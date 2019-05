Tàu TC Bắn Tia Laser Vào Lính Hải Quân Úc Trên Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Trung Cộng ngày càng hung hăng trên Biển Đông bất chấp luật lệ quốc tế về tự do hàng hải khi họ tia laser bắn vào các phi công Hải Quân Úc đang tập trận tại Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 28 tháng 5.Bản tin viết như sau.“Nhân chứng Euan Graham trên Chiến hạm HMAS Canberra của Hải quân Australia trong chuyến đi từ Việt Nam sang Singapore cho biết các phi công Hải quân Australia bị tàu Trung Quốc chiếu tia laser khi đang diễn tập tại Khu vực Biển Đông.“Tình trạng này khiến các phi công phải hạ cánh để bảo đảm an toàn. Vị nhân chứng này vào ngày 28 tháng 5 tường thuật lại sự việc trên trang chủ Strategist của Viện Chính sách Chiến lược Australia.“Theo đó thì tia laser được chiếu đi từ những tàu cá khi mà chiến hạm Canberra của Australia bị một tàu chiến của Trung Quốc đeo bám theo.“Nhân chứng Euan Graham nêu ra nghi vấn ‘Có phải đó là phản ứng của những ngư dân bị ngạc nhiên trước điều bất ngờ? Hay đó là dạng sách nhiễu có phối hợp ngày càng nhiều của lực lượng dân quân biển Trung Quốc’. Theo vị nhân chứng này thì khó có thể trả lời một cách chắc chắn; thế nhưng những sự việc tương tự từng diễn ra ở khu vực Tây Thái Bình Dương.“Nhân chứng Euan Graham cũng nhắc lại những vụ tương tự ở Djibouti, Châu Phi, nơi mà cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có căn cứ quân sự. Một vụ diễn ra vào năm ngoái khi phía Hoa Kỳ cáo giác Trung Quốc chiếu tia laser vào một máy bay của Mỹ ở Vùng Sừng Phi Châu khiến dẫn đến hậu quả hai phi công Mỹ bị thương nhẹ.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Học giả Euan Graham, giám đốc điều hành Chương trình Châu Á tại đại học La Trobe Australia, là một trong những người được mời tham gia quan sát hoạt động diễn tập Indo-Pacific 2019.“Vị học giả này đưa ra nhận định rằng sự hiện diện thường xuyên của tàu Trung Quốc đeo bám theo tàu nước ngoài ở khu vực Biển Đông cho thấy rằng chúng đủ nhiều, chực sẵn để chờ lệnh. Khả năng giám sát từ xa của tàu Trung Quốc cũng được hỗ trợ bởi các cơ sở công nghệ đặt tại những nơi như Đá Chữ Thập tại Quần đảo Trường Sa.”Vậy là TC cũng đã có vũ khí đem ra sử dụng trên Biển Đông.