Cửa Khẩu, Việt Kiều, Học Bơi, Cao Tầng…

Dường như Hải quan Trung Quốc tăng mức độ làm khó hàng Việt Nam xuất cảng qua các cửa khẩu…Báo Pháp Luật kể: Ngày 3-6, đã có ba xe chở vải khi đến cửa khẩu Tân Thanh phải dỡ hàng xuống để cắt lại cuống…Sáng 4-6, tại buổi họp báo về việc tổ chức Tuần lễ vải thiều và Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ vải thiều Bắc Giang được tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết vải cuống dài, lẫn lá sẽ bị từ chối xuất sang Trung Quốc.Báo Người Lao Động kể: Một số bị cáo là Việt kiều đứng tên hồ sơ nhập khẩu xe hơi sai quy định may mắn thoát án tù vì có hoàn cảnh khó khăn, không hưởng lợi…18 giờ 30 phút, ngày 4-6, TAND TP.SG kết thúc xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (nguyên Trưởng phòng kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) 3 năm tù về tội "Buôn lậu".Cùng phạm tội danh trên, 12 bị cáo là đồng phạm của Khôi (là Việt kiều hoặc cựu công an xã ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chịu hình phạt tiền hoặc hình phạt tù từ 1 năm 6 tháng tù nhưng hưởng án treo đến 4 năm tù giam. Trong đó, HĐXX miễn hình phạt tù đối với 5 bị cáo là Việt kiều.Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện tỉnh Gia Lai: Đưa bể bơi vào trường học. Với quyết tâm ngăn chặn nạn đuối nước, thời gian qua, các địa phương, trường học của tỉnh Gia Lai đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng bể bơi và đẩy mạnh công tác dạy bơi cho học sinh... Năm 2015, toàn tỉnh Gia Lai có 63 trẻ em bị tử vong do đuối nước, năm 2016 có 51 trẻ, năm 2017 có 42 trẻ, năm 2018 có 73 trẻ tử vong... Trong chương trình dạy học hằng năm, nội dung phòng chống đuối nước được giáo viên bộ môn thể dục đưa vào dạy tích hợp, nhất là vào thời điểm học sinh sắp kết thúc năm học, sắp nghỉ hè.VnEconomy kể: 19 năm qua, TP.SG đã phát triển hàng loạt tuyến đường và mọc lên dày đặc các khu nhà cao tầng dọc hai bên đường. Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), dọc bến Vân Đồn (quận 4), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ (quận 2)... đang gánh một lượng lớn các dự án nhà cao tầng.Đơn cử khúc đường Nguyễn Hữu Cảnh với các khối nhà cao tầng, hàng chục ngàn căn hộ nằm san sát nhau, khiến cho người dân cảm thấy ngẹt thở. Bê tông hóa khiến cho môi trường sống giảm rõ rệt. Không khí ngộp hơn, nóng bức hơn vì hướng gió bị che chắn và bụi bặm hơn. Giao thông ở các tuyến cửa ngõ vào trung tâm TP.SG là nỗi ám ảnh của người dân thành phố.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Ngày 4/6, hàng trăm giáo viên hợp đồng đang công tác tại một số huyện trên địa bàn thủ đô có mặt ở trụ sở Thành ủy và UBND TP Hà Nội gửi đơn cầu cứu đến lãnh đạo TP xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến việc họ bị chấm dứt hợp đồng.Dưới thời tiết oi nóng, hàng trăm giáo viên hợp đồng (GVHĐ) đến từ các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức và Thị xã Sơn Tây có mặt tại trụ sở tiếp công dân của UBND và Thành ủy Hà Nội để nộp đơn kiến nghị mong muốn TP xét tuyển đặc cách họ vào viên chức giáo dục trong kì thi tuyển giáo viên năm 2019 của TP Hà Nội.Báo Giao Thông kể chuyện TP.SG: 2,7km đường làm 4 năm chưa chắc xong. Một đoạn của Vành đai 2 TP.SG dài 2,7km thực hiện từ đầu năm 2016 nhưng đến nay vẫn dở dang và "chưa chắc" năm sau đã hoàn thành....phía nhà đầu tư cũng cho biết, hiện nay công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp nước, cáp viễn thông... chưa được phối hợp đồng bộ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng thời, dự án này được đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) và theo hợp đồng đã ký kết, sau khi hoàn thành sẽ có 6 khu đất trả cho nhà đầu tư, nhưng hiện TP.SG chưa xác định được những khu đất này.Báo Một Thế Giới kể: Ở Campuchia, chính phủ đã mở cuộc điều tra về người nhập cư Trung Quốc mở doanh nghiệp ở Sihanoukville, một thành phố từng yên tĩnh nay bị xáo động vì đã chuyển mình thành một Phố Tàu lớn, với các sòng bạc, nhà hàng Trung Quốc lấn át các cửa hiệu địa phương. Theo số liệu chính thức, trong 210.000 người Trung Quốc sống ở Campuchia thì 78.000 người sống Sihanoukville, nhưng chỉ có 20.000 người có giấy phép lao động.SCMP cũng dẫn báo cáo ngày 7.5 của Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định người Trung Quốc là những người nước ngoài phạm pháp nhiều nhất ở Campuchia. Trong quý 1/2019 có 341 người nước ngoài bị bắt giữ, trong đó có 241 người Trung Quốc. Người Việt Nam là nhóm người nước ngoài phạm pháp nhiều thứ nhì, với 49 người bị bắt, theo SCMP.VTC kể chuyện xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, 9 người thương vong: Tài xế Tùng cho biết, thời điểm lái xe khách chở hơn 20 người lao xuống sông anh đang buồn ngủ do chạy xe đường dài.Chiều 4/6, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định được danh tính 9 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống sông xảy ra vào sáng cùng ngày ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia. Cụ thể, nạn nhân thiệt mạng là bà Vũ Thị Ngân (SN 1941, trú thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang).VNExpress kể: Bộ Ngoại giao VN cho rằng Thủ tướng Lý Hiển Long không phản ánh khách quan lịch sử khi phát biểu Việt Nam "xâm lược" Campuchia. Tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có những phát biểu với nội dung rằng Việt Nam đã "xâm lược", "chiếm đóng" Campuchia.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4/6/2019 cho hay Việt Nam lấy làm tiếc khi đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. Người phát ngôn khẳng định đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi.Trong khi đó, VOV ghi nhận: Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh yêu cầu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phải cải chính nhận xét của mình về quân tình nguyện Việt Nam.Báo Lao Động kể chuyện Hà Nội: Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy.Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí... Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2014 -2017 nhưng đến nay mọi kỳ vọng vẫn chỉ nằm trên giấy.Zing kể chuyện Quảng Trị: Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 bị can có liên quan vụ đánh đập và bắt vợ chồng chị Kiều ở Quảng Trị quỳ giữa nắng.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Hồ Tuấn Anh (35 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà), Nguyễn Công Thọ (32 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà) và Lê Ngọc Huy (23 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá) về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.Báo Dân Sinh kể: Bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Bảo Hà, đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.SG), các trinh sát phát hiện hơn 100 khách và nhân viên đang phê ma túy.Ngày 3/6 Công an quận 12, TP.SG cho biết, đã có kết quả kiểm tra ma tuý đối với những khách chơi tại quán karaoke Bảo Hà, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.Bản tin 24H/Người Lao Động kể về cuộc nghiên cứu cho thấy đi bộ giúp sống thọ: Các nhà khoa học đã khảo sát thói quen đi bộ và sức khỏe của gần 17.000 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 72. Sau 4 năm, có 504 người qua đời; mối liên hệ chặt chẽ giữa số bước đi bộ và nguy cơ tử vong sớm hiện ra thấy rõ.Cụ thể, chỉ cần đi bộ 4.400 bước/ngày, nguy cơ tử vong sớm đã giảm tới 41% so với những người đi 2.700 bước trở xuống. Với nhóm đi 8.400 bước/ngày, nguy cơ chết sớm giảm 58%. Tuy nhiên, các bước kiểm tra tiếp theo cho thấy mọi lợi ích đã dường như chững lại ở mốc 7.500 bước/ngày, đi quá mức này, các lợi ích nhận được không còn rõ ràng.Báo Đầu Tư kể: Trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt mức 3,2 tỷ USD giảm 1,7% trong khi nhập khẩu đạt 735 triệu USD tăng tới 5,3%.Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam chiếm 53,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong những tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mexico tăng 31,7%, Malaysia tăng 22,7%, Philippin tăng 17,9% và Canada tăng 10%.