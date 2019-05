Ông Trọng Vắng Mặt Kỳ Họp QH Có Thể Bệnh Tình Còn Khá Nặng

HÀ NỘI -- Theo lịch trình thì Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là người trình Công Ước 98 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế trong cuộc họp Quốc Hội vào sáng ngày 29 tháng 5, nhưng Phó Chủ Tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình bày thay cho ông Trọng, theo bản tin của trang mạng VietnamNet cho biết hôm 29 tháng 5.Bản tin viết rằng, “Sáng nay, QH nghe tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.“Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ủy nhiệm trình bày tờ trình về Công ước số 98 trước QH.Trong khi đó bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư rằng, “Như vậy thực tế không như truyền thông Việt Nam loan tin hồi ngày 11 tháng 5 là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, sẽ ra trước Quốc hội trình bày tờ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước 98 của ILO.“Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đến Kiên Giang làm việc trong hai ngày 13 và 14 tháng tư, có tin ông bị bệnh nặng phải đưa về Sài Gòn rồi ra Hà Nội chữa trị.“Mãi đến cả tháng sau ông này mới xuất hiện trở lại trong cuộc họp với 4 lãnh đạo cấp cao của đảng và chính phủ, và tiếp đến là cuộc họp Ban Bí Thư và Bộ Chính Trị.“Trở lại với Công ước số 98 với 3 nội dung cơ bản: người lao động và cán bộ công đoàn phải được bảo vệ trước các hành vi của người sử dụng lao động phân biệt đối xử về việc làm; tổ chức của người lao động không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động và Nhà nước phải có những biện pháp về luật pháp và thiết chế để thúc đẩy cho thương lượng tập thể.“Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, cơ bản quy định pháp luật Việt Nam tương thích với quy định của Công ước. Tuy nhiên nếu Việt Nam gia nhập và thực thi các tiêu chuẩn của Công ước số 98 thì cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012.“Truyền thông trong nước dẫn trình bày của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trước Quốc Hội rằng việc gia nhập Công ước 98 là để thực hiện cam kết của Việt Nam nhằm hỗ trợ cho việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA).“Hiệp định EVFTA yêu cầu các bên tham gia Hiệp định tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản; đồng thời yêu cầu các bên thực hiện các nỗ lực một cách liên tục và chắc chắn tiến tới gia nhập các công ước cơ bản còn lại của ILO.“Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 12/11/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019) yêu cầu các nước thành viên cam kết thông qua và duy trì trong luật và trên thực tế những tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO.”