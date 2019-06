Học Khu Lockport City Thử Camera Nhận Diện Mặt

Michelle Bradley- Giám Đốc Học Khu Lockport City tại New York tuyên bố vào hôm Thứ Ba 29/05 là học khu sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt và vật thể vào tuần tới.Bradley cho biết học khu sẽ bắt đầu những bước sơ khởi vào Thứ Hai 3 tháng Sáu. Học khu sẽ lắp đặt thử những camera, điều chỉnh góc và ánh sáng, huấn luyện kỹ thuật sử dụng.Học khu đã sử dụng ngân sách $1.4 triệu từ thành phố New York cho dự án “trường học thông minh”, để lắp đặt hệ thống giám sát an toàn nhận dạng khuôn mặt và vật thể đầu tiên tại các trường học Hoa Kỳ.Dự án này đang gặp nhiều sự phản đối. Công Đoàn Tự Do Dân Sự New York đã từng gởi thư đến Bộ Giáo Dục New York yêu cầu hoãn lại dự án này.Dân Biểu Tiểu Bang New York Monica Wallace đang giới thiệu một dự luật. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ ngăn cản Học Khu Lockport City sử dụng hệ thống này.Những hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt tại nơi công cộng như vậy bị e ngại là xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.