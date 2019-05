Người dân kêu trời vì cá chết phơi trắng bờ Sông La Ngà tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, theo tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 30 tháng 5.Bản tin viết như sau.“Tình trạng cá chết phơi khô xác dọc khu vực hạ lưu sông La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm được mạng báo Vietnamnet loan tin vào ngày 30/5.“Tin cho biết, các loại cá diêu hồng đủ trọng lượng lẫn kích thước phần trên bị cháy khô và mặt dưới thối rửa.“Nhiều người dân nuôi cá lồng bè trên dòng sông La Ngà cho biết đó là xác cá do thảm họa xảy ra hôm 16/5 vừa qua. Sau một đêm mưa lớn cá chết nổi trắng dòng sông. Người dân vớt cá không xuể nên những cá chết còn lại theo dòng nước dạt vào bờ, khi nước rút thì nằm lại và cháy khô do nắng nóng.“Một số người dân nuôi cá lồng bè tại khu vực này cho rằng, họ nuôi cá qua bao nhiêu đời, gặp nhiều trận mưa lớn, bão lũ nhưng chưa bao giờ thấy vì mưa mà cá chết nhiều như vậy. Người dân khẳng định là do nguồn nước ô nhiễm đã hòa và dòng sông chứ chắc chắn không phải do mưa lớn gây ra.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Thống kê cho thấy có gần 1 ngàn tấn cá chết trên sông La Ngà. Trước tình trạng này Ông phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở xác định nguyên nhân và tiến hành các biện pháp xử lý triệt để.“Ông Trương Hòa Bình còn yêu cầu cần thu gom, xử lý cá chết kịp thời để bảo đảm vệ sinh môi trường. Thời hạn báo cáo cho thủ tướng kết của công tác này là vào ngày 30 tháng 6 tới đây.”Trong hình, xác cá chết khô dọc sông La Ngà, Đồng Nai.