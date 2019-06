Biểu Tình Giữ Lửa Đấu Tranh, Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội

Hình ảnh trong cuộc biểu tình.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 25-4-2019, tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, một cuộc biểu tình thường kỳ do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liện Hội Cựu Chiến Sĩ, Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali cùng với sự tham dự của một số các hội đồng hương, các hội đoàn đấu tranh, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương và những người đã có mặt thường xuyên trong các cuộc biểu tình như: Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Quang Dật, Du Miên, Đinh Quang Truật, Phạm Văn Thuận và phu nhân, Nhan Hữu Hậu và phu nhân, Bùi Đẹp và phu nhân, Nguyễn Văn Kỳ, bà Trần Thị Huy Lễ, chiến hữu Phan Bửu Ngọc và chị Xuân Mai, chị Bích, ông Bùi Trọng Nghĩa và Ngô Thị Nga, ông Vũ Long Sơn Hải, cô Thùy Dung, chị Tạ Phong Tần, phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An Nam California, ông Nguyễn Văn Lực, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego và phái đoàn, đặc biệt có một người không vắng mặt bất cứ một cuộc biểu tình nào tại Bolsa đó là chiến hữu Biệt Động Quân Trần Thy Vân…Trước khi đoàn người biểu tình tuần hành trên đại lộ Bolsa bắt đầu, tất cả mọi người tập trung trước tượng đài để làm lễ chào cớ, điều hợp nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách.Sau phần nghi thức, Chiến hữu Trần Vệ, người điều hợp cuộc biểu tình lên mời Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng sản và Tay Sai lên phát biểu, trong lời mở đầu ông Phan Ky øNhơn cám ơn nghị viên Tài Đỗ, đặc biệt cám ơn ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, ông cũng là Hội trưởng Hội Hùng Sử Việt San Diego, mặc dù đường sá xa xôi vẫn đến tham dự biểu tình.ông Phan Kỳ Nhơn cho biết, “Mặc dù đây là cuộc biểu tình định kỳ thành ra cái gì cũng vậy, chúng ta làm liên tục thì nó có vẻ lơ là đi nhưng cuộc biểu tình của chúng ta có một ý nghĩa rất cao cả chứ không phải đơn giản. Đó là chúng ta biểu tình để giữ vững ngọn lửa đấu tranh của đồng bào trong nước. Chúng ta biểu tình để người dân tại quốc nội thấy rằng, chúng ta là những người sống trên đất nước tự do, sống trên sung mãn của vật chất; chúng ta vẫn không quên đồng bào trong nước, không quên đại họa sắp mất nước đến nơi năm 2020. Đó là điều quan trọng, nên dù ít hay nhiều người tham dự, Ủy Ban chúng tôi vẫn phải tổ chức theo định kỳ để yểm trợ đồng bào quốc nội. “Trong dịp nầy ông cũng đã cho biết: “ sự xáo trộn trong cộng đồng của chúng ta hiện tại, chúng ta sẽ có một buổi đại hội để toàn dân, quân, cán chính VNCH, đặc biệt lời sỉ nhục của một luật sư VN đối với thể chế VNCH của chúng ta. Chúng ta sẽ có đại hội trong tháng Sáu sắp tới để giải quyết vấn nạn này. Không thể để cho một cá nhân nào, dù họ ở thế lực nào mà phỉ báng thể chế VNCH chúng ta trước 1975 được…”Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn tiếp, “Không một thế lực nào, một tổ chức nào có thể áp đặt chúng tôi phải làm thế này, phải làm thế nọ. Không phải một mình Phan Kỳ Nhơn, nhưng chúng tôi có nhiều người, nhiều bộ óc để làm việc,”Tiếp theo lời phát biểu của Nghị Viên Tài Đỗ Thành Phố Westminster, Trong lời phát biểu ngắn gọn, Nghị Viên Tài Đỗ nhấn mạnh rằng trong hơn hai thập niên qua, ông đã luôn làm việc theo hiến pháp và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ. Trong sáu tháng vừa qua, có nhiều chuyện xảy ra với HĐTP Westminster. Ông cám ơn tất cả cư dân thành phố Westminster và quý đồng hương đã đến hỗ trợ chính nghĩa, bảo vệ hiến pháp, luật pháp chứ không phải để đến ủng hộ hay chống phá cá nhân nào.Đoàn biểu tình tuần hành bắt đầu tuần hành tay cầm cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia Việt Nam hoặc biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Cộng xâm lược,” “Đả đảo Việt Cộng bán nước,” “Quốc ngoại yểm trợ,” “Quốc nội vùng lên cứu nước.”.v.v.. qua những tiếng hô của ông Vũ Long Sơn Hải, cô Thùy Dung và chị Tạ Phong Tần … Sau hơn một giờ tuần hành, đoàn biểu tình trở lại tượng đài và giải tán tại đây.