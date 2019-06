TC Bị Tố Gian Lận Bài Kiểm Tra 5G Để Thiên Vị Huawei

(Xem: 115)

NEW DEHLI - Nhiệt độ tại nhiều nơi trên tiểu lục địa Ấn Độ là 45 độ C. BBC đưa tin: nhiệt độ đầu Hè nóng nhất được ghi nhận tại Churu (tỉnh bang Rajasthan thuộc miền bắc) là 50.6 độ C.