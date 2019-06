mỹ đánh hoa vi tơi bời hoa lá

Hoa Vi đang bị Mỹ đánh tơi bời hoa lá. Tiêu biểu như Hoa Vi đã đang bị nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ngay lập tức đóng băng việc cung cấp linh kiện và dịch vụ cho Huawei. Hoa Vi mất hệ điều hành Android với Google Mobile Services (GMS), Google Play Store.Các hãng công nghệ khác như Broadcom, Intel, Qualcomm, Microsoft, Xilinx và Western Digital cũng có những động thái tương tự.Nhà sản xuất chip Đức Infineon Technologies cũng tự nguyện đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei, để chờ “đánh giá”.Vào ngày 22/5, Arm Holdings cũng đã đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh với Huawei,Mặc dù ARM là một công ty thuộc sở hữu của Nhật Bản có trụ sở tại Anh, nhưng các thiết kế của hãng này lại đều chứa công nghệ gốc của Mỹ.Ngoài ra, Liên minh Wifi cũng đã tuyên bố tạm thời hạn chế Huawei tham gia các hoạt động của tổ chức này.Vào ngày 23/5, Hiệp hội thẻ nhớ SD đã thu hồi tư cách thành viên của Hoa Vi .Toshiba cũng đã tuyên bố tạm dừng hợp tác với Huawei, như một động thái tạm thời trong khi Toshiba kiểm tra xem các linh kiện hoặc công nghệ do Mỹ sản xuất có được công ty này bán cho Huawei hay không.Vấn đề đặt ra, là liệu Tập đoàn Hoa Vì có thể sống sót nổi hay không trước cuộc tấn phối họp của của chánh quyền Mỹ. Liêu Mỹ có như Quan Công Quan Vân Trường có tha Tào Tháo hay không.Cuộc chiến Mỹ chống Hoa Vi là một một cuộc chiến rất khó. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo đại công ty công nghệ viễn thông Huawei của TC là ‘cực kỳ nguy hiểm’, bị ghi vào sổ bìa đen « đe dọa an ninh Hoa Kỳ ». Mỹ phải tấn công vừa trong nước vừa ngoài nước Mỹ trong đó có đồng minh lịch sử như Anh và số đối tác thân cận với Mỹ dã từng dinh líu với Hoa Vi trong vấn đề viễn thông. Trong nước chánh quyền Mỹ phải làm sao ít thiệt hại cho các công ty Mỹ đã từng bán thiết bị, khoa học kỹ thuật cho Hoa Vi ít thiệt hai càng tốt. Khó thêm là ngoài nước Hoa Vi có cả một ông chủ khổng lồ là TC ủng hộ, nên Mỹ làm sao phải biến Hoa Vi thanh con tin để TC phai nhượng bộ trong cuộc Chiến tranh thương mại.Chánh quyền Trump dùng lý do « an ninh quốc gia Mỹ» để thuyết phục hoá giải những khó khăn, mâu thuẫn, lợi ich trong nôi bộ đất nước nhân dân Mỹ và đồng minh và đối tác ở hải ngoại.Rất khó cho Mỹ rào cản, ngăn chận Hoa Vi. Hoa Vi là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất của Trung Quốc, Mà mục tiêu hàng đầu, cứu cánh tối hậu của chiến dịch của chính quyền Trump là nhằm làm chậm hoặc ngăn chặn Trung Quốc tiến vào một số lĩnh vực công nghệ cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Trump đã không hề giấu thái độ thù địch này.Thế cho nên để tỏ ra tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho Mỹ và đồng minh đối tác, hôm 15/05 bộ Thương Mại Mỹ quyết định lùi thời hạn áp dụng trừng phạt cắt nguồn cung ứng của Hoa Vi từ các đối tác Mỹ đến giữa tháng 8 để những đại tập đoàn chế tạo linh kiện bán dẫn và của các nhà cung cấp mạng viễn thông Mỹ là khách hàng của Hoa Vi, ít thiệt hại.. Washington lo ngại các công ty Mỹ sẽ bị thiệt hại khi phải đột ngột gián đoạn hoạt động.Hệ quả của chiến dịch Mỹ tấn công Hoa Vi .Mặt này Washington đánh Hoa Vi phần lớn là để làm bàn cho hội nghi Chiến tranh Thương Mai bị bế tắc do TC lật lọng. Mỹ áp lực Bắc Kinh vào bàn hội nghị sớm ký bản thỏa thuận thương mại mà chính TC đã hứa sau 10 cuộc đàm phán của hai bên cả 10 tháng trời.Mặt khác cô lập Hoa Vi phần lớn ngoài TQ và ngay bên trong TQ vì sản phẩm điện thoại Hoa Vi công ty Mỹ bị cắt nguồn truy cập bởi các đại công ty của Mỹ tuân hành sắc lịnh của tổng thống Mỹ, điện thoai Hoa rẻ như bèo. Điều mà TT Trump có thể đạt được là Hoa Vi sẽ bị chậm phát triển mạng 5G, không cho Hoa Vi chiếm lãnh thế hệ 5 G của viễn thông thế hệ thứ 5. Nếu thế quá tai hại cho Mỹ và đồng minh cùng đối tác của Mỹ. Dù Hoa Vi có tuyên bố không hợp đồng làm gián điệp cho nước nào. Nhưng ai tin được vi bất cứ đại công ty nào ở TC phải theo chỉ dạo của TC, nếu không thì không thế làm ăn được ở TQ.Nhiều dấu chỉ cho thấy có thể Mỹ có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chưa chắc đồng đô la không có tổ quốc, doanh nhân Mỹ chỉ biết lợi nhuận. Các tập đoàn công ty Mỹ trước khi trở thành công ty quốc tế, phạm vi hoạt động khắp thế giời vẫn nhớ nguồn cội của mình là Mỹ quốc. Khi chánh quyền Mỹ ở Washington DC nhơn danh an ninh quốc gia, ban hành sắc lịnh ngăn chặn Hoa Vi, thì Intel, Qualcomm, Micron Technology hay như Google và hơn 30 hãng công nghệ Mỹ được Huawei xem là ‘nhà cung cấp cốt lõi’ của họ nhất tề bảo vệ nước Mỹ nước nhà của mình. Các đại công ty lớn nhỏ này nhất tề ủng hộ lời kêu gọi của chánh quyền Mỹ, Tổ Quốc của mình theo truyền thống Mỹ trong ngoại giao và quân sự Mỹ là một. Thế là Hoa Vi bị bóp nghẹt, bị chận đường sinh lộ, như Con Người mất hơi thở, nước uống. Hoa Vi như bị Mỹ đánh vào tử huyệt, gần như bị phế võ công nói theo Trung Hoa và bị đánh vào gót Achille tử điểm nói theo Âu Mỹ.Thế là Hoa Vi mất phần mềm Android tối cần để vận hành các điện thoại thông minh Hoa Vi, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đứng bên bờ mấp mé sanh tử.Hoa Vi cũng không tạo ra hệ điều hành riêng, theo kiểu như Apple kiểm soát cả thiết bị lẫn phần mềm. Tiền lệ đã cho thấy không mấy hãng thành công tạo được sản phẩm mới đủ sức thay thế được Android của Google hay iOS của Apple.Ý tưởng TC tự sản xuất một chiếc điện thoại thông minh Trung Quốc hoàn toàn là không thể được. Một chiếc điện thoại thông minh tập trung các công nghệ của 250 nghìn bằng sáng chế khác nhau, vì thế khó mà tưởng tượng việc chế tạo ra chiếc điện thoại như vậy lại không sử dụng sở hữu trí tuệ ngoài biên giới.Dù tích trữ trước linh kiện để có thể duy trì sản xuất, hay phát triển nền tảng phầm mềm riêng hay chuyển hướng nguồn cung ứng để độc lập với các nhà cung cấp Mỹ, thì người khổng lồ Trung Quốc không dễ gì thoát khỏi vòng phong tỏa ngày một ngày hai. Nhất là khi mặt trận bao vây cô lập Hoa Vi đang hình thành rộng thêm. Việc ARM, nhà chế tạo bộ vi xử lý hàng đầu của Anh tham gia vào mặt trận phong tỏa Hoa Vi là một thí dụ điển hình. Rất nhiều nhà cung cấp thiết bị cho Hoa Vi vẫn phải sử dụng bản quyền sáng chế của ARM để chế tạo sản phẩm riêng của họ. Hoa Vi đứng trước nguy cơ bị ngừng trệ sản xuất điện thoại di động và nhất là các thiết bị phát triển mạng 5G.Úc, New Zealand hay Nhật Bản đã nhập cuộc chống đối và tẩy chay Hoa Vi.TC đâu phải ngồi bó tay cho Mỹ đánh. Sự kiện mới nhất, người khổng lồ viễn thông Trung Quốc, hôm 29/05 quyết định mở mặt trận phản công pháp lý, kiện chính quyền Trump trước toà án Mỹ xin hủy bỏ quyết định trừng phạt Hoa Vi.Cùng ngày Bắc Kinh để báo chí chính thức đe dọa Mỹ, Bô Quốc Phòng Mỹ đã gửi đến Toà Bạch Ốc một bản báo cáo, trong đó yêu cầu tăng ngân sách liên bang nhằm khuyến khích khai thác và sản xuất đất hiếm tại Hoa Kỳ. Hiện tại, Mỹ có ba khu vực khai thác đang được xây dựng hoặc đang trong quá trình chuẩn bị : Khu thứ nhất cũng nằm trong vùng Moutain Pass, sẽ đi vào hoạt động năm 2020, có thể cung cấp 5.000 tấn hai loại đất hiếm được sự dụng nhiều nhất tại Mỹ ; hai khu còn lại chỉ có thể được khánh thành năm 2022.Cho đến bây giờ chưa thấy dấu hiệu xuống thang nào. Cuộc chiến sẽ còn dài, con tin Hoa Vì không sứt tay thì cũng gẫy gọng, nhưng nếu có sống sót thì cũng sống sót tàn tật./.(VA)