Lao Động TQ, Thanh Long, Đầu Tư, Thuốc Lá

Làm lậu… là chuyện của nhiều lao động Trung Quốc nơi ven biển: Nhiều lao động Trung Quốc không giấy tờ tùy thân ở Bình Thuận.Bản tin VOV kể nhiều người Trung Quốc làm việc và sinh hoạt trong một lán trại ở cửa biển Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) lưu trú bất hợp pháp.Tại một lán trại lợp bằng tôn được dựng lên cho nhân công ở tại khu vực phía sau Cảng vận tải Thương Chánh xuất hiện một số người Trung Quốc có dấu hiệu làm việc và lưu trú bất hợp pháp.Báo Công Thương kể: Giá thanh long Bình Thuận ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Sáng 27/5, nguồn tin từ Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, hiện giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận dao động từ 27.000-30.000 đ/kg (tùy loại) cao nhất từ đầu năm đến nay và gấp đôi so với thời điểm năm ngoái.Nguyên nhân giá thanh long tăng mạnh là do nguồn cung khan hiếm, lượng thu mua không đủ để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.Báo Tiền Phong kể: “Chủ đầu tư 'bết bát', không giao nhà: Người mua như ngồi trên lửa”…Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) khó khăn, nhiều chủ đầu tư làm ăn “bết bát”, không có khả năng triển khai tiếp dự án khiến người dân mỏi mòn chờ nhận nhà. Trong khi đó, dù Luật Kinh doanh BĐS quy định các dự án nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh để bảo vệ quyền lợi của người mua. Tuy nhiên, thực tế việc này không được thực thi.Báo SGGP kể chuyện thuốc lá: Ngày 26-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ 25-5 tới 31-5) với chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”...Theo Bộ Y tế, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 90% số ca tử vong do ung thư phổi ở Việt Nam; là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.Trên toàn cầu, ước tính mỗi năm có 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc lá thụ động.Báo Thanh Niên kể về kinh tế VN: Chi gần 4,4 tỉ USD nhập máy móc từ Trung Quốc. Với kim ngạch nhập khẩu 4,36 tỉ USD, Trung Quốc cung cấp gần 38% tổng kim ngạch nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng cho Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15.5.Số liệu này so với cùng kỳ 15.5.2018, nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam tăng hơn 29%, riêng tháng 4 năm nay đã tăng gần 34% so cùng kỳ.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn chỉ đứng thứ hai sau máy vi tính, sản phẩm và điện tử, đạt 1,6 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.5, nhập khẩu nhóm hàng máy móc… của cả nước đạt 13,24 tỉ USD.Bản tin VnExpress kể: Ngày 27/5, Công an quận 7 (TP SG) tạm giữ hình sự Võ Văn Tú (21 tuổi, quê Đồng Tháp), Lâm Quang Phát (24 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Hồ Anh Nghĩa (18 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.Rạng sáng 18/5, chị Hiền (23 tuổi) đi xe SH trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7). Đến gần khu vực cầu Lý Phục Man, chị bị nhóm Tú từ sau vượt lên, ép vào lề.Một tên nhảy xuống giật dây chuyền nhưng nạn nhân giằng lại. Tên khác rút côn sắt đánh tới tấp khiến chị Hiền bị thương, ngã nhào. Cả bọn lấy xe SH bỏ chạyBản tin VietnamNet kể về “Di sản thời Vinashin: Đổ 4.000 tỷ, sau 15 năm vẫn dở dang”… Nhà máy đóng tàu Dung Quất của Vinashin được đầu tư suốt 15 năm nay nhưng chưa thể hoàn thành. Điều này khiến hơn 4.000 tỷ rót vào dự án nguy cơ lãng phí.Dự án nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) phê duyệt đầu tư từ năm 2005, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.198 tỷ đồng, giao cho Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm chủ đầu tư (DQS).Dự án đầu tư thành hai giai đoạn, nhưng đến nay cả hai giai đoạn đều chưa hoàn thành, trong khi hơn 4.000 tỷ đã rót vào dự án.Báo Dân Trí kể: Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã “xẻ thịt đất” như thế nào?Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Dù chưa có văn bản chấp thuận của UBND TPHCM, chưa có quyết định thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền nhưng SAGRI đã bàn giao đất, thực hiện không đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Báo Người Đưa Tin kể: Sau gần 1 năm rưỡi thí điểm, ngành đường sắt đã bỏ suất ăn miễn phí trên tàu hỏa do khách ăn thừa mứa, lãng phí.Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa có công điện khẩn gửi các chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, Sóng Thần, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, Miền Bắc; Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam; Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (để phối hợp) về việc dừng cấp suất ăn miễn phí trên các đoàn tàu Thống Nhất SE3/4.Nếu hành khách có nhu cầu ăn suất ăn chế biến sẵn, nhân viên trên tàu sẽ bán với giá bằng đơn giá nhập suất ăn từ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.Báo Bình Dương kể: Theo hồ sơ, vào lúc 9 giờ ngày 15-5, Đội QLTT số 2 (thuộc Cục QLTT tỉnh) phối hợp với lực lượng Công an TX.Thuận An tổ chức kiểm tra hành chính cửa hàng bách hóa tổng hợp Tiến Thành, thuộc KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 480 cây dao cạo râu nhãn hiệu Gilette trên nhãn hàng hóa ghi made in China nhưng không có nhãn phụ(nghi là hàng giả nhãn hiệu), nhưng chủ cửa hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ nên lực lượng liên ngành đã lập biên bản thu giữ số hàng hóa vi phạm trên.Báo PetroTimes kể: Khánh Hòa thực hành cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu. Vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng với Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Trung tâm SOS Khánh Hòa) tổ chức buổi luyện tập và thực hành cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Vinpearl - TP Nha Trang.Bộ đội Biên phòng là lực lượng thường xuyên hoạt động kiểm soát sông, cảng... đối mặt với tiềm ẩn sự cố tràn dầu nhưng lại chưa phát huy được vai trò ứng phó sự cố do những lỗ hổng trong công tác triển khai Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh. Trung tâm SOS Khánh Hòa nhận thấy, nếu Bộ đội biên phòng được đào tạo kỹ năng chuyên sâu với các trang bị phù hợp sẽ có thể hỗ trợ trong việc ứng phó sự cố tràn dầu nhanh nhất.Báo Xây Dựng kể: Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc.Trong lúc tuần tra, kiểm soát Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra một xe cotainer và phát hiện trên xe chở 12.000 gói thuốc lá Jet ngoại không rõ nguồn gốc.Báo Lao Động kể: Nhiều hộ nông dân trồng tiêu ở tỉnh Bình Phước đang lâm cảnh dở khóc dở mếu, khi hàng trăm héc-ta vườn tiêu đang xanh tốt, bỗng dưng … vàng lá, khô cành, rồi chết đứng. Cơ quan chức năng tỉnh đã vào cuộc nhưng chưa thể tìm ra nguyên nhân sự việc.Bình Phước là địa phương có diện tích hồ tiêu lớn nhất nước, với 17.178ha, tăng hơn 700ha so năm 2017. Tuy nhiên, gần đây năng suất tiêu giảm đáng kể. Niên vụ 2017-2018 chỉ đạt 14 tạ/ha, sản lượng giảm hơn 40% so niên vụ 2016-2017.Bệnh chết nhanh làm hồ tiêu chết hàng loạt, mức độ gây hại trên 70%, tập trung ở một số huyện, thị xã như: Bù Gia Mập 310ha, Bình Long 79ha, Hớn Quản 54ha, Bù Đốp 41ha, Lộc Ninh 25ha…Bản tin Infonet kể chuyện Huế đã giảm thanh lịch: 3 mẹ con ở Thừa Thiên - Huế bị hàng xóm đánh nhập viện do để tấm lưới rào gà chắn ngang lối đi.Ngày 27/5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhà hàng xóm khiến cho 3 người nhập viện cấp cứu.Báo Pháp Luật kể: Lãnh đạo Đà Nẵng buộc tháo dỡ ít nhất 23 nhà hàng, quán nhậu ven biển không có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép tạm đã hết hạn.Ngày 27-5, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho hay đơn vị vừa có báo cáo liên quan các công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn TP. Qua rà soát trên địa bàn quận Sơn Trà, Sở Xây dựng cho hay đến nay còn 55 hàng quán dạng này, trong đó 38 công trình có giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (còn hạn sử dụng là 32 công trình, hết hạn sáu công trình), 17 công trình không có GPXD.VOV kể: Ngày 27/5, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đang truy tìm chủ sở hữu con bò “điên” húc 6 người bị thương trên đường Huỳnh Văn Lũy.Tối 26/5, 1 con bò chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng ra Quốc lộ 13. Con bò có dấu hiệu bất thường, chạy điên cuồng rồi húc 6 người điều khiển xe máy trên đường. Cả 6 bị thương nhẹ, xe máy của các nạn nhân hư hỏng nặng.