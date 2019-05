Chùa Huệ Quang Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2563

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4918 Westminster Ave, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563 -2019 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 26 tháng 05 năm 2019,Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa, tu viện, và tự viện miền Nam California, khoảng một ngàn đồng hương Phật tử, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, các cơ quan truyền thông.Như thông lệ hằng năm, trước khi vào lễ chính thức, đồng hương Phật tử đã tập trung về trước lễ đài để nghe thời pháp, giảng về ý nghĩa ngày Đản Sanh của Đức Phật.Sau phần thuyết pháp, Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni từ chánh điện quang lâm lễ đài, trong lúc nầy những hồi chuông trống Bát Nhã được gióng lên, toàn thể đồng hương Phật tử tham dự đều đứng lên chắp tay cung đón Chư Tôn Đức.Điều hợp chương trình do Huynh Trưởng Tâm Cảm Hồ Văn Huỳnh.Lễ chính thức bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do các em Gia Đình Phật Tử và ban văn nghệ Đạo Tràng Huệ Quang phụ trách.Tiếp theo, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức lên có lời cảm niện nhân ngày Phật Đản, mở đầu HT. Cảm ơn sự quang lâm chứng minh tham dự của quý chư tôn đức Tăng, Ni, cảm ơn quý quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử. Hòa Thượng nói: “Kỷ niệm là gợi nhớ, nhưng với người Phật tử kỷ niệm ngày Đức Phật thị hiện đản sanh không phải chỉ để tưởng nhớ mà còn thể hiện lòng tri ân và báo đáp Đức Phật, đấng cha lành, một vị thầy tối thượng mà chúng ta nguyện mãi học tập và tôn thờ ngài. Bỡi Đức Phật là hiện thân của tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi và Đại Trí Tuệ giữa thế giới đầy ô trọc và khổ đau nay…”HT. tiếp: “Trong lịch sử nhân loại đã có rất nhiều bậc vĩ nhân, nhưng Đức Phật là bậc vĩ nhân độc nhất đã tự chiến đấu với chính mình mà không bao giờ làm hại kẻ khác dù đó là một sinh vật bé nhỏ nhất. Chính vì thế Ngài đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng cao qu1y: “Chiến thắng vain quân không bằng tự chiến thắng mình. Tự thắng mình là chiến công cao cả nhất.”May mắn thay cho dân tộc Việt Nam chúng ta đã hấp thụ được nền văn hóa cao đẹp của Phật Giáo. Chính nền văn hóa đó đã ăn sâu vào nếp sống của dân tộc Việt, nên tổ tiên chúng ta mới có những câu ca dao để dạy dỗ cho hậu thế với tiêu chuẩn đạo đức của nòi giống Việt…” Nhân ngày kỷ niệm Đản Sanh của Đức Từ Phụ chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm nguyện cầu cho giới lãnh đạo hiện tại sớm tỉnh thức: nhận biết những ước vọng của toàn dân mà quyết tâm đòi lại những mãnh cơ đồ đã mất, cùng toàn dân xây dựng lại Tổ Quốc Việt Nam sao cho dân tộc được phú cường để không thẹn với công lao của tiền nhân đã bao đời ra công xây dựng và gìn giữ giang sơn cẩm tú VIệt Nam…Sau đó, các em Ngành Ấu thuộc Gia Đình Phật Tử Huệ Quang lên trình diễn vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật”.Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Gác Lý lên Ban Đạo Từ.Trong lời Đạo Từ HT. nói: “Như qúy vị đã biết, tại sao lúc nào, lễ nào Chùa Huệ Quang tổ chức đều có rất đông Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Chính đó là nhờ vào công đức tu tập của HT. Thích Minh Mẫn, biết hòa hợp tăng chúng, biết thương yêu và giúp đỡ Tăng, Ni vì thế mà lúc nào tăng chúng cũng thương mến, ủng hộ. Nhân dịp nầy HT. Thích Giác Sĩ cũng đã có lời chúc đến HT. Viện Chủ Pháp Thể Khang An, Chúng Sanh Dị Độ, đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc.”Sau đó Ban tổ chức cung nghinh HT. Chứng minh cùng Chư Tôn Đức lên lễ đài dâng hương và cử hành nghi thức khánh đản.Mở đầu nghi thức, Chư Tôn Đức và đồng hương Phật tử cùng hát bản “Trầm Hương Đốt” Sau đó tất cả cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Tiếp theo với nghi thức tắm Phật, sau các chư tôn đức, đồng hương lần lược thực hiện nghi thức lễ tắm Phật.Tiếp tục chương trình Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trở về trai đường thọ trai, đồng hương phật tử dùng cơm chay tại chổ để thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục xuất sắc do một số ca sĩ thân hữu, đạo tràng Huệ Quang và các em Gia Đình Phật Tử, Trung Tâm Việt Ngữ Huệ Quang trình diễn cúng dường Phật Đản.Buổi chiều có lễ quy y cho một số Phật tử.Kết thúc chương trình với lễ cúng Chẩn Tế Cô Hồn.Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Huệ Quang: (714) 530-9759, (714) 530-9249, (714) 534-2525.