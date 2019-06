Sáp Nhập, Lớp 10, Xe Buýt, Kênh Rạch

Xuân NiệmSài Gòn vẫn liên tục thay đổi, nơi phồng ra và nơi xẹp xuống… Nhiều phường sẽ sáp nhập.Báo Tiền Phong kể: Có tổng cộng 16 phường (trên tổng số 322 phường, xã, thị trấn) thuộc 8/24 quận, huyện ở TP.SG buộc phải sáp nhập trong năm nay vì không đạt cả hai tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ....Cụ thể: TP.SG sáp nhập 16 phường thuộc 8 quận trung tâm có diện tích và dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, quận 2 có 4 phường; các quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi quận có 2 phường. Riêng hai quận 6, 8 mỗi nơi có một phường.Bản tin VOH nói về giáo dục Sài Gòn: Khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 công lập.Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chính thức số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 là 80.327 thí sinh....Đáng nói là năm học 2018 - 2019 có 95.334 học sinh tốt nghiệp lớp 9, nhưng chỉ hơn 80.000 em thi vào lớp 10, như vậy có khoảng 15.000 học sinh đã tự chọn cho mình hướng đi khác mà không vào lớp 10 công lập, như học tập tại các trường tư thục, quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề...Báo An Toàn Giao Thông kể: Qua 3 ngày, lực lượng chức năng TP.SG lập biên bản 40 xe buýt vi phạm.Từ ngày 27-30/5, lực lượng liên ngành TP.SG đã lập 40 biên bản xe buýt vi phạm luật.Theo ông Phạm Vương Bảo, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ giao thông công cộng (QLDVGTCC), trong 3 ngày cao điểm từ ngày 27/5 đến nay, tổ liên ngành đã lập 40 biên bản vi phạm. Trong đó có 32 hành vi vi phạm liên quan hoạt động các tuyến xe buýt, 8 biên bản liên quan đến hành vi chủ phuơng tiện cá nhân, xe du lịch chiếm dụng vị trí nhà chờ trên địa bàn TP.B áo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Kênh rạch bị lấp, hồ điều tiết nằm trên giấy.Đại biểu Trương Lâm Danh - trưởng Ban pháp chế HĐND TP.SG, đã nêu thực trạng này tại buổi giám sát của HĐND TP với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban quản lý dự án các công trình giao thông sáng 30-5.Theo đại biểu Danh, quá trình đi giám sát chống ngập thực tế ở một số địa phương có tình trạng lấp kênh rạch để làm dự án, cống hộp. Theo quy định, lấp rạch thì phải bù lại bằng hồ điều tiết gấp 1,2-1,4 lần. Nhưng khi dự án đã xong rồi thì không thấy hồ điều tiết đâu.Báo Hà Tĩnh kể: Nhóm giảng viên đại học chế tạo máy phát hiện thiết bị gian lận thi cử.Nhóm giảng viên Tôn Thất Trường Nam, Trần Quốc Lâm cùng các cộng sự Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên đã chế tạo “Máy dò phát hiện thiết bị gian lận trong thi cử."Máy phát hiện thiết bị gian lận thi cử có trọng lượng 400gram, sử dụng nguồn điện 2 pin 9V, khoảng cách dò các thiết bị gian lận là 8m.Báo Dân Trí kể chuyện Hà Nội: Gần 7.800 doanh nghiệp vận tải “lờ” khám sức khỏe lái xe?Dân trí Sau gần nửa năm yêu cầu doanh nghiệp vận tải tổng kiểm tra sức khỏe lái xe, đến nay Sở GTVT Hà Nội mới chỉ nhận được kết quả của 223 doanh nghiệp, vẫn còn tới 7.789 doanh nghiệp chưa báo cáo.Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản thúc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô tiếp tục tăng cường tổng kiểm tra sức khỏe lái xe. Lý do Sở GTVT Hà Nội đưa ra văn bản trên vì có quá nhiều doanh nghiệp “chống lệnh” - không báo cáo kết quả sức khỏe của lái xe theo yêu cầu từ tháng 1/2019.Báo Thiếu Niên kể: Sài Gòn sẽ nghiên cứu tăng giờ nghỉ giải lao cho học sinh, bỏ xếp hạng trong lớp học, giảm sức ép thi đua cho giáo viên.Sở GD&ĐT TP.SG sẽ nghiên cứu lại thời gian vào lớp buổi sáng cho học sinh trên địa bàn, sau nhiều ý kiến phản ánh giờ vào lớp hiện nay quá sớm. Đồng thời, Sở cũng nên nghiên cứu tăng giờ nghỉ giải lao, giảm chi phí học ngoại ngữ ở các trường.Các trường học sắp tới cũng tăng cường tuyên truyền chống xâm hại trẻ em, các chuyên đề ngăn chặn và xử lý bạo lực học đường.Người Lao Động kể: Khoản thu từ việc thu phí ôtô đậu dưới lòng đường tại TP.SG dự tính thu về hàng chục tỉ đồng cho ngân sách nhưng sau thời gian dài thực hiện, thâm chí không đủ trả cho các lực lượng làm nhiệm vụĐó là một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo UBND TP liên quan đến phương án chi trả các khoản phí cho hoạt động thu phí sử dụng tạm lòng đường để đỗ ôtô tính trong năm 2018. Việc tổ chức thu phí ô tô thực hiện trên 22 tuyến đường, thuộc địa bàn các quận 1, 5 và 10 từ ngày 1-8-2018.VnExpress kể: Dòng kênh ô nhiễm nhất TP.SG chuẩn bị được cải tạo… Với mong muốn có thêm một "dòng kênh xanh sạch như Nhiêu Lộc", TP.SG dự kiến cải tạo kênh 19/5 từ tháng 6.Bản tin Trí Thức Trẻ kể: Nữ sinh lớp 11 cầu cứu Công an TP.SG vì bị miệt thị "đồ con không cha" trên facebook, khiến phải tự tử.Nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai uống 12 viên thuốc ngủ hòng tự tử vì uất ức, khi bị một tài khoản facebook miệt thị, xúc phạm danh dự. Nữ sinh từng tìm đến cái chết để giải tỏa uất ức là T.K.N (sinh năm 2002, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). N. hiện là học sinh lớp 11 một trường THPT ở TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai....N. kể cô uất ức vì mỗi khi đi học lại bị bạn bè xầm xì nhỏ to, bàn luận những thông tin xấu phát tán từ tài khoản "T.T.L", bất chấp nỗ lực của cô thanh minh "có cha đàng hoàng, cha mẹ vẫn sống hạnh phúc".Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, đại diện Công an huyện Xuân Lộc và Công an xã Bảo Hòa, xác nhận có việc T.K.N uống thuốc tự tử vào sáng 24/4, nhưng sau đó đã được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời nên tai qua nạn khỏi.Bản tin VTC News kể: Để chuẩn bị xét xử, cơ quan chức năng quyết định bắt giam nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở TP.SGTAND quận Bình Thạnh (TP.SG) vừa ra quyết định tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) - tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh tháng 10 năm ngoái làm 1 người chết, 5 người bị thương.Đây là biện pháp ngăn chặn để chuẩn bị đưa ra xét xử nữ tài xế này. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra ngày 17/6......Nữ tài xế gây tai nạn được xác định là nữ doanh nhân có tiếng. Bà vào TP.SG sinh sống, kinh doanh khoảng 20 năm. Ngoài là chủ nhà hàng ở quận 3, bà Nga còn có một nhà hàng ở Hà Nội.Báo Lao Động kể chuyện bạo lực: Người phụ nữ được xác định là bà T.T.H (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức TP.SG), bị chết trong bếp, da đầu bị lột. Ngày 30.5.2019, Công an quận Thủ Đức đã hoàn tất khám, xét nghiệm và điều tra ban đầu về cái chết bí ẩn của bà H vào đêm 29.5.Bản tin Kênh 14 kể: Chưa tới 1 ngày truy xét, công an đã bắt giữ nam thanh niên là kẻ đã sát hại người phụ nữ cướp tài sản. Nam thanh niên chính là người thuê trọ ở gần nhà nạn nhân. Công an vừa bắt được hung thủ sát hạ bà Trần Thị T. (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để cướp tài sản.Sau quá trình điều tra, Công an xác định bà T. bị sát hại 1 cách dã man để cướp tài sản nên đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực, xác định 1 số đối tượng nghi vấn. Bằng nghiệp vụ, chưa tới 1 ngày truy xét, công an đã bắt giữ nam thanh niên là người sát hại người phụ nữ cướp tài sản. Nam thanh niên chính là người thuê trọ phía sau nhà của nạn nhân. Hiện nghi can đang bị tạm giữ để lấy lời khai.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Hi hữu, tài xế xe taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường.Anh Sơn đang chở chị A Bún đến bệnh viện để sinh, trên đường đi, người phụ nữ này bất ngờ có dấu hiệu sinh con. Anh Sơn đã bình tĩnh gọi mọi người đến giúp rồi đỡ đẻ thành công cho sản phụ này.Sự việc hi hữu xảy ra vào khoảng 7h15’ ngày 30-5, tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chị A Bún có dấu hiệu chuyển dạ nên gọi xe taxi đến đến bệnh viện sinh con.