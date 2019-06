DNA Là Nguyên Nhân Gây Khuynh Hướng Dễ Bị Ngất

Một số người được ghi nhận có khuynh hướng dễ bị ngất xỉu hơn so với người khác. Nguyên có thể là do DNA của họ.Một nhóm nhà nghiên cứu Đan Mạch đã làm nghiên cứu DNA của 400,000 người trong ngân hàng sinh học UK, trong đó có 9,100 người đã từng được điều trị sau khi ngất xỉu.Kết quả cho biết có từ 20 đến 30% trong số này đã từng ngất xỉu ít nhất một lần trong đời, thường là do nóng, mất nước, hay giận dữ. Nhưng nay, việc ngất xỉu được cho là có liên hệ đến yếu tố di truyền.Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể. Một số gene trong nhiễm sắc thể số 2 có khả năng làm tăng rủi ro bị ngất xỉu. Những người có có những biến dị di truyền có liên quan đến chứng ngất xỉu trong nhiễm sắc thể số 2 sẽ có 30% cao hơn nguy cơ bị ngất xỉu.Một nghiên cứu khác thực hiện trên 55,000 người tại Đan Mạch cũng cho kết quả tương tự. Nghiên cứu cũng chỉ ra phụ nữ dưới 35 tuổi có khuynh hướng bị ngất xỉu gấp đôi so với đàn ông cùng lứa tuổi.