Cali Mở Cửa Phá Thai Cho Tất Cả Phụ Nữ

Thống Đốc California Gavin Newsom đã gửi thông điệp tới tất cả những người phụ nữ nào tìm kiếm chỗ phá thai trong các tiểu bang bị cấm rằng: cửa của chúng tôi vẫn rộng mở.Newsom tuyên bố hôm Thứ Sáu rằng đã tăng gấp đôi lập trường ủng hộ phá thai của tiểu bang mà các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát đã ký ban hành luật biến phá thai thành bất hợp pháp.“California sẽ tiếp tục giữ sự bình đẳng và tự do của phụ nữ bằng cách bảo vệ sự tự do của họ, hướng dẫn người dân California về các quyền tự do sinh sản của họ, chào đón những người phụ nữ đến California để thực hiện các quyền tự do sinh sản trọn vẹn của họ, và làm kiểu mẫu cho những tiểu bang khác muốn ủng hộ tự do sinh sản cho phụ nữ,” theo thông điệp của thống đốc California cho biết.