Diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore thường được biết là Đối thoại Shangri-La thường niên đã khai mạc hôm 31 tháng 5 năm 2019 với vấn đề Biển Đông là nóng bỏng và phái đoàn của CSVN do Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch cho biết sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại diễn đàn này, theo thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA), và Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm Thứ Sáu.