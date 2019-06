3,088 Dự Án Bị Chậm Trễ Hơn 12 Tháng Tại 48 Tỉnh Ở VN

VIỆT NAM -- Những vụ tham nhũng động trời do quan lớn nhà nước tạo ra phần lớn dựa vào các dự án tầm cở vì như vậy mới có nhiều tiền để tẩu tán, bởi vì mà dự án thì nở rộ như hoa mùa xuân, trong khi không có bao nhiêu dự án được hoàn thành đúng thời hạn, như bản tin của trang mạng Một Thế Giới cho biết trên toàn quốc có tới hơn 3,000 dự án bị chậm trễ hơn 12 tháng.Bản tin viết như sau.Theo số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố cho thấy có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2ha; trong đó có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, với tổng diện tích là 60.332,1ha.Theo báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, trong giai đoạn từ năm 2015-2018, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tiến hành hơn 2.300 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện kiến nghị xử lý thu hồi diện tích 22.362 ha đất.Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra trách nhiệm trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả thanh tra cho thấy, cơ bản các nội dung quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện đúng theo quy định.Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát hiện những tồn tại, hạn chế như việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương chưa được coi trọng; kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai ở các địa phương còn chậm, nhiều trường hợp thực hiện thu hồi đất chưa đúng quy định dẫn đến khiếu kiện kéo dài; có 17,8% số tỉnh, thành phố được thanh tra giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.Việc xác định giá đất cụ thể ở một số địa phương chưa phù hợp với giá thị trường nên việc bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư hay bị khiếu kiện, chậm so với tiến độ đề ra.Theo số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố cho thấy có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2ha; trong đó có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, với tổng diện tích là 60.332,1ha.Ngoài ra còn có 732 dự án với diện tích là 7.488 ha đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai thực hiện dự án và 289 dự án với diện tích 12.632,9ha đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất đã lâu nhưng không thực hiện.Bản tin cũng cho biết thêm như sau.Kết quả xử lý vi phạm tại 38 tỉnh trong số 48 tỉnh có báo cáo, cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9ha; trong đó, thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5ha, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư do chậm làm thủ tục giao đất 732 dự án với diện tích 7.488ha…