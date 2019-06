Báo Động Về Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu: Sài Gòn Vào Danh Sách Bị Ảnh Hưởng Nặng Nhất; Biến Đổi Khí Hậu: 1 Tỉ Dân Di Tản Từ 2050

MELBOURNE - Cơ sở nghiên cứu Breakthrough National Center for Climate Restoration (bản doanh Melbourne) báo động: 20 ngày nóng chết người hàng năm, hệ thống sinh thái sụp đổ, và trên 1 tỉ người di tản, sẽ là các hiện tượng thường trực của nguy cơ biến đổi khí hậu từ 2050.Biên bản này không là phúc trình khoa học, nhưng là mô tả các tình huống tương lai đặt căn bản trên công trình nghiên cứu đang tiếp diễn.Đó là bức tranh u ám về hơn 1 tỉ người di tản, sản xuất lương thực giảm, và 1 số thành phố đông dân nhất thế giới bị bỏ trống 1 phần…Phần dẫn nhập do 1 cựu tham mưu trưởng liên quân Australia viết cho hay: sau chiến tranh nguyên tử, khí quyển tăng nhiệt là mối đe dọa lớn nhất với đời sống con người.Cơ sở nghiên cứu Melbourne dự báo: khi khí quyển tăng nhiệt 3 độ C trước năm 2050, khoảng 55% dân số thế giới tại 35% diện tích sinh sống sẽ thấy nhiệt độ cao trên mức con người có thể sống sót. Trong điều kiện như thế, địa cực, rừng Amazon và san hô sẽ sụp đổ.Trên 100 ngày quá nóng khiến 1 tỉ người dời cư, diện tích trồng cây lương thực thu hẹp trong khi nước biển dâng buộc dân chúng bỏ 1 phần các thành phố như Mumbai, Jakarta, Guangzhou, Shanghai, Bangkok, thành phố HCM, Manila ….