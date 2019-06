Trump: Brexit Nên Xẩy Ra; Mỹ và Anh Đồng Ý Về Huawei

LONDON - TT Trump đánh giá Thủ Tướng Theresa May là nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả trong việc vận động Brexit.Theo ông, Brexit sẽ xẩy ra và nên xẩy ra, vì UK muốn tự điều hành công việc của mình.CNN tường thuật: TT Trump xác nhận Hoa Kỳ và UK đồng thuận về vấn đề Huawei, và tiềm năng về thương lượng mậu dịch thời kỳ hậu Brexit giữa 2 đồng minh là rất lớn.Ông Trump cũng mô tả quan hệ tình báo giữa London và Washington là “tuyệt”.Thủ Tướng Theresa May khẳng định: 2 bên hỗ trợ lẫn nhau, tuy có khi TT Trump bất đồng trên 1 số vấn đề. Bà giải thích: chúng tôi chia sẻ quan điểm về nguồn gốc của thách thức, về mục tiêu nhắm tới.Cùng ngày 4-6, TT Trump cũng hội đàm với chính khách Nigel Farage, lãnh tụ của Brexit.Phóng viên thấy ông này ra khỏi Winfield House, tư thất của ĐS Hoa Kỳ, nơi TT Trump tạm trú trong thời gian công du UK, lúc 5 giờ rưỡi chiều.Bạch Ốc không cung cấp thông tin chi tiết.CBS đưa tin: ông Trump chỉ trích Thủ Tướng May thiếu cương quyết trong thương luợng Brexit. Nhưng trong buổi họp báo chung, ông mô tả bà May có thể là nhà điều đình giỏi hơn ông.