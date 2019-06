Cấm Cửa, Kỷ Lục, Rượu Bia, Tiến Sĩ…

Du học sinh Việt Nam sang Nhật quậy quá xá… Thế là bị cấm cửa nhiều cơ sở.Báo Pháp Luật kể: Đại sự quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa phát đi thông báo, từ ngày 1-6 đến ngày 1-12-2019, cơ quan này không chấp nhận 11 cơ sở tư vấn du học của Việt Nam đại diện nộp hồ sơ xin cấp visa....Trước đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã từng cảnh báo tình trang về tình trạng thực tập sinh bỏ trốn và du học sinh Việt Nam đến Nhật không vì mục đích học tập.Đại sứ quán Nhật Bản đánh giá, có rất nhiều trường hợp du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản không vì mục đích học tập mà vì mục đích kiếm tiền (du học trá hình).Báo Xây Dựng kể về một pháp viện ở Sài Gòn xác lập 4 kỷ lục Việt Nam: Pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2, TP.SG), công trình có kiến trúc độc đáo với 4 ngôi tháp cao bao quanh chánh điện của hệ phái Khất sĩ, vừa xác lập 4 kỷ lục Phật giáo.Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa công bố xác lập 4 kỷ lục Phật giáo tại Pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2, TP.SG) gồm: Ngôi đạo tràng tịnh xá có bốn bảo tháp lớn nhất Việt Nam; Ngôi đạo tràng tịnh xá có bảo tháp bằng gỗ thờ phật trong chánh điện lớn nhất Việt Nam; Ngôi đạo tràng Tịnh xá tổ chức đại lễ kỷ niệm 60 năm Đức tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng lớn nhất Việt Nam (1954-2014); Ngôi đạo tràng tịnh xá tổ chức lễ khất thực cổ phật lớn nhất Việt Nam.Báo Dân Trí kể: Một trong những nội dung gây tranh cãi nhiều nhất về Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV là quy định về khung giờ được phép bán rượu, bia tại Việt Nam....chị Hương, quản lý của Quốc Thanh Group, công ty sở hữu chuỗi 16 nhà hàng, bar, club lớn ở phố Bùi Viện chia sẻ rằng, Sài Gòn mà nhất là ở phố Bùi Viện thì giờ cao điểm là từ 9h tối đến 3h sáng hôm sau, nếu cấm bán rượu, bia vào đúng khung giờ đó thì nhiều doanh nghiệp phá sản là chắc.“Thêm nữa, giá thuê nhà trên Bùi Viện rất đắt đỏ cộng với tiền thuê nhân viên khoảng 300 người của chuỗi nhà hàng chúng tôi thì nếu phá sản, lượng nhân công đó sẽ thất nghiệp cũng như thuế đóng cho nhà nước sẽ giảm nhiều”, chị Hương nói.Báo Thanh Niên kể chuyện: Tiến sĩ... nợ đầu vào. Năm 2019, hàng loạt trường ĐH thông báo tuyển sinh chương trình tiến sĩ dự bị. Đáng nói, ở một số trường dù người học chưa đạt chuẩn đầu vào nhưng vẫn được theo học một phần chương trình đào tạo tiến sĩ chính thức... Học trước 50% tín chỉ.Bản tin VnExpress kể chuyện: Thay mới nhịp giữa cầu bị sập ở Đồng Tháp trong bảy ngày.Nhịp cầu thay thế bằng thép, dài 30 m, rộng 4,2 m, sẽ được lắp đặt trong một tuần để phục vụ người dân qua lại kênh Tháp Mười.Chiều 2/6, ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chuyên môn đang trục vớt phần nhịp giữa cầu Tân Nghĩa bị gãy rơi xuống kênh và xe tải lên bờ.Theo ông Quang, nhịp cầu thay thế bằng thép, dài 30 m, rộng 4,2 m. Trong vòng bảy ngày, nhịp cầu được lắp đặt xong, giao thông sẽ trở lại bình thường. Hiện chính quyền địa phương đã bố trí đò đưa miễn phí cho người đi xe máy, xe đạp và đi bộ. Còn các ôtô được hướng dẫn đi vòng khoảng 4 km.Báo Người Lao Động kể: Thị trường chuyển nhượng đại học tư thục sôi động!Chỉ trong bốn tháng đầu năm nay đã có ít nhất ba vụ chuyển nhượng đại học (ĐH), cao đẳng tư thục tại Việt Nam - tương đương số giao dịch chuyển nhượng loại này trong năm ngoái. Các thương vụ chuyển nhượng sôi động hàng ngàn tỷ đồng, có sự tham dự của các tập đoàn trong nước và cả quỹ đầu tư nước ngoài.Báo Công hương kể chuyện Đà Nẵng: Kêu gọi người dân "chung tay" vì thành phố có không khí sạch.Sáng 2/6, tại xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng), UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6....Ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh với nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, huyện Hòa Vang đang đứng trước những thách thức ô nhiễm về môi trường đất, nước, không khí. Trong đó, ô nhiễm không khí là thách thức lớn hơn cả do tầm kiểm soát khó, giải pháp xử lý, khắc phục phức tạp.Kênh 14 kể: Kẻ chủ mưu vụ hạ độc chết hơn 10 ha rừng thông là đối tượng giang hồ cộm cán, bị bắt khi đang bỏ trốn tại Lào. Kẻ chủ mưu của vụ phá rừng này được xác định là Bạch Đình Kế (SN 1982, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) đã bị bắt khi đối tượng đang bỏ trốn tại Lào.Theo kết quả điều tra, Bạch Đình Kế là người đã thuê Ngô Văn Diệm (SN 1984, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) và cung cấp các phương tiện như máy khoan điện, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ... để Diệm đứng ra thuê lại các đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Văn Lợi (SN 1996, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (SN 1967, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) trực tiếp hủy hoại rừng thông cùng với Diệm.VTC kể: Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.SG lại biến thành sông, nhiều phương tiện bị chết máy, di chuyển khó khăn.Khoảng 14h30 Chủ Nhật, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống các quận huyện tại TP.SG kèm theo sấm chớp. Nước rút không kịp khiến một số tuyến đường tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 12,... ngập nặng.Mực nước dâng gần ngập hết bánh xe. Nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn.VOV kể: Buôn lậu quy mô lớn và gian lận thương mại trắng trợn, công khai đã khiến cho 1/3 các nhà máy đường Việt Nam đóng cửa, nhiều cánh đồng mía bỏ hoang....Gian lận thương mại, đường lậu từ Thái Lan đã gây tổn thất cho ngành mía đường Việt Nam trong thời gian dài và nghiêm trọng hơn trong 2 năm vừa qua. Việc buôn lậu quy mô lớn và gian lận thương mại trắng trợn, công khai đã khiến cho 1/3 các nhà máy đường Việt Nam đóng cửa, nhiều cánh đồng mía bỏ hoang vì thua lỗ và nông dân chưa biết trồng cây gì thay thế.SGGP kể chuyện: Loạn môi giới nhà đất. Thời gian qua, giá bán bất động sản (BĐS) ở nhiều tỉnh thành tăng quá nóng, đến mức không thể kiểm soát trong khi thu nhập của số đông người dân thì còn hạn hẹp.Kéo theo đó là đội ngũ môi giới BĐS thường được gọi là cò nhà đất đông đảo hoạt động hết sức sôi động tại TP.SG và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu càng làm cho thị trường BĐS, nhất là đất nền khó kiểm soát và không ít người dân ở vào tình trạng sống dở chết dở vì đã lỡ xuống tiền đặt cọc...Thực tế, trước đây, quy trình cấp phép hoạt động cho sàn BĐS khá chặt chẽ với tối thiểu 2 người có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, với đội ngũ cò trong dân thì chưa có cách thức quản lý phù hợp. Hầu như ai cũng có thể trở thành nhà môi giới BĐS, từ nhân viên văn phòng tới bà nội trợ hay thậm chí là cả những người bán vé số… Hành trang môi giới của những thành phần này chỉ là hình ảnh khu đất, nhà hoặc giấy tờ liên quan được lưu trên điện thoại là có thể tư vấn say sưa khi gặp khách hàng. Có trường hợp khách hàng được chào mời mua đất dự án tại quận Gò Vấp, nhưng khi lên xe đi xem thì lại bị đưa đến khu đất tại TX Thuận An với giá gần 1 tỷ đồng/ lô. Khi được môi giới thuyết phục và thấy nhiều người đặt cọc, khách hàng xuống tiền đặt chỗ rồi sau đó mới thấy hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ và quá nhiêu khê.Tiền Phong kể: Lấp cống thoát nước, công nhân bị cột điện đè tử vong.Trong lúc thi công công trình cống thoát nước, một chiếc xe cuốc làm gãy trụ điện ngã trúng vào người một công nhân làm tử vong tại chỗ.Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 1/6, tại hẻm 79 Hùng Vương, thuộc phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.Theo thông tin ban đầu từ một số người dân chứng kiến vụ tai nạn nói trên cho biết, khi đó anh Trần Ngọc N. (SN 1992) ngụ quận Ninh Kiều, nhân viên của Cty Cổ phần Lắp Đặt Điện Nước Cần Thơ, đang thi công đường, cống thoát nước ở khu vực bờ kè rạch Cái Khế.Báo Giao Thông kể: Ngày 2/6, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, vừa phát đi thông báo truy tìm 2 người ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị tình nghi đổ trộm chất thải độc hại ra cánh đồng ở xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo.Qua xác minh điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hải Phòng, đêm 19/5, có 2 xe tải gắn téc nghi đổ chất thải độc hại ra cánh đồng thôn Kê Sơn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo.Hai chiếc xe tải trên gồm: 1 xe màu trắng mang BKS 16M-2769 do Vũ Văn Biện (SN 1985) điều khiển và 1 xe màu xanh mang BKS 17L-0443 do Phạm Việt Dũng (SN 1982) điều khiển. Cả hai người đều trú tại thôn An Lộc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.