Đại Lễ Phật Đản 2563-2019 Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Minh Đăng Quang

Santa Ana (VB)- - Tổ Đình Minh Đăng Quang, tọa lạc tại số 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704 do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Trưởng Viện Hành Đạo, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 - 2019 vào lúc 11 giờ chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019.Tham dự và chứng minh Đại Lễ Phật Đản qúy Hòa Thượng: Thích Minh Tuyên, HT.Thích Minh Hồi, HT. Thích Giác Hoa… quý Ni Trưởng, Ni Sư cùng quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Về quan khách có: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Chủ Tịch, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, BS. Võ Thanh Thời, Cố Vấn Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, ông Hồ Văn Sinh, Chủ Tịch Việt Nam Cộng Hòa Foundation, ông Lý Trí Cường, Thành Viên Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, một số quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.Trước khi vào chánh lễ, một chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ tại Little Saigon như: Thiên Thanh, Tuyết Minh, Quế Phương, Quỳnh Thúy, Oscar, Huyền Vy, Mỹ Vân, Thanh Hà, Minh Tân, Phổ Hiệp, Huỳnh Mai, Mai Anh, Minh Tuấn và các ban văn nghệ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Ban Cổ Nhạc Huỳnh Châu, và Ban Nhạc Hoàng Thanh.Điều hợp chương trình Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên.Mở đầu chương trình với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút Nhập Từ Quán.Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Hồi, thay mặt Ban tổ chức đọc Diễn văn khai mạc, trong đó có đoạn: “.. . Ngày kỷ niệm đức từ phụ Thích Ca đản sanh, được bao thế hệ những người con Phật trên thế giới hân hoan chào đón, và có nhiều hoạt động kỷ niệm trong ngày nầy. Và năm 1999 Lễ Phật Đản (Vesak) đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày Lễ Hội Văn Hóa, tôn giáo của thế giới, theo đề nghị của 34 nước, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak (hay còn gọi là đại lễ Tam hợp Đức Phật đó là Phật Đản Sinh, Phật Thành Đạo và Phật Nhập Niết Bàn (cùng vào ngày trăng tròn tháng Vesak theo lịch Ấn Độ cổ) Từ năm 2000 những hoạt động kỷ niệm được diễn ra hằng năm tại Trụ sở và các Trung Tâm Liên Hiệp Quốc trên thế giới.Hoà Thượng tiếp: “Như chúng ta thấy trong bức thông điệp Phật Đản năm nay của Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres Nhận định sự quan trọng của Phật Giáo đối với nhân sinh: Thế giới quan Phật giáo dạy chúng ta nhìn thấy rõ được chính mình như một phần quan trọng của thế giới, không phải làm chủ nhân của nó. Đạo Phật nhấn mạnh tinh thần khoan dung bất bạo động, giữ vững lập trường mạnh mẽ kêu gọi hòa bình.Từ việc kêu gọi hòa bình thay đổi khí hậu, đến việc nhân quyền, chúng ta biết rỏ đến những lời Phật dạy có liên quan thiết thực đến công việc của Liên Hiệp Quốc ngày nay.Bây giớ hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta và các cộng đồng Phật giáo trên thế giới mỗi ngày phải thực tập bức thông điệp khoan dung, thiện cảm, và nhân bản đến với mọi ngưòi.Chúng ta cùng nhau phản đối lại những ai kêu gọi xóa bỏ tình thương thành hận thù.”Sau đó là phần tuyên đọc Thông Điệp Kính Mừng Phật Đản Sanh của các vị nguyên thủ quốc gia, của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Nghi thức Đản Sanh bắt đầu với 3 hồi chiêng trống Bát Nhả được gióng lên, sau đó tất cả cùng tụng trang kinh Khánh Đản, cùng góp lời cầu nguện cho Việt Nam cũng như thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.Tiếp theo là Lễ Tắm Phật, sau chư tôn đức, tiếp theo là đồng hương Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.Sau đó là lời phát biểu của quý vị quan khách, qua lời phát biểu những vị nầy đều kêu gọi đoàn kết để xây dựng cộng đồng, yểm trọ cho các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Tiếp theo Pháp Từ của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản đã nói: “Nhìn về phía quan khách là các đồng đạo Phật Giáo và đại diện các tôn giáo bạn, đại diện của nhiều tổ chức trong cộng đồng và đồng hương Phật tử có mặt, hòa thượng không giấu được niềm vui.” HT. tiếp,” Hội họp được như thế này là thể hiện được tinh thần đoàn kết, thương yêu cùng nhau phụng sự đạo pháp. Chúng ta đã cùng nhau chứng tỏ được sự thấm nhuần lời dạy yêu thương của Đấng Từ Phụ. Đó cũng là ý nghĩa mà Tổ Đình Minh Đăng Quang tổ chức đại lễ Phật Đản năm nay. Chúng ta đoàn kết không chỉ để phụng sự đạo pháp mà như Đấng Từ Phụ đã dạy mà cũng là để chúng ta phụng sự tổ quốc, phụng sự dân tộc, cộng đồng để chúng ta sẽ biến thành ngôi nhà yêu thương hạnh phúc để chúng ta sẽ sống một cuộc đời an lạc.”Theo Hòa Thượng Thích Minh Tuyên: “Trong bốn chân lý mầu nhiệm gồm có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Còn con đường hành đạo thì được gọi là Bát Chánh Đạo, gồm tám đường: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Kinh Niệm và Chánh Định. Nhưng, điều quan trọng là mình tu sửa cái tâm cho được bình an, thanh tịnh, ít phiền não thì mới được sống trong Vườn Vô Ưu. Lúc đó, tình thương, sự sáng suốt sẽ được hiển bày ra. Tình thương và sự sáng suốt chính là pháp giới của Đức Phật. Trong mùa Phật Đản, nếu mình tổ chức một cách long trọng, vĩ đại bên ngoài, mà trong tư tưởng không có tình thương, không có tĩnh thức, không có việc phụng sự cho nhân loại thì đó chỉ là hình thức bên ngoài, không có giá trị.”Sau cùng hòa thượng viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang xin thề nguyện sẽ hết lòng cùng mọi người yêu thương, đoàn kết để cùng nhau giúp đời, cứu nước thoát khỏi đêm dài tăm tối.”Tiếp theo Ban tổ chức mời Chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị quan khách cùng lên cắt bánh mừng sinh nhật Đức Bổn Sư.Trong lúc nầy Bban tổ chức mời Chư Tôn Đức và quan khách thọ trai, Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Minh Đăng Quang khoản đãi và sau đó thưởng thức chương trình văn nghệ Đản sanh.Qúy đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Tổ Đình Minh Đăng Quang, Điện thoại: (714) 437-9511 và (714) 759-0752 hoặc vào Email: Buddhistcenters@yahoo.com