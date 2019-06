Sài Gòn: Thịt Heo Hết Sạch Ở Cửa Hàng Và Siêu Thị, Ế Ở Chợ

Trước việc bắt được một số người mổ heo bệnh đem ra chợ tiêu thụ, nỗi lo dịch tả heo châu Phi (ASF) lại ‘nóng’ trở lại, nhiều người dân lại đổ xô vào cửa hàng, siêu thị mua thịt để bảo đảm an toàn, theo báo Phụ Nữ TP online.Bởi tâm lý chung như trên của nhiều bà nội trợ trước tình hình dịch tả heo ngày càng phức tạp, lượng thịt bán ra tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi đang tăng mạnh.Phụ Nữ TP online cho biết tại các cửa hàng của Co.op Food, Bách Hóa Xanh, Satra, mới 8 giờ sáng mà sườn heo, ba rọi, thịt vai đều đã hết hàng. Và khác hẳn trước đây là thường mua theo gram, nay khách có xu hướng mua 2 - 3 loại thịt với số lượng 0,5 - 1kg.Một nữ nhân viên cửa hàng Co.op Food, vừa liên tục cân, chặt, gói thịt cho khách vừa nói: “Từ sáng tới giờ em bán không ngơi tay. Hai ngày cuối tuần qua, mới 9-10 giờ mà mâm thịt đã bán hết hơn 2/3”.Phụ Nữ TP online dẫn lời cô Liên (57 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), mới 7 giờ sáng đã tranh thủ đi mua thịt heo sớm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, vì theo cô thì: “Đi trễ sẽ không còn thịt để mua” và “trước đây tôi hay mua thịt heo nóng, mối quen ở chợ nhưng giờ sợ dịch tả heo quá, nên chuyển sang mua ở những cửa hàng có kiểm soát chặt chẽ hơn”, Cô Liên còn cho biết phía trước cửa hàng tiện lợi của các công ty Vissan, Sagrifood đều có dán bảng thông báo cam kết “100% thịt heo an toàn, không nhiễm ASF” để người mua yên tâm.Không chỉ ở các cửa hàng tiện lợi, sức mua thịt heo tại các siêu thị cũng tăng mạnh. Saigon Co.op cho hay, sức tiêu thụ mặt hàng này đang ở mức trung bình 40 - 50 tấn/ngày, và tăng nhẹ vào các ngày cuối tuần.Trong khi đó, sức tiêu thụ thịt heo tại các chợ lẻ giảm mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết, chỉ dám nhập lượng thịt bằng một nửa so với trước.Phụ Nữ TP dẫn lời chị Thuyên - chuyên doanh thịt heo tại chợ Lê Thị Hồng (Q.Gò Vấp) cho biết: “Khách có mua cũng chỉ vài lạng, rất ít khách mua cả ký. Nhiều ngày, tới chiều thịt vẫn còn đầy sạp, phải năn nỉ mối là các quán cơm lấy dùm với giá sỉ, thậm chí bán lỗ. Riêng 4 - 5 sạp chuyên bán đồ lòng heo trong chợ gần như không có khách mua.”