh xu61t sắc mỗi năm một đông hơn nhà vào tinh thần khích lệ nầy của ban tổ chức.Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn để cầu nguyện cho Việt Nam sớm thoát cảnh xâm lăng của Trung cộng.Trong dịp nầy Ban từ thiện xã hội có phái đoàn đi thăm viếng, ủy lạo quý cụ cao niên tại các viện dưỡng lão trong vùng Nam California.Cuối cùng là Lễ quy y Tam bảo cho một số đồng hương Phật tử.Được biết sau Đại lễ Phật Đản, Tăng Đoàn có khóa An Cư như thường lệ hằng năm kể từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019.Hội Nghị thường niên sẽ tổ chức vào các ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2019 và Giới Đàn Lục Hòa sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự.Mọi chi tiết xin liên lạc về: (714) 890-9513, hoặc liên lạc về văn phòng: số 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.