Chính Quyền Trump Đề Nghị Đánh Thuế 25% Máy Chơi Game TC

Khoảng cuối tháng 05/2019, theo tài liệu được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong số những món đồ tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu mức thuế suất 25%, chính quyền tổng thống Donald Trump đã thêm vào máy chơi game console, tay cầm chơi game, máy game dùng xu (xèng) và cả game tabletop như D&D sản xuất tại Trung Quốc.Đề xuất chưa được thông qua. Nhưng nếu nó trở thành hiện thực, giá bán PS4, Xbox One và những máy chơi game sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế cao hơn. Sony và Microsoft hoặc sẽ chịu mức thuế mới, nhưng đến khi không chịu được nữa, hãng sẽ áp mức giá mới cho những cỗ máy bán ở thị trường Mỹ.Một số người dùng có thể cho rằng máy PS4 sản xuất tại Nhật Bản. Ban đầu có thể đúng là như vậy, nhưng sau đó là “made in China”. Vì Sony đã phải outsource việc sản xuất lắp ráp máy PS4 Pro tại Trung Quốc. Thậm chí theo Kotaku đưa tin vào năm 2013, nhiều sinh viên đại học đi thực tập cũng bị đẩy vào dây chuyền lắp ráp máy PS4 cho Sony tại các nhà máy của Foxconn. Điều này có nghĩa là, PS4 và sắp tới là PS5, nếu vẫn còn được sản xuất tại Trung Quốc, hoàn toàn có khả năng máy chơi game của Sony sẽ chịu mức thuế 25% khi nhập khẩu vào Mỹ.Ngoài ra, đối với cộng đồng boardgame và tabletop như Warhammer hay D&D hoặc những bộ tabletop khác, chi phí chơi game của họ cũng sẽ tăng mạnh nếu mức thuế mới được áp dụng. Lý do là hiện tại các nhà phát triển game tabletop vừa và nhỏ đều phải dựa vào giá thành gia công và nguyên liệu rẻ ở Trung Quốc, để tạo ra những bộ trò chơi “bàn giấy”.Tất cả phải đợi đến ngày 17/06/2019, thời điểm những cuộc họp thảo luận thuế suất hàng nhập khẩu Trung Quốc được tổ chức, mới biết được liệu máy chơi game console có bị ảnh hưởng hay không.Nguoivietphone.com.