Missouri: Cấm Phá Thai Đe Dọa Gây Khủng Hoảng Y Tế ; Các Bác Sĩ Hứa Sẽ Tiếp Tục Phục Vụ Việc Phá Thai

ST LOUIS - Chủ tịch của chương trình Plannes Parenthood loan báo: hạn chế phá thai đe dọa gây khủng hoảng y tế.Tại tiểu bang Missouri chỉ còn vài ngày cho phép các bác sĩ làm công việc phá thai. Nhưng, họ cả quyết tiếp tục phục vụ nhu cầu của thai phụ khi cần.Bác sĩ Colleen McNicholas, phục vụ chương trình Planned Parenthood tại khu vực St Louis, loan báo qua mạng như trên với phóng viên. Cơ sở bà McNicholas làm việc chăm sóc trên 5000 phụ nữ cần phá thai hàng năm. Bà McNicholas và giám đốc David Eisenberg nói chuyện với NBC hôm Thứ Sáu 24/05, cùng ngày thống đốc Missouri ký ban hành luật cấm phá thai sau 8 tuần. Bác sĩ Eisenberg tuyên bố “Luật cấm phá thai là xâm phạm quyền hành nghề của bác sĩ”.Nhưng nếu giấy phép của cơ sở Planned Parenhood St Louis không được gia hạn kịp ngày 31-5, bác sĩ sẽ không thể làm việc phá thai tại đây.Liên đoàn Planned Parenthood định kiện chống lại chính phủ. Chủ tịch của Planned Parenthood Federal tuyên bố khủng hoảng, và sẵn sàng ứng phó.Bác sĩ Eisenberg cho hay: phá thai là chọn lựa khó khăn. Điển hình là trường hợp thai phụ 38 tuổi Jennifer Box, cư dân St Louis, muốn phá thai ở tuần lễ thứ 15 – lý do: thai nhi đang phát triển với khuyết tật dự kiến không sống đến ngày thôi nôi. Bác sĩ Eisenberg biện luận: khi phá thai là an toàn, đó là liệu pháp an toàn nhất.