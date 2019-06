New Hampshire Hủy Bỏ An Tử Hình

Vào hôm Thứ Năm 30/05/2019, New Hampshire- tiểu bang đã không thi hành án tư hình nào trong 80 năm qua- đã trở thành tiểu bang mới nhất hủy bỏ án tử hình, khi mà Thượng Viện tiểu bang đã bỏ phiếu hủy bỏ quyền phủ quyết của thống đốc.Thượng Viện New Hampshire đã biểu quyết với tỉ lệ 16/08, tức là 2/3 , đủ để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của thống đốc. Trước đó một tuần, Hạ Viện đã biểu quyết với số phiếu sát sao, thông qua việc hủy bỏ quyền phủ quyết của thống đốc Cộng Hòa Chris Sununu đối với dự luật hủy bỏ án tử hình.An tử hình ở New Hampshire trước đây chỉ áp dụng cho 7 trường hợp: giết người thi hành công vụ, giết quan tòa, giết mướn, giết người trong lúc cưỡng hiếp, giết người vì dùng ma túy, giết người khi đột nhập gia cư, và những kẻ giết người đã thụ án chung thân.Kể từ năm 1939, tiểu bang New Hampshire đã không thi hành một bản án tử hình nào, và chỉ còn một tử tù duy nhất đang chờ thi hành án: Michael Addison, kẻ đã giết nhân viên cảnh sát Michael Briggs. Luật mới sẽ không miễn án tử hình cho Addison theo qui luật bất hồi tố. Tuy nhiên, những người ủng hộ án tử hình lập luận rằng luật mới có thể được tòa án lý giải theo một cách nào đó giúp cho Addison có cơ hội thoát án tử, và được chuyển thành án chung thân.