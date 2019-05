Phạt Nguội, Du Lịch, Làm Bia, Hàng Việt

Xuân NiệmDùng hình ảnh từ camera để sẽ phạt nguội người phạm luật giao thông… Đó là một chiến thuật mới để giảm các vi phạm, và cũng để giảm tai nạn giao thông.Báo Tiền Phong kể: CSGT TP.SG sẽ dùng camera di động ghi hình xe vi phạm để phạt nguội. Thay vì tổ chức chốt chặn tại các điểm cố định, lực lượng CSGT sẽ trang bị camera cho các Đội để tuần tra trên các tuyến đường, ghi hình ảnh phương tiện vi phạm để thực hiện phạt nguội.Ngày 29/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), công an TP.SG cho biết, từ ngày 1/6, sẽ chính thức mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh đến đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát, phụ trách các tuyến đường thay vì chỉ tập trung tại một đơn vị là Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông như trước đây.Báo Hà Nội Mới kể: Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.Tổng cục Du lịch đánh giá, Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế, lượng khách liên tục tăng, đạt mức 1,3-1,4 triệu lượt mỗi tháng kể từ đầu năm đến nay.Báo Đầu Tư kể: hãng bia San Miguel xem xét kế hoạch xây nhà máy bia 70 triệu USD tại TP.SG.Theo The Philippine Daily Inquirer, Tập đoàn bia San Miguel (SMB, Philippines) dự tính chi khoảng 70 triệu USD để xây nhà máy bia công suất ít nhất 200 triệu lít/năm tại TP.SG trong thời gian tới.Kế hoạch này sẽ được thực hiện nhằm gia tăng sự hiện diện của SMB tại Việt Nam cũng như đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho một nhà máy bia mới của hãng tại Mỹ. Thông tin trên vừa được công bố tại cuộc họp báo sau Đại hội đồng cổ đông của công ty vào thứ ba vừa qua.VTC kể: Tố cáo hành vi lạ của nam thanh niên gần chốt CSGT, một người dân bị đánh tơi tả.Sau khi phản ánh hành vi chụp ảnh của nam thanh niên lạ mặt với CSGT, một người dân bị nhóm côn đồ đánh dã man. Chiều 29/5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.SG cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin người dân bị người lạ đánh gần chốt CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Nạn nhân là anh Nguyễn Tân Minh (SN 1976, quê Long An).Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Tỉ lệ hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa từ 80 - 90% tại các kênh phân phối hiện đại và ở một số siêu thị đến trên 90% và từ 60 % trở lên ở các kênh bán lẻ truyền thống.Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng nay (ngày 29/5), tại Hà Nội.Bản tin ANTV kể: Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiêu hủy kho hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tịch thu trong 5 năm qua.Tang vật tiêu hủy gồm rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, đồ chơi nguy hiểm, quần áo và các loại bao bì, nhãn mác, tem hàng…Đây là những hàng hóa bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế tịch thu từ năm 2014 đến nay...Bản tin VietnamNet kể: 1/3 sản lượng vải thiều Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc. Thống kê cho biết nghề trồng vải thiều năm 2018 đã góp toàn ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 3,76% và 40 tỷ USD xuất khẩu, trong đó 1/3 là sang thị trường Trung Quốc.Trong vụ vải thiều năm 2018, Bắc Giang đã thu hoạch 215.800 tấn vải, tổng giá trị ước đạt 5.755 tỷ đồng, tăng 124.300 tấn và 448 tỷ đồng so với sản lượng và giá trị của vụ vải thiều năm 2017. Cụ thể, sản lượng vải tiêu thụ trong nước đạt 118.700 tấn (chiếm 55% tổng sản lượng tiêu thụ). Phần còn lại là xuất khẩu tới 30 quốc gia, nhiều nhất là sang Trung Quốc rồi tới EU, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Australia,... với trị giá trên 170 triệu USD.Bản tin VOV kể: Căn nhà trong hẻm số 98, đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.SG bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cả khu dân cư nháo nhào.Sáng ngày 29/5/2019, một căn nhà trong hẻm số 98, đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.SG bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cả khu dân cư nháo nhào di dời đồ đạc, tháo chạy khỏi nhà.Vụ cháy may mắn không có thương vong về người, nhưng làm hư hại nhiều tài sản, thiết bị ở khu vực tầng 3 của căn nhà.Báo Tổ Quốc kể: Xe ben lao vào quán cơm ở Sài Gòn, nữ chủ quán cùng người đàn ông nhập viện cấp cứu.Chiếc xe ben đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao qua hướng ngược lại tông vào quán cơm rồi cuốn 2 xe máy vào gầm. Vụ việc khiến cho nữ chủ quán cùng 1 người đàn ông bị thương nhập viện, nhiều người thoát chết.Chiều 29/5, Công an quận 9, TP.SG mới hoàn tất việc khám nghiệm lấy lời khai, điều tra vụ xe ben lao vào quán ăn khiến 2 người bị thương nhập viện ở khu vực.Báo SGGP kể: Chiếc xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng kiểm tra phát hiện xe chở 2.200 lọ thuốc không có hoá đơn, chứng từ. Từ lời khai của tài xế, công an kiểm tra nhà của đối tượng phát hiện thêm 230.000 lọ thuốc các loại…Ngày 29-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGP, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ xuất xứ của lô thuốc hết date, về tẩy rửa, dán nhãn mới chuẩn bị được đưa về TP.SG tiêu thụ.Theo điều tra sơ bộ, khoảng 13 giờ 30 ngày 27-5, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 51D-417.64 lưu thông ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Trưa 29/5, người dân lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn (thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ cơ sở sản xuất hương trầm tại số 304 đường này. Ngọn lửa bùng phát gặp các vật liệu dễ cháy trong nhà xưởng nên càng lan nhanh, khói tỏa mịt mù cả khu vực.Người dân tại hiện trường cho biết, cơ sở này rộng hơn 500m2, chứa bột gỗ nguyên liệu, giấy cùng hương thành phẩm… Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ máy móc của nhà xưởng rộng 500m2 hoàn toàn bị hư hại.Báo Công Thương kể chuyện Đà Nẵng: Phát hiện gần 5.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại.Ngày 29/5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang và tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.Theo đó, hai đối tượng là Lê Thanh Bình, 42 tuổi và Trần Hải Tiến, 26 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã dùng xe ô tô BKS 43A 190.68 chở 4.710 bao thuốc lá Jet, Esse, 555… và nhiều thùng bia nhãn hiệu nước ngoài. Tại thời điểm bị bắt, 2 đối tượng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Hai đối tượng khai nhận đã lái xe ra Quảng Trị để lấy hàng về Đà Nẵng tiêu thụ.Báo Dân Việt kể: Khu du dịch cộng đồng Cồn Sơn ở TP.Cần Thơ sẽ "biến" thành khu vui chơi giải trí cao cấp khi được doanh nghiệp đầu tư trên 1.571 tỷ đồng.Chiều ngày 29/5/2019, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, vừa có quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS (trụ sở ở Hà Nội) triển khai dự án xây dựng khu resort, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao, kết hợp khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp tại Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ).