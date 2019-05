Tàu Chiến Pháp Cập Bến Sài Gòn

Trong chiến lược tự do hàng hải nhằm chống lại các tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông, một chiến hạm Pháp vừa cập bến Sài Gòn, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 28 tháng 5.Bản tin viết rằng, “Tàu hộ tống phòng không Forbin của Hải quân Pháp vào sáng ngày 28 tháng 5 cập cảng Hiệp Phước bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày kể từ ngày 28/5 đến ngày 3/6.“Truyền thông trong nước vào ngày 28/5 loan tin như vừa nêu.“Chuyến thăm của tàu hải quân Pháp nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt – Pháp 2019. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong lịch sử hoạt động của chiến hạm Forbin.“Tàu Forbin là chiến hạm phòng không được đánh giá tối tân nhất của Hải quân Pháp. Tàu được đặt theo tên của Đô đốc Claude Forbin Gardanne nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ 17.“Chiến hạm Forbin dài hơn 152m, vận tốc di chuyển trung bình 54 km/h, phạm vi hoạt động lên tới 13.000 km. Tàu có trang bị tên lửa phòng không tầm trung, có khả năng hỗ trợ bảo vệ các tàu khác đồng thời tránh phải đối mặt với hỏa lực của đối phương. Tàu cũng có hai ống phóng ngư lôi chống ngầm MU90 và tên lửa chống hạm Exocet.“Chiến hạm Forbin còn được trang bị hệ thống phá sóng liên lạc và radar, cho phép giám sát và chỉ huy các hoạt động của máy bay đối tác trên vùng biển lân cận.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Đến thăm Việt Nam lần này, chiến hạm Forbin mang theo 199 thủy thủ đoàn và do đại tá Thomas Frioli chỉ huy.”Trong hình, Chiến hạm Forbin của lực lượng hải quân Pháp.