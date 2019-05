Đại Biểu Quốc Hội CSVN Nguyễn Anh Trí Đề Nghị: Bỏ Ngày Lễ Thương Binh Liệt Sĩ Vì Người ‘Chiến Tuyến Bên Kia’

HÀ NỘI -- Đại Biểu Quốc Hội VN Nguyễn Anh Trí (đơn vị Hà Nội) phát biểu trong cuộc họp QH hôm 29 tháng 5 rằng nên bỏ ngày Thương Binh Liệt Sĩ (27 tháng 7) vì sẽ làm cho những người thuộc chế độ VNCH sẽ không bằng lòng, theo bản tin của trang mạng VietnamNet cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin VietnamNet viết như sau.“Thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) chiều nay, nhiều ĐBQH không đồng tình thêm ngày nghỉ lễ vào 27/7 mà đề xuất nghỉ lễ vào ngày Gia đình Việt Nam hoặc ngày khai giảng năm học mới và dành 1 ngày để tôn vinh đàn ông.“ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ nhất trí với đề xuất có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm nhưng băn khoăn với phương án nghỉ lễ vào ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).“Lý do theo ông, việc nghỉ lễ vào ngày 27/7 sẽ khiến cho một bộ phận người dân từng thuộc về “chiến tuyến bên kia” tâm tư, nhất là trong bối cảnh chiến tranh đã lùi xa.“Thay vào đó, ĐB Trí đề xuất, nên bố trí ngày nghỉ lễ mới vào đúng ngày gia đình Việt Nam (28/6) vì đây là ngày để cho các gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau.“ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng cho rằng, việc bổ sung một ngày nghỉ lễ trong năm là cần thiết nhưng vào ngày nào thì Chính phủ nên lắng nghe ý kiến từ phía người dân.“Bà đề xuất nên có một ngày để tôn vinh nam giới, cũng giống như ngày phụ nữ Việt Nam.“Quan điểm của tôi là khi chúng ta có ngày tôn vinh phụ nữ thì cũng nên dành một ngày để tôn vinh đàn ông. Trên thế giới đã có rất nhiều nước có ngày này, Việt Nam vẫn chưa có. Đây cũng là tâm nguyện của tôi bấy lâu nay”, nữ ĐB đề xuất.“ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên- Huế) đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm là ngày khai giảng của học sinh.“Dịp toàn dân đưa trẻ tới trường, không cho nghỉ thì các bậc cha mẹ vẫn xin nghỉ để cùng con tựu trường”, ĐB Nghĩa lý giải.“Tôi lên án kiểu giăng khẩu hiệu rất to ‘nhiệt liệt chào mừng ngày 27/7’“GĐ Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới băn khoăn phương án nghỉ vào ngày 27/7.“Khi tiếp xúc cử tri, có nhiều người phản ánh, trong đó có những thân nhân của thương binh liệt sỹ, họ nói những câu mà tôi thấy rất chạnh lòng, đó là ngày tang thương mất mát, ngày những người đã hi sinh xương máu cho đất nước mà lại lấy ngày đó làm ngày nghỉ thì người ta hoàn toàn phản đối”, ông Tới chia sẻ.“GĐ Công an Bạc Liêu cho hay, bản thân ông cũng không đồng ý lấy ngày 27/7 làm ngày nghỉ, mà cần chọn ngày nào hợp lý, có thể như ngày gia đình Việt Nam.“Song, theo quan điểm của riêng ông thì tốt nhất là nghỉ liền kề ngày 30/4-1/5 hoặc nghỉ liền kề ngày Tết. Còn nếu chọn thêm 1 ngày nữa thì sẽ có xáo trộn rất nhiều.“Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cũng bày tỏ băn khoăn lý do tại sao lại chọn ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ.“Ngày nghỉ lễ của Việt Nam cũng nhiều rồi, 1 đất nước còn khó khăn, đòi hỏi phải chung tay góp sức làm nhiều hơn cho sự phát triển. Nếu thêm 1 ngày nghỉ lễ nữa thì ý nghĩa của ngày nghỉ lễ này là gì? Tài sao chọn ngày 27/7?”, bà Xuân đặt câu hỏi.“Theo nữ Bí thư, lượng ngày nghỉ lễ hiện nay là đã vừa, nếu tính toán thêm ngày nghỉ lễ nữa thì không hợp lý.“ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) đề nghị xem lại việc giải thích từ ngữ: “Tôi đọc sáng nay mà cười ‘sặc sụa’. Tôi lên án kiểu nghỉ ngày 27/7, giăng khẩu hiệu rất to nhiệt liệt chào mừng ngày 27/7. Ngày đấy không phải là ngày chúng ta nhiệt liệt chào mừng.Theo ông, phải khẳng định việc tri ân những người đã hi sinh xương máu cho đất nước là rất cần, nhưng về hình thức trương khẩu hiệu lên như thế thì rất phản cảm.“Ở đây còn có câu chuyện chính trị pháp lý, tôi đề nghị ngày 27/7, trong thâm tâm chúng ta tri ân nhưng đừng nên tuyên bố trong Bộ luật Lao động đó là 1 ngày nghỉ nếu chúng ta phân tích dưới góc độ chính trị pháp lý”, ông Bộ băn khoăn.”