Ra Mắt Sách ‘Mười Năm Thái Hà-Tòa Khâm Sứ’ Do Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong Biên Soạn

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách “Mười Năm Thái Hà-Tòa Khâm Sứ.”

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange vào trưa thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, Tủ sách Tiếng Quê Hương, Nhóm thân hữu đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách “Mười Năm Thái Hà – Tòa Khâm Sứ” do linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, (Dòng Chúa Cứu Thế) biên soạn.Tham dự buổi ra mắt sách ngoài số đông đồng hương thân hữu, đặc biệt có Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, một số nhân sĩ trong cộng đồng, như giáo sư Trần Huy Bích, bác sĩ Xuyến Đông Matsuda, tiến sĩ Phạm Kim Long, giáo sư Trần Năng Phụng, giáo sư Phạm Đình Ly, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân và phu nhân, tiến sĩ Trần Diệu Chân, Nghị viên Thành Phố Westminster ông Nguyễn Mạnh Chí, BS. Đinh Thế Sơn, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Nhà văn Huy Phương, Nhạc Sĩ Xuân Điềm và phu nhân,… một số các cơ quan truyền thông…Điều hợp chương trình Xướng ngôn viên Minh Phượng.Sau nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo ông Nguyễn Văn Liêm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Trưởng ban tổ chức và cũng là người đại diện phát hành lên ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục, quan khách và các cơ quan truyền thông cũng như qúy đồng hương. Sau đó, ông nhắc lại đôi nét về sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cùng sự can đảm của vị chủ chăn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.Ông nói: “Trong suốt hơn 20 năm, kể từ 1954, Giáo Hội Công Giáo tại miền Bắc đã phải chịu đựng bao nỗi thống khổ dưới sự cai trị khắc nghiệt của tà quyền cộng sản. Năm 2008, một biến cố vang dội xảy ra, sự kiện Thái Hà khởi đi từ lời kêu gọi cầu nguyện của vị chủ chăn can đảm, anh hùng, đó là Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đòi hỏi những kẻ cầm quyền đương thời không phải vì mảnh đất bị bạo quyền chiếm đoạt mà là công lý, đây mới là vấn đề. Ngài đã dõng dạc tuyên bố trước Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội: Tự do tôn giáo là quyền, chứ không phải là cái ơn huệ xin-cho.” Ông Liêm nhấn mạnh: cũng từ thời điểm nầy Xã Hội Dân Sự ra đời cùng các tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền mạnh dạn dấn thân không sợ hải.Sau đó, ông Liêm giới thiệu và mời Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh lên có vài lời chia sẻ với mọi người. Đức Cha nói, “lúc xãy ra sự việc, tôi đang ở Hà Nội, Tôi nghĩ, LM Nguyễn Ngọc Nam Phong đã làm một việc hữu ích đánh dấu biến cố Thái Hà - Tòa Khâm Sứ để cho hậu thế biết sự thật theo cái nhìn của một chứng nhân đã cảm nhận trong biến cố này. Đây là việc làm rất hữu ích giúp mọi người chúng ta, giúp hậu thế biết được sự thật, và cần bổ sung rất nhiều cái nhìn khác của những người trong cuộc cũng như những người sau này biết được. Đây là công việc nói lên sứ mạng của người Kitô hữu.” Đức Giám Mục tiếp: “Tác phẩm nầy nói lên sứ mạng đem sự thật, phơi bày sự thật và đấu tranh cho sự thật. Chúng ta hãy đọc tác phẩm nầy để đấu tranh cho hòa bình hạnh phúc hơn…”Sau lời phát biểu của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, ban tổ chức mời giáo sư Nguyễn Đình Cường, diễn giả thứ nhất lên nói về tác phẩm, ông Cường cho biết sách gồm 6 Chương và Lời Kết. Mỗi chương là một đề tài, bắt đầu từ cuộc di cư 1954 của người dân miền Bắc vào Nam đến sự kiện xảy ra tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, Sự kiện Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, và Từ Tòa Khâm Sứ đến Nhận Định và góp ý về Luật Tôn Giáo – Từ Tòa Khâm Sứ nhìn về 30 năm bang giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican… GS. Nguyễn Đình Cường đã nói qua vài nét về Linh Mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, nhất là về nội dung những bài giảng về sự tiêu cực của cộng sản, lời văn nhẹ nhàng nhưng quyết liệt hiên ngang, luôn luôn sát cánh xuống đường chống Tàu cộng…Diễn giả thứ hai, nhà văn Trần Phong Vũ phân tích những điểm cốt lõi của tác phẩm, trong đó, ông có nhắc lại mẩu chuyện của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Ngài nói: “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ơn huệ xin, cho” ông kể lại câu chuyện mà Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trong lần được mời ra để nói chuyện với ông Nguyễn Thế Thảo là Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội lúc bấy giờ. Trong bài nói chuyện đó, Đức Tổng Giám Mục có nói rằng, ‘Tôi rất lấy làm nhục nhã. Bởi vì tôi đi ra ngoại quốc rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cầm cái hộ chiếu của Việt Nam đi ra hải ngoại thì người ta săm soi, người ta coi thường, mà tôi không khỏi đau đớn cho đất nước tôi, quê hương tôi, một quê hương đất nước như vậy mà bị người ta khinh bỉ. Và, trong thâm tâm của tôi chỉ mong mỏi làm sao đó, đất nước của chúng ta được như là người Nhật Bản, để cho những người Việt khi ra nước ngoài được tất cả những quốc gia khác kính trọng.’”Cuốn sách Mười Năm Thái Hà – Tòa Khâm Sứ dày gần 300 trang. Ngay trang đầu, trong Lời Bạt, giáo sư Đỗ Mạnh Tri từ Pháp quốc đã viết: “Vụ Thái Hà - Tòa Khâm Sứ âm ỷ từ lâu nhưng bùng lên từ năm 2008 với lá thư rất ngắn của Đức Cha Ngô Quang Kiệt, là cái mốc mang tính quyết định cho Giáo Hội tại Việt Nam. Và hơn thế nữa, cho xã hội Việt Nam. Vì đây là lần đầu tiên đông đảo quần chúng bất chấp dùi cui, roi điện và công an chìm nổi, thản nhiên giáp mặt với tà quyền cộng sản. Một cách quyết liệt nhưng ôn hòa. Có thể nói mà không quá lời, vụ Thái Hà – Tòa Khâm Sứ đánh dấu sự xuất hiện thành công của xã hội dân sự ngay trong lòng chế độ toàn trị và báo hiệu sự suy sút bất khả kháng của nó.”Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ xuất sắc do các anh chị trong các ca đoàn hát như: “Về Mái Nhà Xưa” do cô Kelly Trần hát, “Hãy Yêu Nhau Đi” do ban tam ca, Hằng Nga-Thanh Hiền-Linh Sơn hát, “Bờ Đá Xanh Tạ Tội” do cô Kelly Trần hát…Cuối cùng phần phát biểu cảm tương buổi ra mắt sách của Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Huy Bích.Quý đồng hương muốn có sách xin liên lạc với Diễn Đàn Giáo Dân địa chỉ: 7864 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Điện thoại (714) 894-5826, hay Email: toabaoddgd@yahoo.com.