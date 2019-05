Hoa Vi Chết/Sống Là Tùy Mỹ

Hoa Vi chết hay sống trong chế độ độc tài đảng trị toàn diện TC và tại một số nước mà Hoa Vi đã bành trướng ra trên thế giới, không phải do Trung Cộng chế độ sanh ra, bảo dưỡng Hoa Vi nên vóc nên hình - mà do Mỹ, vì Hoa Vi làm tai mắt, gián điệp cho TC.Trong cuộc chiến tranh thương mại chống TC, chiến trường công nghệ cao được Washington khai hỏa, khi hôm 15/5 tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa Hoa Vi vào danh sách các công ty có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Tập đoàn truyền thông hàng đầu Trung Quốc, nhà sản xuất điện thoại di động đứng thứ 2 thế giới và đang đi đầu trong việc khai triển mạng truyền dẫn dữ liệu 5G, bị cấm mua các thiết bị, linh kiện, phần mềm của Mỹ.Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo đại công ty công nghệ viễn thông Huawei của TC là ‘cực kỳ nguy hiểm’, bị ghi vào sổ bìa đen «đe dọa an ninh Hoa Kỳ».Các tập đoàn công ty Mỹ trước khi trở thành công ty quốc tế, phạm vi hoạt đông khắp thế giời vẫn nhớ nguồn cội của mình là Mỹ quốc. Khi chánh quyền Mỹ ở Washington DC nhơn danh an ninh quốc gia, ban hành sắc lịnh ngăn chặn Hoa Vi, thì Intel, Qualcomm, Micron Technology hay như Google và hơn 30 hãng công nghệ Mỹ được Huawei xem là ‘nhà cung cấp cốt lõi’ của họ nhất tề bảo vệ nước Mỹ nước nhà của mình. Các đại công ty lớn nhỏ này nhất tề ủng hộ lời kêu gọi của chánh quyền Mỹ, Tổ Quốc của mình theo truyền thống Mỹ trong ngoại giao và quân sự Mỹ là một. Thế là Hoa Vi bị bóp nghẹt, bị chận đường sinh lộ, con người mất hơi thở, nước uống. Hoa Vi như bị Mỹ đánh vào tử huyệt, gần như bị phế võ công nói theo Trung Hoa và bị đánh vào gót Achille tử điểm nói theo Âu Mỹ.Thế là Hoa Vi mất phần mềm Android tối cần để vận hành các điện thoại thông minh Hoa Vi, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đứng bên bờ mấp mé sanh tử. Mà đối thủ không ai khác là Mỹ.Giới chuyên gia tin học phân tích cho thấy mạng sống của Hoa Vi không phải nhờ TC dù bản doanh của Hoa Vi ở TQ và chủ nhơn Hoa Vi là người Trung Quốc. Tin RFI ngày 21- 05 cho biết “Trong lúc các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục bế tắc từ hàng tháng qua, Tòa Bạch Ốc dùng đòn công nghệ cao tấn công vào Hoa Vi. Đại tập đoàn viễn thông Trung Quốc có thể sẽ còn khốn đốn vì bị nhắm trúng điểm yếu là sự lệ thuộc vào công nghệ Mỹ.” Các đại công ty Mỹ cắt đứt tiếp liệu không có không được đối với Hoa Vi thì Hoa Vi phải đi đời nhà ma thôi.Vì rằng Tập đoàn Hoa Vi lâu nay sở dĩ lớn mạnh được là nhờ vào công nghệ Mỹ, đặc biệt là các chíp điện tử và phần mềm. Nếu Hoa Vi bị cắt hoàn toàn nguồn công nghệ Mỹ, đó sẽ là điều tồi tệ nhất, đe dọa sự tồn vong của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Theo Eurasia Group, Hoa Vi có thể sẽ không giữ được hình hài như hiện nay nữa.Google của Mỹ đã loại Huawei khỏi danh sách được nhận một số cập nhật cho hệ điều hành Android, giáng một đòn chí tử vào công ty Trung Quốc. Điện thoại thông minh mới của Huawei cũng sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến của Google. Trong một tuyên bố, Google cho biết đã "tuân thủ theo lệnh" của chánh phủ. Còn Huawei thì từ chối bình luận.Không có Android, Hoa Vi sẽ bó tay, chết cứng. Người xài điện thoại di dộng mua của Hoa Vi sẽ không có, không thể xài các ứng dụng App Gmail, Youtube bản đồ Google Maps. Đó là vài ứng dựng cơ bản không thể thiếu ở các máy điện thoại thông minh ngày nay. Hiện thời chỉ có hai hệ thống điều hành thống trị thế giới điện thoại thông minh: Adroid chiếm tới 75% thiết bị, còn lại là iOS, độc quyền của Apple. Khó có thể tạo ra được một phần mềm mới nào để thay thế. Những tên tuổi lớn như Nokia, Blackberry và Microsoft đã từng thử và đều thất bại.Về công nghệ truyền dẫn dữ liệu, đúng Hoa Vi đã đi đầu trong lĩnh vực thiết bị mạng 5G. Nhưng không phải Hoa Vi tự sản, tự tiêu, tự cung, tự ứng. Mỗi năm Hoa Vi phải chi 67 tỷ đô la mua thiết bị, trong đó 11 tỷ chi cho các nhà cung cấp thiết bị Mỹ để mua thiêt bị của Mỹ.Nhưng sau sắc lịnh của tổng thống Mỹ, một loạt công ty Mỹ trong lĩnh vực này như Qualcomm, Qorvo và Texas Instrument đã tạm ngừng cung cấp thiết bị cho Hoa Vi. Nhà chế tạo phần mềm Oracle và Microsoft cũng làm ăn nhỏ giọt với vị khách hàng lớn Trung Quốc này. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo những yếu tố như vậy có thể làm tổn hại tham vọng của Hoa Vi trong lĩnh vực 5G.Giả sử Hoa vi đã có mua để tích trữ, để dành thì cũng không xài được bao lâu, đó là chưa nói các công ty Mỹ có cách làm liệt các chip này. Eurasia nhấn mạnh: “Hoa Vi không thể tích trữ phần mềm và công ty không có cơ hội sống sót lâu dài nếu không tiếp cận dây chuyền cung ứng của thế giới.”Để cưỡng lại cuộc tấn công của Washington, Hoa Vi chỉ có thể nhắm tới sự ủng hộ của các nước châu Âu. Nhưng trong trường hợp Washington gây áp lực mạnh thì, “sẽ rất khó mà Liên Hiệp Châu Âu tiếp tục hợp tác với Hoa Vi”, giám đốc văn phòng tư vấn của Bỉ Grueguel, ông Guntram Wolff cảnh báo.Có thể nói số phận của tập đoàn Trung Quốc giờ phụ thuộc chánh yếu vào chiến thuật thực sự của tổng thống Mỹ, hiện đang dùng Hoa Vi như là con tốt trong ván cờ thương mại với Trung QuốcThương vụ của Hoa Vi đang thảm hại khắp thế giới. Tiêu biểu điện thoại Hoa vi PRO 30, loại cao cấp nhứt ế ẩm, rẻ như bèo ở Singapore, Phi luật tân. Ở VN thành một tin tức lớn của VOA Mỹ ngày 21- 05 vì VN là nước sử dụng nhiều điện thoại di động và Internet nhứt. “Nhiều người Việt Nam sử dụng điện thoại, máy tính của Huawei thấy “sốc” về tin Google sẽ không cho hãng của Trung Quốc tiếp cận với các dịch vụ phần cứng, phần mềm của hãng Mỹ, báo chí Việt Nam cho hay hôm 20/5. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều người khác tỏ ra hoan hỉ về “đòn hiểm” từ phía Mỹ. Các báo trong nước tường thuật rằng các diễn đàn trên mạng của những người dùng smartphone Huawei ở Việt Nam, với hơn 20.000 thành viên, đang thể hiện sự “hoang mang”, “lo lắng”, “bất an” về sản phẩm họ đang dùng vì chúng có nguy cơ “biến thành cục gạch”. Cùng lúc, những lời rao bán điện thoại Huawei “liên tiếp xuất hiện” trên các diễn đàn này. Một bản tin của Tuổi Trẻ viết rằng “nhiều người nhân cơ hội này ép giá”, và đưa ra dẫn chứng về một người rao bán điện thoại Huawei P30 Pro “mới đẹp, không trầy xước, bảo hành đến tháng 4/2021” có giá mua ban đầu gần 23 triệu đồng, nhưng nay chỉ được một số người trả giá “5 triệu, 2 triệu hay... 500 ngàn đồng”.Dân Việt Nam vốn không thích Trung Quốc, đấy là tâm lý chung, thì rõ ràng Mỹ cạnh tranh thương mại với Trung Quốc thì chắc chắn là Việt Nam không nói ra nhưng rõ ràng là Việt Nam thích thú... Nói chung lần này là đòn đánh mạnh vào Trung Quốc. Mà Việt Nam với Trung Quốc thật ra là bằng mặt nhưng không bao giờ bằng lòng, nên cái chuyện này chắc chắn làm mọi người [Việt Nam] vỗ tay, tất nhiên là vỗ tay ngầm thôi.”./.(VA)