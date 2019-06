2 Khu Chợ Bán Sỉ Bánh Tráng Trộn Lớn Nhất Sài Gòn

Trên những sạp hàng di động kiểu này kiểu này có đến 30-35 loại bánh tráng trộn, với gia vị riêng đi kèm từng loại, như: muối, me, xoài, hành phi sa tế, chà bông, tôm,...Lâu nay, đối với nhiều người Sài Gòn, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh…, món quà vặt yêu thích là bánh tráng trộn. Tuy nhiên, giữa thành phố đông đúc này, không phải ai cũng biết về hai cái chợ bán sỉ bánh tráng trộn lớn nhất, đa dạng về cả số lượng lẫn chủng loại, theo http://banhtrangtanisa.com.Đầu tiên là chợ Bình Tây (Quận 6), quả không sai khi có người đặt cho nơi đây cái tên “thiên đường bánh tráng”. Đây là chợ bán sỉ bánh tráng trộn lớn nhất Sài Gòn bởi mặt hàng này không chỉ có trong lòng chợ mà còn có ở vạt lề đường kéo dài từ đường Tháp Mười đến đường Nguyễn Hữu Huân.Theo Banhtrangtanisa.com, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn khi đi vào buổi tối, bởi lúc này những chiếc xe bán bánh tráng đi động mới đậu cố định, không như ban ngày là phải liên tục “chạy” vì bảo vệ chợ đuổi, dẹp. Từ giấc 5 giờ chiều, những chiếc xe đẩy này nối đuôi nhau xếp hàng dài trước cổng chợ và tấp nập chào mời khách,Trên mỗi cái sạp hàng di động thường có đến hơn 35 loại bánh tráng, mỗi loại sẽ đi kèm với một gia vị riêng như: muối, me, hành phi sa tế, chà bông, tôm,... và đặc biệt là rất nhiều loại muối ăn kèm. Toàn bộ bánh tráng đều xuất phát từ các lò ở Tây Ninh – nơi sản xuất bánh tráng trộn nổi tiếng khắp cả nước.Banhtrangtanisa.com cho biết nơi bán sỉ tập trung lớn thứ nhì về bánh tráng trộn, cũng là trạm dừng chân quen thuộc của tiểu thương kinh doanh mặt hàng này ở Sài Gòn là chợ Cầu Muối (Quận 1). So với chợ Bình Tây, giá cả ở chợ này cao hơn một chút và chợ chỉ bán hàng từ sáng tới chiều, không bán buổi tối. Đặc biệt, một trong những địa chỉ bán bánh tráng trộn với chất lượng đảm bảo là tiệm nhà số 20, ngay dưới chân cầu.