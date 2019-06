Mỹ: Lạm Phát Tăng, Quỹ Dự Trữ Liên Bang Không Tăng Lãi Suất

WASHINGTON - Giá hàng tiêu thụ Tháng 4 tăng mạnh nhất từ 15 tháng – thực tế này phù hợp với chủ trương không tăng lãi suất của Quỹ dự trữ liên bang (FED).Nhưng lạm phát tăng có ảnh hưởng hạn chế trong lúc phúc trình của Bộ thương mại cho thấy sức mua giảm tốc trong tháng qua, là bằng chứng mới nhất về tăng trưởng kinh tế tiếp tục, tuy chậm.Các yếu tố này đưa tới hô hào giảm lãi suất gồm cả TT Trump.Chỉ số tiêu thụ cá nhân (PCE) Tháng 4 tăng 0.3%, là nhiều nhât từ Tháng 1-2018, là tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước. Không tính lương thực và năng lượng, PCE Tháng 4 tăng 0.2%, là tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước.Reuters tường thuật: sức mua quý 1 tăng 1.3% so với cùng kỳ năm trước là yếu nhất từ 1 năm qua.GDP quý 1 tăng 3.1% và dự báo chỉ tăng dưới 2% trong quý 2.Tuy nhiên, sức mua của giới tiêu thụ còn được hậu thuẫn bằng thị trường lao động mạnh, và lương tăng.