Beyond Meat Sẽ Sản Xuất Thịt Thực Vật Tại Châu Âu

NEW YORK - Nhà sản xuất “burger chay” Beyond Meat loan báo: sẽ bắt đầu cung cấp các sản phẩm thịt nguồn gốc thực vật trong năm tới tại châu Âu, trong nỗ lực mở rộng sản xuất ngoài phạm vi Bắc Mỹ.Với người tiêu thụ ý thức về nhu cầu bảo vệ sức khỏe bằng thực phẩm không là thịt, các cơ sở sản xuất thực phẩm thực vật đang lớn mạnh, đưa tới cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa Beyond Meat và Impossible Foods tại Bắc Mỹ.2 công ty này đang định đưa các loại "burger chay” vào hệ thống nhà hàng fast food. Beyond Meat cung cấp cho Carl Jr. và Tim Hortons, trong khi Burger King bán Impossible Food kẹp trong bánh Whopper.Cơ sở sản xuất mới của Beyond Meat tại Hòa Lan là 1 bươc chân cạnh tranh tại châu Âu, nơi thịt thực vật vẫn là mới mẻ.Phân tích của JP Morgan ước lượng thị trường thịt thực vật là 100 tỉ MK trong 15 năm, trong đó Beyond Meat chiếm 59% thị phần.