Thầy Giáo Nguyễn Năng Tĩnh Bị Buộc Tội Chống Nhà Nước; Nguyễn Viết Dũng Bị Kỹ Luật, Lưu Văn Vịnh Bị Chuyển Trại Giam

VIỆT NAM -- Nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bách hại liên tục nhưng trường hợp thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước,” ngoài ra các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ cũng bị hành hạ như trường hợp Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật, Lưu Văn Vịnh bị chuyển trại, theo các bản tin hôm 30 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin viết rằng, “Thầy giáo đồng thời là nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố để điều tra về cáo buộc có hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo Khoản 01, Điều 117, Bộ Luật Hình sự Việt Nam.“Truyền thông trong nước được hãng tin AFP dẫn lại như vừa nêu vào ngày 30 tháng 5; một ngày sau khi thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị lực lượng chức năng bắt trên đường từ thành phố Vinh về quê nhà ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.“Vào tối ngày 29 tháng 5, bà Nguyễn thị Tình, vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh cho Đài Á Châu Tự Do biết việc người chồng bị bắt.“Lúc khoảng 10 giờ rưỡi thì chị có tin là anh bị bắt rồi. Chị liên lạc với anh không được và liên lạc với bạn bè cũng không được. Sau đó thì ông nội gọi điện về và cho biết là Công an tỉnh gọi điện và bảo ra ủy ban xã để đón cháu. Nó bắt con và cho lên xe đưa về mà lúc đó hai cha con chuẩn bị đi ăn sáng. Đứa con trai lớn mô tả là ba cho con đi ăn sáng mà mấy chú đến rất nhiều. Mấy chú không cho con ăn và mấy chú bắt ba và tống lên xe. Con khóc thì mấy chú nói là ba mày phạm tội”“Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh được giới hoạt động trong nước cho biết là người năng nổ trong công tác xã hội, văn hóa tại Giáo Phận Vinh.”Trong khi đó “Tù chính trị Nguyễn Viết Dũng đang bị kỷ luật trong trại giam Nam Hà nên gia đình không được gặp mặt. Thông tin được gia đình tù nhân này cho biết sau chuyến đi thăm vào ngày 28 tháng 5 vừa qua.“Cụ thể khi gia đình từ Nghệ An đến thăm tù chính trị Nguyễn Viết Dũng theo qui đình thì cán bộ Trại giam Nam Hà cho biết không được gặp mặt do anh Nguyễn Viết Dũng đang trong thời gian bị kỷ luật. Biện pháp được cho biết là phải chuyển sang phân trại khác; tuy nhiên Trại giam không cho thân nhân biết lý do vì sao bị kỷ luật.“Anh Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh từng đạt giải nhất vòng thi tháng Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia tại Việt Nam đợt 2003-2004.“Anh bị bắt và khởi tố lần đầu vào tháng 12 năm 2015 với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ và bị tuyên án 15 tháng tù. Lúc đó anh ra Hà Nội tham gia biểu tình tuần hành chống chặt cây xanh.“Anh bị bắt lần thứ hai vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 với cáo buộc về việc cắm cờ vàng ba sọc đỏ và các bài đăng trên trang cá nhân bày tỏ chính kiến của bản thân.“Anh bị đưa ra tòa xử sơ thẩm vào tháng 4 năm 2018 và bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế. Phiên phúc thẩm vào tháng 8 sau đó, tòa giảm một năm tù giam xuống còn 6 năm tù giam.”Ngoài ra, “Tù chính trị Lưu Văn Vịnh thuộc nhóm ‘Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết’ vừa bị chuyển đến trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai trong khi vợ và các con của ông này đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.“Bà Lê Thị Thập, vợ của tù chính trị Lưu Văn Vịnh, vào chiều ngày 30 tháng 5 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau:“Hôm 21/5 em có gặp chồng em ở trại Bố Lá thì anh ấy cũng có nói là chắc vài hôm nữa sẽ bị chuyển trại. Em có hỏi người quản lý trại giam Bố Lá thì họ nói là đi đến trại mới thì sẽ gọi về báo cho gia đình. Không biết họ chuyển trại từ hôm nào, mà hôm nay em mới được người quen ở trại đấy gọi về báo là chồng em đã đến trại Gia Trung. Em cũng chưa gặp được và liên lạc được để hỏi rõ.”“Ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, quê quán Hải Dương. Ông bị tòa án tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm ngoái tuyên 15 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999.“Trước khi bị bắt vào tháng 11 năm 2016, ông từng tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, biểu tình chống nhà máy Formosa gây nên thảm họa môi trường tại Việt Nam.”