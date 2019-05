Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt: Tưởng Nhớ, Vinh Danh Quân Lực HK-VNCH

Trong dạ tiệc tưởng nhớ và vinh danh Quân Lực Hoa Kỳ và VNCH.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty Restaurant vào tối Chủ Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019, Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Association) viết tắt là VAUSA đã tổ chức đêm Tưởng Nhớ và Vinh Danh (Remember and Honor) Quân Lực Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nhân dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day).Được biết từ 2009, một số quân nhân Mỹ gốc Việt đã thành lập một hội đoàn này mệnh danh Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association -- www.vaafa.org). Hội đã ra mắt cộng đồng ngày 31 tháng 5, 2009 tại Little Saigon mà người Việt gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải ngoại. Ra mắt trong một buổi lễ trước Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel. Và từ đó phát triển khắp nước Mỹ, hội viên trên 1.500 người, thành hội Vietnamese American Uniformed Services Association - VAUSA.Một vài hành động cảm kích của những quân nhân Mỹ gốc Việt ở chiến trường xa vẫn nhớ quốc kỳ VN Cộng Hoà là hồn thiêng sông núi VN. Dù đi xa đánh trận quân nhân Mỹ gốc Việt vẫn nhớ và tôn vinh quốc kỳ VNCH và cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ, trên đường đi xa đánh trận ở Afghanistan, vẫn nhớ ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Những quân nhân Mỹ gốc Việt này đã vận động đơn vị ngày này treo cờ ở đơn vị như các cộng đồng treo cờ mấy ngày ở Mỹ và bày tỏ niềm tri ơn đối với một số cơ quan truyền thông tượng trưng cho tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”Phần đông những quân nhân Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ Thứ Hai, một số sinh trưởng tại Hoa Kỳ, một số là con em của các gia đình mà thân phụ là quân nhân quân lực hay viên chức chính quyền VNCH, trong đó có Trung Tá Triết Bùi là con trai của cựu Dân Biểu VNCH Bùi Văn Nhân (nhà báo Vi Anh.) Càng ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt hăng hái gia nhập quân đội Hoa Kỳ, vì họ ý thức được tinh thần yêu nước, muốn bảo vệ tự do cho mọi người dân Hoa Kỳ và sự yên bình trên toàn thế giới; các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã làm rạng danh cho cộng đồng người Việt hải ngoại khi đã có người mang cấp Tướng và rất nhiều người mang cấp bậc Đại Tá, Trung Tá trong quân lực Hoa Kỳ.Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc ky do toán hầu kỳ của hội quân nhân Việt Mỹ thực hiện, bản quốc ca Hoa Kỳ do em Hugo Nguyễn hát.Sau phần nghi thức, Nữ Đại Tá Mimi Phan lên dâng lời cầu nguyện, và Trưởng Ban Tổ Chức, Đại Úy Nguyễn Hữu Hiếu lên đọc diễn văn khai mạc. Mở đầu, ông ngỏ lời chào mừng, cảm ơn và sau đó ông giới thiệu các vị sĩ quan trong QL Hoa Kỳ hiện diện cũng như một số sĩ quan QL VNCH, trong đó có cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, binh chủng TQLC. Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, bác sĩ Võ Đình Hữu, (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ) ông Phạm Gia Đại, một trong những người tù cuối cùng bị nhà cầm quyền Việt Cộng giam giữ trên 20 năm sau khi họ chiếm được miền Nam. Về phía quân nhân Mỹ gốc Việt có cô Cindy Trần, hiện là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Công Giáo VN và cũng là Phó Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ngoài ra còn có sự tham dự của một số các hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông.Sau đó là nghi thức lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh do Đại Úy Richard Nguyễn và CPO Kim Uyen Nguyen phụ trách, buổi lễ diễn ra thật xúc động, làm cho những người tham dự không dấu được niềm cảm xúc khi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh để bảo vệ quê hương.Bên góc sân khấu, một chiếc bàn nhỏ trên đặt một quả chuông màu bạc, có một quân nhân trực sẵn. Phía dưới, một chiếc bàn nhỏ chưa phủ khăn. Từ trên sân khấu, Thiếu Úy Kim Uyen Nguyen diễn giải từng phần một của Lễ Tưởng Niệm.Mở đầu cô nói, “Giờ phút này chúng ta tưởng niệm những người đã mất trong chiến tranh khi thi hành sứ vụ, chúng ta gọi họ là huynh đệ. Họ không thể có mặt với chúng ta tối nay, vì vậy chúng ta nên tưởng nhớ hoàn cảnh của họ. Chiếc bàn nhỏ dành cho một người, tượng trưng cho sự yếu đuối của một tù nhân, một mình chống lại những kẻ đàn áp! Khăn trải bàn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, ý chí của họ để trả lời kêu gọi của tổ quốc.”Sau câu nói, một người lính mặc quân phục trịnh trọng mang chiếc khăn lên trải trên chiếc bàn nhỏ. Một tiếng chuông được gióng lên. Qua giọng thật buồn của Thiếu Úy Kim Uyen Nguyen, Cô nói: “Một cánh hoa hồng được trưng bày trong bình, nhắc nhở chúng ta về gia đình và người thân những đồng đội này, những người vẫn giữ niềm tin chờ ngày họ trở về! Chiếc nơ màu vàng nổi bật trên chiếc bình là nhân chứng cho sự quyết tâm không khuất phục của họ để đòi hỏi rằng chúng ta không thể quên những người mất tích của huynh đệ chúng ta! Một miếng chanh nằm trên dĩa để nhắc nhở chúng ta về số phận cay đắng của họ! Những hạt muối nằm trên dĩa tượng trưng cho những giọt nước mắt của gia đình trông chờ ngày họp mặt! Chiếc ly bị úp xuống. Họ không thể cụng ly với chúng ta đêm nay! Ngọn nến gợi nhớ những ánh sáng của hy vọng thắp sáng trong trái tim của họ để chiếu sáng con đường về nhà tránh xa những kẻ bắt giữ họ! Chiếc ghế trống, họ không có ở đây! Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đã từng phục vụ với họ, gọi họ là huynh đệ. Tùy thuộc vào sức mạnh và sự trợ giúp của họ, dựa vào họ thì chắc chắn họ không chối bỏ chúng ta! và cuối cùng, chiếc ghế được úp vào cạnh chiếc bàn để chứng tỏ “Họ không có ở đây.”Tiếp theo phần Nâng Ly, các quân nhân đại diện cho từng binh chủng lên sân khấu, mỗi người cầm một chiếc ly có chứa vài giọt rượu, từng người một nói “Hãy nâng ly cho quê hương và Tổ Quốc. Hãy nâng ly cho những quân nhân Hoa Kỳ. Hãy nâng ly cho những người lính thuộc các binh chủng trong quân lực VNCH có mặt đêm nay.” Tất cả cụng ly vào nhau trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.Mở màn chương trình văn nghệ, các quân nhân Người Mỹ gốc Việt cùng lên hợp ca bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”Sau đó, ban tổ chức mời Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu lên sân khấu, ông trình bày cho các bạn quân nhân Mỹ gốc Việt biết quá trình phục vụ trong QL/VNCH từ cấp nhỏ nhất lên cấp Đại Tá; một quá trình tôi luyện trong chiến đấu đầy cam go và nguy hiểm. Tiếp theo ban tổ chức mời Bà Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, Biệt Đội Trưởng Thiên Nga, hiện là Hội Trưởng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH lên nói về qúa trình hoạt động của Bà, nhân dịp nầy Bà cũng kêu gọi tham gia Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12 được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 21-7-2019.Sau đó Ban tổ chức mời ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh trường Bưởi - Chu Văn An, một trong số những tù nhân bị cộng sản giam cầm nhiều năm nhất lên phát biểu. Ông Phạm Gia Đại trình bày về thể chế VNCH, tổ chức chính quyền VNCH để các quân nhân người Mỹ thấy rằng, chính phủ VNCH trước năm 1975 là một chính phủ hợp pháp, hợp hiến do dân bầu lên, một chính phủ được xây dựng trên nền tảng tự do, dân chủ không như chính quyền miền Bắc và hiện nay do Đảng cộng Sản độc quyền cai trị.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong hội Quân Nhân Người Mỹ gốc Việt trình bày.Tiếp xúc với cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa Bùi Văn Nhân (nhà báo Vi Anh) được ông cho biết, kể từ ngày hội thành lập đến nay, qua những lần sinh hoạt của các em trong hội VAUSA tổ chức ông đều có mặt, nhưng lần nầy là đặc biệt nhất, trang trọng nhất, ông rất vui khi nhìn thấy con em mình lúc nào cũng nghĩ đến quê hương, dân tộc, phần đông các em là những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến quê hương, đất nước đó là điều đáng mừng. Riêng phần ông, Ông rất hãnh diện có một người con trai đang phục vụ trong QL Hoa Kỳ đó là Anh Triết Bùi, với cấp bậc Trung Tá.Buổi Tiệc Tri Ân là một cơ hội cho thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do, và Dân Chủ của Việt Nam. Sự hy sinh trong thời lửa đạn cũng như sau này trong những lao tù, hoặc trên hành trình tìm Tự Do đã đem lại cho thế hệ tiếp nối một cuộc sống mới. Những hy sinh ấy là động lực chính, đã thúc đẩy thế hệ tiếp nối tham gia vào quân đội để bảo vệ nền Tự Do và no ấm của người dân trên quốc gia thứ hai của mình.Buổi Tiệc Tri Ân cũng là cơ hội cho hai thế hệ Quân Nhân cùng tâm sự và chia sẻ những chuyện vui, buồn, của đời lính. Đó là những câu chuyện Huynh Đệ Chi Binh cho dù không cùng thời gian và quân phục.Mọi chi tiết và câu hỏi, xin liên lạc qua điện thoại (657)-262-1242 hoặc qua email VAUSAmedia@gmail.com