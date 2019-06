Sân Bay, Hành Khách Mỹ Đối Diện Với ‘Mùa Hè Địa Ngục’

Mùa hè thường phải đi đôi với sự vui thú, thoải mái. Nhưng có vẻ như hàng triệu hành khách hàng không Mỹ trong mùa nghỉ hè năm nay sẽ phải đối diện với nhiều điều bất tiện xảy ra tại phi trường mà họ không ham thích chút nào.Các hãng hàng không, vận tải Hòa Kỳ ước lượng con số kỷ lục 257.4 triệu lượt hành khách sẽ bay trong khoảng thời gian từ 1 tháng Sáu cho đến cuối tháng Tám. Và đám đông trung bình vào khoảng 2.8 triệu người có mặt tại các phi trường trong một ngày sẽ phải đối diện với hai thực tế khó khăn: chính phủ đang chuyển hàng trăm nhân viên an ninh sân bay ra biên giới Mexico, và chủng loại máy bay Boeing 737 Max vẫn chưa được cất cánh trở lại.Những cơ quan hữu trách vẫn đang tiếp tục điều tra vấn đề an toàn của 737 Max, sau hai tai nạn máy trong vòng 5 tháng, cướp đi sinh mạng của 346 người. Vì vậy, các hãng hàng không American Airlnes, Southwest Airlines và United Continental Holding đã phải đình chỉ những chiếc máy bay 737 Max của mình cho đến tháng Tám, đồng nghĩa với việc phải hủy bớt nhiều chuyến bay trong thời điểm bận rộn nhất của kỳ nghỉ hè. Vào ngày Thứ Sáu 24/05, United thông báo họ có thể phải hủy tới 2,410 chuyến bay trong tháng Sáu và tháng Bảy do các chiếc 737 Max không thể cất cánh. American Airlines thông báo khoảng 115 chuyến bay mỗi ngày sẽ bị hủy do 737 Max. Southwest có khoảng 4,000 chuyến bay mỗi ngày, và họ vẫn chưa thể ước lượng khoảng bao nhiêu chuyến bay sẽ bị hủy vì 737 Max.Hiện nay tình hình “giải phóng” 737 Max vẫn chưa rõ ràng. FAA và các cơ quan tương đương từ 31 quốc gia đã họp tại Forth Worth, Texas vào tuần trước. Họ cho biết vẫn còn sớm để xác định ngày cất cánh trở lại trong mùa hè của loại máy bay đang gặp vận rủi này.Rắc rối thế vẫn chưa đủ! Bộ Nội An vẫn đang có kế hoạch chuyển hàng trăm nhân viên an toàn sân bay, cùng khoảng 400 máy kiểm tra an toàn tại sân bay ra biên giơi Mexico, để hỗ trợ cho chính sách nhập cư mới của tổng thống Trump.Đúng là họa vô đơn chí cho hành khách trong mùa hè 2019!